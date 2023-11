Los sindicatos mayoritarios de Educación en Alicante han denunciado la falta de unos 200 profesionales de personal no docente de apoyo para alumnos extranjeros que no saben castellano o valenciano en los institutos de la provincia. Estos profesionales, que prestaron sus servicios durante el pasado curso en centros de educación secundaria de Alicante como el IES Virgen del Remedio, IES Las Lomas o IES El Plá, todavía no se habrían incorporado a sus puestos a estas alturas del curso escolar, según denuncian desde estos sindicatos.

“No han llegado, no tenemos constancia”, asegura Carmen Soria, portavoz de Educación de CC OO. “El problema es que los centros no están recibiendo este refuerzo y estos profesionales muchas veces no están incorporados en el plan de plantillas al tratarse de personal de apoyo, es una forma de cargarse lo que había otros cursos”.

Tras una reunión con miembros de su sindicato, Soria aseguraba que “en el Vinalopó me aseguraron que les faltaba el 100% de este personal y nos extraña que algún centro lo llegue a tener en algún momento. Para los institutos se convierte en un mal menor porque consideran que con la falta de profesores que tienen no es lo más grave, los centros llevan unos meses a la desesperada y están muy agobiados”.

Según la portavoz de CC OO esta figura es similar a aquellas que los centros obtienen a través del programa PAM. “Les dijeron que iban a pasar a formar parte de la plantilla pero todas esas plazas se están mirando con lupa y las primeras han sido estas porque no se ha querido que estos profesionales pasaran a ser personal de plantilla de centro”.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), su portavoz, Javier Mas, asegura que según sus cálculos estos profesionales que no estarían impartiendo apoyo para alumnos extranjeros en la provincia podría ascender a unas 200 personas. “Parece ser que esto estaba regulado el año pasado para el tema de dar apoyo a los estudiantes extranjeros que no son castellano parlantes y este año aún no estaría en funcionamiento”. Para Mas es crucial que este servicio vuelva a ponerse en marcha aunque confía que en los próximos meses pueda ser una realidad.

El portavoz de Educación de UGT en Alicante, Javier González, señala que es “una lástima” que este recurso no esté presente en algunos centros de la provincia este curso. “Es una forma de recortar que va en detrimento del sistema educativo, era un recurso muy interesante y que venía muy bien para facilitar las competencias de lectura y de comunicación para el alumnado extranjero”.

Desde la Conselleria de Educación aseguran que los profesionales de asesores lingüísticos que dan apoyo a los equipos directivos de la Comunidad, y los auxiliares de conversación ya están en cada centro así como los destinados a acoger a los llegados tras la guerra de Ucrania.

Un problema por zonas

Una situación que carga de más trabajo a los docentes de estas especialidades que en muchas ocasiones tienen que emplear sus horas de libre disposición del centro para atender a las necesidades de un estudiantado extranjero que cada vez es mayor en la provincia. El profesor en Psicopedagogía de la Universidad de Alicante, Ignaci Navarro, calcula que algunos centros de la provincia ocho de cada 30 estudiantes son de origen extranjero, lo que supone casi un 27% de alumnos en algunas aulas de Alicante.

“Se trata de alumnado que no tiene buena comprensión del idioma y, en algunas ocasiones son incapaces de construir oraciones”, asegura Navarro. “Para paliar esta situación no puedes coger a cualquier docente, no solo vale con que sepa castellano, es necesario que sepa enseñarlo y que además sea empático, ya que muchas de estas personas vienen con mochilas emocionales de sus países de origen”.

El portavoz de Educación del SETPV en Alicante, Rubén Navas, indica que además en muchos de los casos estas personas llegan durante estos meses gracias a la matriculación sobrevenida. “La gente que viene de fuera ya no llega de una en una, suelen ser 10 y 15 matrículas de golpe, sobre todo en zonas costeras como la Vega Baja o Alicante y la mayoría viene de zonas de Europa del Este o del norte de África”.

“No tenemos constancia de que muchos centros dispongan ahora mismo de este tipo de personal, aunque confiamos que tras el gran número de matriculación sobrevenida que llega en estos meses el programa de refuerzo se retome y lleguen los profesionales a aquellos centros donde los profesores están cargando con el peso de la enseñanza actualmente”.

Enseñanza tándem

Para solventar estas situaciones Ignaci Navarro, como experto en psicopedagogía recomienda la denominada “enseñanza en tándem”. “Este modelo ya se aplica en la mayoría de países europeos, con ella hay dos docentes trabajando dentro del aula, uno atendiendo al desarrollo curricular y otro que ayuda a atender a aquella diversidad que existe en cuanto a la comprensión de contenidos o de conocimientos para adaptar los ritmos a todos los presentes”.

“Con este método si un aula cuenta con un alumno Ucraniano que no conoce el idioma y muchas veces tampoco conoce la estructura de las lenguas latinas permite que no estén aislados mientras se imparte la clase y que pueda seguir la lección sin problemas facilitando su inclusión en el aula y con sus compañeros”, asegura Navarro.