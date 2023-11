"Yo fui abusado por el sacristán de mi pueblo". Con esta contundente frase, el portavoz de EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, ha revelado ante el Pleno municipal un hecho hasta ahora desconocido: el tocamiento que sufrió en su niñez por el sacristán de la iglesia de su localidad natal.

Su intervención se ha producido durante una propuesta plenaria de Compromís que buscaba instar al Obispado de Orihuela-Alicante a facilitar datos oficiales sobre casos de pederastia al Defensor del Pueblo, que ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, pese al apoyo insuficiente de los tres grupos de la izquierda.

En el turno de su grupo, Copé ha dicho: "En un brete, así me encuentro. Lo fácil sería alinearme con el señor Mas [portavoz de Compromís] como miembro de EU o podría mostrarme en contra como católico que soy. No voy a hablar de memoria, sino como víctima de abusos. Yo fui abusado por el sacristán de mi pueblo. Algo leve, sinceramente".

A continuación, tras revelar el suceso del que fue protagonista en su niñez, Copé ha defendido la gestión que en su caso realizó la Iglesia: "El trato que recibí de la Iglesia y cómo atajó la situación fue exquisita. Me repugna como a pocas personas en este mundo la situación de creyentes abusando de menores. Me repugna hasta lo más hondo de mi alma. Son personas que deberían ser ejemplares, y la Iglesia no siempre lo ha sido en este tema. Se han encubierto muchos casos, pero siendo fiel a la verdad es necesario trasladar ese malestar. No solo en la Iglesia, es un drama social".

Al término del pleno, a preguntas de este diario, Copé ha explicado que el hecho ocurrió cuando el tendría unos 8 o 9 años, a la vez que ha detallado el momento que vivió con el sacristán: "Puso mi mano sobre su pierna. No fue a más, porque es cierto que, cuando lo conté, le apartaron".

Copé sabe de qué habla cuando se refiere a la Iglesia. Manolo Copé Tobaja (1974) fue monaguillo en su niñez, cooperante en su juventud y cura ya en su madurez. Luego se enamoró de una joven del barrio de Los Ángeles, donde ahora reside, lo que le obligó a colgar el hábito. Entonces se hizo educador social y ahora es el representante de la coalición EU-Podemos en el Ayuntamiento de Alicante. Entre tanto, Copé ha desarrollado su carrera como cantautor, tras estudiar solfeo y piano en el Conservatorio de Orihuela y aprender a tocar la guitarra de forma autodidacta cuando apenas era un niño.