El Consell ha autorizado la firma de un convenio con la Fundación de la Comunidad Valenciana Unidad ELLIS Alicante a través del cual destinará 1,5 millones de euros para la promoción de la investigación en inteligencia artificial. Detrás de Ellis Alicante está Nuria Oliver, directora científica y cofundadora de la fundación. También es cofundadora y vicepresidenta de ELLIS.

En concreto, a través de este convenio se van a destinar 1,4 millones de euros para subvencionar el funcionamiento y los gastos corrientes del Nodo Ellis Alicante y 100.000 euros para apoyar la investigación de inteligencia artificial de excelencia.

Entre las actividades que se van a financiar destacan el modelado computacional del comportamiento humano utilizando técnicas de inteligencia artificial; el desarrollo de sistemas inteligentes interactivos; el abordaje y estudio de los desafíos éticos y limitaciones de los sistemas de inteligencia artificial, así como el impacto social de los mismos y la organización de encuentros científicos nacionales e internacionales.

La Unidad ELLIS Alicante es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de realizar investigación científica de excelencia sobre inteligencia artificial. Asimismo, la fundación aspira a contribuir a que la investigación de excelencia se realice en Europa para permitir que sea un actor prominente a nivel global en inteligencia artificial.

Comunidad científica europea

El ámbito de actuación de esta unidad se enmarca en la actividad de ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), que es una iniciativa de la comunidad científica europea con un enfoque comprometido con la excelencia científica, la innovación y el impacto social positivo de la inteligencia artificial.

La misión de ELLIS se centra en contribuir a la soberanía tecnológica europea en inteligencia artificial y conseguir que Europa sea competitiva en esta disciplina estratégica frente a Norteamérica y Asia.