El proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2024, que aprobó este lunes el Consell liderado por Carlos Mazón, no ha gustado en las filas de la izquierda en la ciudad de Alicante, mientras el PP de Barcala ha defendido el texto tras guardar un medido silencio esta mañana y Vox ha puesto en valor el documento. Estas han sido, a grandes rasgos, las primeras valoraciones de unas cuentas continuistas en los proyectos ya anunciados, sin novedades para la capital alicantina tras la reunión de la Junta de Gobierno local de este martes.

Desde el equipo de gobierno del PP, en un primer momento pidieron más tiempo para poder opinar sobre un documento impulsado por el ejecutivo de Mazón, tras las preguntas realizadas por los medios en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. "Estudiaremos las cuentas autonómicas, no hemos podido hacerlo todavía. La noticia ha salido hoy [por este martes] y no hemos entrado a valorarlo aún", ha señalado el portavoz del gobierno local, Manuel Villar. Mientras, la portavoz adjunta y concejala de Turismo, Ana Poquet, se ha limitado a defender el presupuesto de Turismo, a pesar de los recortes en el área. "En cuanto a Turismo, no nos cabe la menor duda que se va a seguir trabajando en el tema. Por ejemplo, nos vamos a Londres con una subvención de Generalitat Valenciana", ha añadido Poquet.

Ocho horas después, a través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal ha asegurado que los presupuestos del Consell son "excelentes para Alicante y provincia", añadiendo que son "los mejores posibles porque garantizan el gasto social y la puesta en marcha de infraestructuras educativas y sanitarias que son una demanda histórica en nuestra ciudad".

Según el ejecutivo local, "después de ocho años de olvido con el Botànic, las cuentas autonómicas contemplan la construcción de los centros de salud de Garbinet, La Torreta-PAU 2 y La Condomina". Además, han añadido que "felicitan el esfuerzo del Consell del cambio para renovar ias infraestructuras educativas de la ciudad con el inicio de los trámites para la construcción del Colegio de La Almadraba en la Playa de San Juan y la consignación de más de cuatro millones para reformar a fondo los institutos de secundaria Jaime I, San Blas, Virgen del Remedio, Cabo de las Huertas y Las Lomas".

Frente al silencio inicial del PP, desde el grupo municipal Vox en Alicante sí que defendieron desde esta mañana el proyecto de presupuestos del Consell. "Son unos presupuestos destinados a cumplir con nuestro programa y con el acuerdo de gobierno. Es hora de dejar de lado las políticas de izquierdas que han llevado a la Comunidad Valenciana a una deuda de más de 57.000 millones de euros y que condenan a las familias y empresas de la comunidad. Alguien tenía que empezar a arreglarlo y evidentemente no lo iban a hacer los causantes de ese agujero", ha apuntado la portavoz municipal de la formación ultra, Carmen Robledillo.

Muy diferente ha sido la valoración desde la bancada de la izquierda, tras la salida del Botànic de la Generalitat. La portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha calificado como "decepcionantes" los presupuestos de la Generalitat para 2024, al tratarse de unas cuentas que evidencian que "Mazón no tiene un proyecto para Alicante y Barcala no tiene un aliado en el Consell". Para Barceló, las cuentas reflejan los "recortes de la derecha y la ultraderecha en partidas como Educación y Sanidad, además de un inaceptable tijeretazo a la consignación de fondos para turismo, que contará con 20 millones de euros menos que en el ejercicio en vigor". "Mazón ha reducido el peso de la única conselleria con sede en Alicante, la de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, que representa a algunos de los sectores con más peso económico de la demarcación alicantina”, ha destacado Barceló, quien ha criticado el silencio por el momento del PP de Barcala: "Defendía con mucha vehemencia los intereses de Alicante ante el Consell de Ximo Puig pero ahora permanece callado. Esperamos que el alcalde reivindique todo aquello que no se ha reflejado en el presupuesto y que exija a Mazón lo que corresponde".

