Cataluña ha vuelto a ser protagonista del pleno de Alicante. Y de nuevo, con una propuesta del PP. En esta ocasión, la declaración institucional de los populares buscaba rechazar de "forma contundente el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con los partidos independentistas catalanes por los privilegios económicos, fiscales y legales que les otorga con el único objetivo personal de conseguir sus votos para que le vuelvan a investir presidente del Gobierno en detrimento del resto de españoles y alicantinos".

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del PP y la abstención clave de Vox, frente al "no" de la izquierda (PSOE, Compromís y EU). En su intervención, la popular Mari Carmen de España ha asegurado que Sánchez "es capaz de vender a los españoles por un puñado de votos, utilizando de manera torticera la mayoría". "Esto tiene fecha de caducidad, la ciudadanía no es tonta", ha añadido.

Desde Vox, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha mostrado su rechazado a los pactos, pero a su vez se ha mostrado crítico con el PP. "Esta iniciativa no nos gusta. Suena a 'qué hay de lo mío'. Señores del PP, dejen de errar el tiro, vuelven a tropezar en la misma piedra de siempre. España es lo importante, no los sillones", ha apuntado Ortolá, quien ha calificado de "racistas y supremacistas" a partidos nacionalistas como PNV o Junts.

Por su parte, desde la izquierda, la socialista Ana Barceló ha lamentado que el "PP se haya escorado desde que pactó con la ultradrecha". "Han dejado de ser ese modelo moderado y constitucionalista par hacer proclamas en contra de la Constitución. No se ha pactado -ha añadido- con delincuentes ni con partidos ilegales. Se ha apostado por el diálogo, el acuerdo, el reencuentro y el perdón. Eso es democracia. Esos privilegios que ustedes dicen que se van a aplicar en Cataluña también serán aplicable a todas las comunidades, y las más beneficiadas serán las gobernadas por el PP".

En cuestiones de índole municipal, el Pleno ha rechazado en cambio una propuesta del PSOE para crear una comisión para impulsar la recuperación del Casco Antiguo, al contar con el rechazo del PP y de Vox, que han alegado la existencia de una comisión, de reciente creación, para abordar el problema del ruido en la zona. Esta ha sido la única moción del pleno, ya que Vox ha retirado la relativa a San Antón, que la ha presentado por urgencia como declaración institucional.

Tampoco ha salido adelante la declaración conjunta de Compromís y EU para agilizar el proyecto de la construcción de un centro social comunitario en el barrio de Benalúa. En este punto, los vecinos han reivindicado una instalación que llevan reclamando desde hace años. La iniciativa ha contado con el apoyo de la izquierda, frente al "no" del PP y la abstención determinante de Vox. El concejal Carlos de Juan, responsable de Vivienda, ha mantenido el "compromiso" del gobierno con esa futura dependencia, que se prevé levantar en la avenida Catedrático Soler, con 1.800 metros cuadrados, en dos plantas (baja y primera). "Se incluirá dentro del proyecto de las viviendas intergeneracionales y estará cofinanciado por distintas administraciones, pero aún está pendiente de definir, entre fondos Next Generation y autonómicos. Por eso aún no se puede definir consignación en el presupuesto municipal", según el edil del PP.

Que la propuesta haya sido rechazada ha provocado el enfado de los mayores reunidos en el Salón Azul: "Nos prometió en campaña que Benalúa iba a ser una prioridad y ahora eso".

Esta protesta ha cogido el relevo a la protagonizada por funcionarios del Ayuntamiento de Alicante por el retraso en la implantación de la carrera profesional.

Previamente, el Pleno ha dado luz verde a la subida del recibo del agua, que supondrá un incremento de un máximo de 1,04 euros para el 83% de los usuarios. Todos los grupos han votado a favor, salvo EU-Podemos.

Abusos en la Iglesia

"Yo fui abusado por un sacristán en mi pueblo" ha asegurado el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, durante el debate de una iniciativa de Compromís para instar al Obispado a facilitar al Defensor del Pueblo los datos oficiales sobre casos de pederastia, que ha sido rechazada por el "no" del PP y de Vox". Los populares han asegurado que el equipo de gobierno "condena todos los abusos, los cometa quien los cometa". Desde Vox, por su parte, han calificado de "basura" la propuesta y han defendido la "autonomía" de la Conferencia Episcopal.