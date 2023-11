El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha puesto fecha al inicio de las obras de construcción del centro de salud del PAU 2- La Torreta: mitad de 2024. En este momento está en proceso de licitación y como tiempo máximo, ha señalado, en seis meses estarán adjudicados los trabajos y completado el proceso administrativo, por lo que la previsión es poner los primeros ladrillos a principios del próximo verano.

El plazo de ejecución de las obras será de 26 meses. Este recurso dará cobertura sanitaria a más de 16.000 vecinos.

"Los compromisos con los centros de salud de Alicante se van a poner en marcha todos, y el que no está en estudio está en proceso de licitación, o ya presupuestado con la voluntad de ponerlo en marcha. Para eso hay una dirección general de Atención Primaria" Carlos Mazón - Presidente de la Generalitat Valenciana

"Los compromisos con los centros de salud de Alicante se van a poner en marcha todos, y el que no está en estudio está en proceso de licitación, o ya presupuestado con la voluntad de ponerlo en marcha. Para eso hay una dirección general de Atención Primaria".

En todo caso, ha incidido, "solo con la licitación de las obras ya hemos más que todo el Botànic en materia sanitaria en la ciudad de Alicante en ocho años".Así se ha pronunciado el jefe del Consell este viernes en una visita la parcela donde se construirá el nuevo centro de salud PAU 2, en la que ha estado acompañado por la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, el alcalde de Alicante Luis Barcala y el gerente del área de salud de Alicante, Francisco Soriano.

En cuanto al proyecto del centro de salud del Garbinet, vallado desde el mes de junio, Mazón ha señalado que está en revisión porque se están actualizando precios, materiales y las características técnicas del mismo para arrancar las obras el año próximo puesto que, ha añadido, una actualización de precios tiene que ser una cuestión de dos o tres meses, "por lo que estamos ya ahí".

Sobre este centro y el pendiente en La Condomina, incluidos en los presupuestos de 2023, ha apuntado que "desde el departamento de Infraestructuras Sanitarias se están programando para presupuestar con realismo, para hacerlo con eficacia y que esyta legislatura termine la ciudad de Alicante con todos los compromisos sanitarios que la ciudad merece".

El pasado día 3 el Pleno de Consell autorizó a la Conselleria de Sanidad la contratación de las obras de construcción del nuevo centro de salud PAU 2, adscrito al departamento de salud de Alicante- Hospital General.

El presupuesto máximo de licitación de las obras de construcción asciende a 12,1 millones de euros sin IVA, con posibilidad de modificación en un 20 %, por lo que el valor estimado del contrato puede ascender a 14,5 millones de euros.

Se trata de un nuevo centro sanitario, cuya puesta en marcha va a permitir aumentar las prestaciones sanitarias de Atención Primaria y ofrecer una mejor atención a la población asignada a este centro, que son alrededor de 16.600 personas. Los vecinos del enclave lleva más de 15 años reclamándolo.

El centro de salud PAU 2 se ubicará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Alicante, al que se accederá desde la avenida Cardenal Francisco Álvarez. La superficie total del edificio será de 5.500 m2, será eficiente y sostenible, con un consumo energético prácticamente nulo; y contará con un aparcamiento de 1.800 m2.

A nivel asistencial, el nuevo centro sanitario contará con Urgencias o Punto de Atención Continuada y un área de Extracciones y Tratamientos. Además, dispondrá de Pediatría, Rehabilitación, Odontopediatría, área de Medicina de Familia, Maternal, Salud Sexual y Reproductiva y un área administrativa.

Por otra parte, se incluirá la prestación asistencial de Salud Mental, Atención a las Conductas Adictivas y Cirugía Menor.

Durante la visita de esta mañana a la parcela donde se construirá el centro de salud de La Torreta, Mazón ha enfatizado que su gobierno trabaja de manera "concreta y real", "no como antes, que se trabajaba de manera irreal, pintado presupuestos y promesas, anunciando inversiones que nunca llegaron especialmente en la Atención Primaria alicantina, por eso me gusta mucho poder venir con parte del equipo de gobierno en nombre de la gente de La Torreta, que lleva demasiado tiempo esperando una realidad sanitaria que no venía", ha insistido criticando al anterior gobierno del Botànic.

Presupuesto sanitario

De ahí que en los primeros meses de gestión hayan decidido "consolidar el presupuesto sanitario más importante de la Comunidad Valenciana, hemos creado una dirección general de Atención Primaria específica porque es la principal prioridad, entre los pacientes y porque es donde los tiempos de espera ya no tienen ninguna justificación: se han extralimitado más de lo tolerable; y empezamos la nueva etapa de cumplir con la Atención Primaria de la Comunidad y cumplir con Alicante".

"Hemos consolidado el presupuesto sanitario más importante de la Comunidad Valenciana y hemos creado una dirección general de Atención Primaria específica porque es la principal prioridad" Carlos Mazón - Presidente de la Generalitat Valenciana

Así, ha recordado que el centro de salud de La Torreta se presupuestó entre 2019 y 2023, "y no se hizo nada. Ha llegado el día que por fin el gobierno del cambio ha contratado y puesto en marcha el proceso de licitación, y ha presupuesto adecuadamente, del tal manera que más de 12 millones de euros de las anualidades de 2024 y 2025 se van a ejecutar aquí".

En este sentido, ha recalcado que por si hay problemas en el presupuesto existe una bolsa de un 20% extraordinario para evitar incidencias como paralización o encarecimiento de los materiales, es decir, modificados imprevistos, "todo esto no nos lo podemos permitir. Se trata de presupuestar con realismo y ejecutar con eficacia".

Te puede interesar: Alicante El conseller de Sanidad reivindica de nuevo la necesidad de aumentar el número de plazas MIR

Del centro de salud ha dicho que tendrá todas las especialidades básicas poniendo hincapié en la salud mental, "una problemática creciente en la Comunidad Valenciana y que también venía sin tener ningún tipo de atención, ni siquiera un plan estratégico que ya tiene la Comunidad".