Por otro lado, la socialista ha criticado que "oculte el presupuesto territorializado para la provincia de Alicante, al tiempo que no se han contemplado infraestructuras importantes para la ciudad, como el Palacio de Congresos". "Era una infraestructura que iba a hacer la Diputación. El Gobierno de España hizo sus deberes y desafectó los terrenos. Después Mazón salió a anunciar que la Generalitat colaboraría con este proyecto, pero lo cierto es que no hay ni un euro reservado para 2024", ha apuntado Barceló, para añadir que "tampoco se sabe nada concreto sobre lo que se va a invertir en la estación intermodal", que según la Generalitat figurará en el presupuesto de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Educación e Infraestructuras

Barceló ha añadido que en "Educación sólo se han reservado 105.000 euros para el CEIP La Almadraba y, por tanto, no se ejecutarán las obras en 2024, mientras que en la biblioteca Azorín los fondos previstos se han reducido a la mitad". En materia sanitaria, y con la mente en las propuestas electorales, "tampoco se ha tenido en cuenta el centro de salud de San Gabriel, y ha recordado que el Consell de Ximo Puig ya solicitó en marzo al Ayuntamiento la cesión de una parcela para dar inicio al proyecto. Un proyecto que ahora queda en papel mojado". Por último, Barceló ha lamentado "otra de las cuestiones que ha olvidado la Generalitat Valenciana, como es reservar fondos para poder continuar la Vía Parque en la ciudad de Alicante". Según la portavoz, el grupo municipal socialista, a través del grupo parlamentario del PSPV-PSOE, presentará enmiendas a los presupuestos para reivindicar las infraestructuras que necesita Alicante.

Desde Compromís, el portavoz municipal de la formación, Rafa Mas, aseguró que el presupuesto es un "problema para Barcala, que evidencian que utiliza la mentira como herramienta política". "En elecciones municipales prometió: un centro de salud en San Gabriel, ni rastro en los presupuestos. Prometió un centro de mayores en Benalua, ni rastro. Prometió un nuevo centro educativo en zona de playa, ni rastro", ha apuntado Mas, quien se ha mostrado sorprendido de que "solo presupuesta 105.000 euros para la construcción del Colegio Almadraba, centro que debería estar construido y que por los retrasos en la concesión de suelo y retrasos en trámites urbanismos aun no se ha iniciado la obra". "Hunde la educación pública alicantina recortando casi a la mitad del plan Edificant. Ningún centro educativo infantil incluido. Solo presupuestan con 500mil euros la reforma del IES Jaume II, Las Lomas, Cap de l'Horta, olvidando el Jorge Juan y la escuela de diseño", ha valorado Mas, quien ha apuntado a Villar: "Si el portavoz municipal Manuel Villar reconoce no conocer el presupuesto, denota que no han sido trabajados conjuntamente por el gobierno municipal y Generalitat".

Por último, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha lamentado el proyecto de presupuestos del Consell de Mazón: "¿Prioridades? Subvencionar los toros y las tradiciones religiosas mientras que en cultura se recorta al Instituto Valenciano de cultura, al IVAM o al Consorcio de Museos es un contrasentido. Y da cuentas de las prioridades de este nuevo gobierno que ha aprovechado el trabajo que ya tenía realizado el anterior gobierno", ha afirmado Copé este martes, quien se ha mostrado "preocupado" por el "tijeretazo que hay al sector público, mientras se bajan impuestos con el mantra de la derecha y la ultraderecha, que se ha comprobado que no funciona".

Sobre Alicante, el concejal ha advertido de la falta de transparencia: "¿Qué tienen que ocultar respecto a Alicante? ¿por qué no informan sectorialmente de la inversión en la provincia y la ciudad? Nos preocupa la rebaja de inversión en la formación profesional. Que no aparezca la inversión en centros integrales de Formación profesional para nuestra ciudad, al menos el del Cavanilles. De nuevo seguiremos esperando la finalización de la Vía Parque. Y la afectación real que vaya a tener en nuestra ciudad el recorte en políticas de medio ambiente e infraestructuras del 30%", ha agregado Copé.