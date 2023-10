Afectados por el parón en las obras en la avenida de Jijona de Alicante: "Estamos buscando otro local para irnos de aquí"

Algunas obras en Alicante están pisando el acelerador para finalizar en plazo y otras, como la del eje de la avenida de Jijona y Maestro Alonso, tienen soliviantados a vecinos y comerciantes no solo por los socavones, sino por la falta de avance. Tanto es así que este mismo martes, el Ayuntamiento de Alicante ha iniciado el proceso para romper la vinculación con la empresa, Bertolín, encargada de una obra que tenía que haber estado terminada a principios del pasado julio.

La avenida, que da acceso a urgencias del Hospital Doctor Balmis, el General de Alicante, tiene cortado uno de los carriles de subida en la parte más cercana al centro médico, desde el final de la avenida de Jijona hasta la calle Maestro Alonso. En esa misma dirección es donde se concentran la mayoría de negocios de la zona, que aseguran estar al límite y planteándose medidas drásticas como cerrar la persiana y buscar un local en otra dirección cercana, donde las obras no afecten de manera tan directa, al no vislumbrarse su finalización.

"El 70 por ciento de la clientela paraba el coche en la puerta un segundo, entraba, compraba y se marchaba. Ahora, ni vienen andando porque esto da lástima ni pueden parar el coche. Yo estoy pensando irme de aquí directamente. Esto no me da ni para pagar. La obra está parada y va para largo. Me parece demencial", lamenta Alberto Espinós, que regenta un estanco en la calle Maestro Alonso.

Una opinión que comparte Lucía Hernández, que trabaja en un comercio que vende pollos asados: "Ahora se han cargado también ese carril y apenas pueden ni descargar los proveedores. Aunque esté mal, mucha gente paraba un momento en doble fila para recoger el pedido e irse. Ahora no". Justo en su puerta de su establecimiento se encuentra una zanja que se llena de basura, y que desde el comercio no están seguros que pueda soportar correctamente una riada en caso de que sucediera.

Mayores y personas con discapacidad, afectados

Tampoco los vecinos escapan al perjuicio que les ocasionan las obras: "En mi portal tengo dos personas enfermas y a una le da pánico bajar la rampa. Las obras llevan desde agosto paradas. Solo vienen a mover alguna valla y ya está", lamenta Pilar Fonseca, que reside en una vivienda cercana.

Las personas con movilidad reducida son las que tienen más dificultad para moverse entre las obras. La calle Maestro Alonso tenía tres carriles, de los cuales uno está siendo utilizado como paso para los peatones, entre los vehículos que suben hacia el norte de la ciudad y las propias actuaciones urbanísticas. Y es ahí, entre vallas y pasos habilitados para sortear las zanjas, por donde quienes utilizan silla de ruedas, andador o bastón tienen que salir a la calle. Y lo tendrán que seguir haciendo hasta una fecha que no está clara, después de que el Ayuntamiento haya empezado el proceso para retirar a la actual adjudicataria, Bertolín, la concesión de la obra.

"Es una vergüenza que el único acceso a la zona norte y el Hospital de Alicante para Bomberos y ambulancias esté así. Son más de dos meses en los que no viene nadie a trabajar. En mi edificio hay gente mayor que está saliendo por estos accesos desde hace más de dos meses", protesta Patricia Ródenas, vecina de la calle.

También se ven afectados los autobuses que discurren por este tramo, ya que los usuarios tienen que esperar detrás de la valla: "No hay derecho a esto. No avanzan en las obras y tienes que estar aquí esperando en medio de la obra al autobús", lamenta Juan Esteban Gomis, usuario del transporte público.

Rescisión de contrato

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado iniciar el procedimiento para rescindir el contrato con la empresa contratista de las obras de la avenida de Jijona ante los retrasos acumulados. La actuación, con un presupuesto de 2,5 millones de euros y que arrancó el pasado 9 de enero, tenía un plazo inicial de ejecución de seis meses.

Ahora, tras la decisión del gobierno local, el Ayuntamiento dará el trámite de audiencia a la empresa por un plazo de diez días naturales, así como al avalista.