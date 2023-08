La Conselleria de Educación tiene que dar plaza en torno a 5.000 profesores en la provincia de Alicante cuando faltan apenas 15 días de la vuelta de los docentes a los centros para que puedan preparar el inicio de curso, fijado para el próximo 11 de septiembre. Son los docentes que están afectados por los errores en las adjudicaciones de inicio de curso en la provincia, cifra que se multiplica casi por tres en toda la Comunidad Valenciana (14.518 profesores afectados).

Los fallos afectan sobre todo a Secundaria y otras enseñanzas (Formación Profesional, EOI, escuelas de adultos, etc) y los hay de todo tipo, desde personas con menos nota que han ganado la plaza que le correspondía a otro candidato o que directamente no les han incluido en los listados, según coinciden los sindicatos, que esperan que se subsanen los más de 3.000 errores detectados en los listados que tiene que publicar de nuevo conselleria.

"Se han adjudicado mal las plazas a pocos días de iniciar el curso. Recordamos que hay casi 22.000 plazas ofrecidas en las adjudicaciones en toda la Comunidad Valenciana y, por lo tanto, casi 22.000 personas esperando confirmar cuál será su puesto de trabajo el curso que viene", con lo que ello supone, indican los sindicatos. Muchos de ellos tienen que buscar alojamiento. Sobre todo en el caso de la provincia de Alicante, hay muchos desplazados, interinos que llegan tradicionalmente de otros puntos de la Comunidad.

"Se han adjudicado mal las plazas a pocos días de iniciar el curso. Recordamos que hay casi 22.000 plazas ofrecidas en las adjudicaciones en toda la Comunidad y, por lo tanto, casi 22.000 personas esperando confirmar cuál será su puesto de trabajo el curso que viene" Sindicato STEPV

El departamento educativo, ahora en manos del PP, explica que los fallos no afectan a todos los docentes -por ejemplo a maestros de Primaria- pero el sistema no permite correcciones parciales, de ahí la nueva adjudicación.

"Se está trabajando en ello, incluso ayer que era festivo había gente en conselleria agilizando", explican desde Educación en referencia al 15 de agosto. Porque el objetivo es publicar los nuevos listados "en cuanto sea posible". La idea inicial es que esta misma semana se publique una corrección de errores de los listados definitivos de personas participantes y de las adjudicaciones con la subsanación de errores.

Este año se ofertaban 21.827 plazas para docentes, interinos y funcionarios de carrera en todo el territorio autonómico. La mayoría serán para la provincia de Alicante, donde se situarán casi 4.000 maestros de Primaria y 5.864 profesores de Secundaria y otras enseñanzas.

Fuentes educativas indican que es una nueva adjudicación pero parcial, no se parte de cero como señalan los sindicatos, dado que los errores solo afectan a una parte de los candidatos "pero el sistema no permite corregir solo una parte, así que se publica todo pero no es que todo se cambie. Los maestros de Primaria por ejemplo no tenían problemas. Es una corrección de errores, pero se ha de publicar todo".

"El sistema no permite corregir solo una parte, así que se publica todo pero no es que todo se cambie. Los maestros de Primaria por ejemplo no tenían problemas. Es una corrección de errores, pero se ha de publicar todo" Fuentes de la Conselleria de Educación

Profesorado de FP

Uno de los grupos que sale peor parado es el del profesorado de Formación Profesional, pues dos de cada tres personas se ha quedado fuera a causa de un error en la aplicación informática que habría creado dos listas sin contar los requisitos de la mayoría.

El sindicato STEPV ha señalado que los errores afectan al profesorado técnico de FP porque solo han adjudicado plazas a los que han pasado en el cuerpo A1, pero no al que se mantiene en el cuerpo A2. "También se ha adjudicado mal el funcionariado en prácticas, puesto que se han adjudicado plazas que ha pedido este profesorado a otros colectivos que pidan por detrás; y han desaparecido personas de los listados como es el caso de algunos docentes interinos".

Esta organización explica que se pidió a Educación que se volviera a repetir la adjudicación para corregir los errores, "hecho que finalmente ha sido la decisión que ha tomado la conselleria, tal y como informó la nueva Directora General de Personal, Sonia Sancho, en la reunión mantenida con el sindicato".

"Educación nos dijo cuando nos reunimos (el lunes), que había tantos errores que era mejor partir de una nueva lista", señala también José Seco, presidente de CSI-CSIF Educación Comunidad Valenciana.

"Educación nos dijo cuando nos reunimos (el lunes), que había tantos errores que era mejor partir de una nueva lista" José Seco - Presidente de CSI-CSIF Educación Comunidad Valenciana

"Coincidimos en que lo más razonable era hacer una nueva adjudicación porque era imposible arreglar las cosas a mano, como inicialmente pretendía conselleria. Como sindicato vimos muchas incidencias, muchos errores reiterados en colectivos distintos. Era más factible hacer una nueva adjudicación desde el minuto cero solucionando los problemas informáticos porque al arreglar a uno afectaba en cascada a muchos. Esperamos la asignación correcta y Educación dijo que tenía muy avanzada la solución informática", que pasa por dejar las plazas sin asignación, corregir errores y volver a adjudicar de forma automática.

Este sindicato responsabiliza de la situación al anterior gobierno del Botànic "porque el proceso de estabilización lo cerraron ellos y no reforzaron el personal a sabiendas, y ha pasado lo que les habíamos avisado". Seco también apunta que en mayo se cambió la empresa que diseñó el programa informático y ahora lo lleva otra.