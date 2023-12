En la era digital, marcada por una serie de avances tecnológicos cada vez más rápidos y constantes, los centros educativos de la provincia se ven obligados a evolucionar para mantenerse al día de las nuevas exigencias que presenta una sociedad en constante cambio y evolución. Uno de los elementos cruciales en esta transformación es la integración de la inteligencia artificial en los planes de estudio, un reto que ya están abordando en colegios e institutos de la provincia a través de diferentes iniciativas enfocadas en dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para utilizar esta herramienta de manera responsable.

Sin embargo, este cambio no está exento de desafíos, especialmente para los profesores y maestros, quienes se enfrentan no solo al desafío de controlar el uso de esta herramienta de forma mal intencionada por parte de sus estudiantes, sino que además, están abordando en los últimos meses la ardua tarea de enseñarles a comprender que un buen uso de la Inteligencia Artificial es fundamental para el desarrollo de conocimiento. No obstante, este conocimiento no se entrega solo, los docentes son los primeros que en estos momentos se están formando para tratar de ser los primeros en dominar, comprender y encontrar nuevas formas de enseñar en un entorno educativo marco por la creciente presencia de la IA.

El profesor y pedagogo de la Universidad de Alicante, Ignaci Navarro, señala que el uso de la inteligencia artificial en las aulas en un debate que ahora mismo los maestros tienen abierto. "Hay algunos profesores que creen que esta herramienta va a fusilar los trabajos que envían a sus alumnos y que ahora estos pueden hacer sus prácticas sin tener ni idea. Pero también hay otros que creen que puede ser una importante herramienta de apoyo cognitivo".

Para Navarro la Inteligencia Artificial no "la panacea" y tampoco resolverá "todos los problemas" aunque sí que anima a dejar de pensar que es "un demonio que hay que evitar". "Lo importante no es usarla, sino cómo usarla, nosotros ya estamos incluyéndola en algunas actividades en el aula en la que tenemos que realizar un análisis de muchos documentos que sin la IA sería muy costoso de hacer. Ahora como tenemos esta herramienta podemos enfocarnos en ir al grano y preocuparnos de transmitir a los alumnos la necesidad de llegar a conclusiones a reflexionar con ellas".

Además, Navarro enfatiza la importancia de abordar el uso de la IA de manera reflexiva. "La inteligencia artificial ha venido para quedarse y no usarla sería como decir que te vas a Madrid en burro teniendo al lado un AVE que puede llevarte en dos horas y media. Por eso hay que enseñar a los alumnos lo que pueden hacer con ellos, pero también a ser críticos con lo que nos dice y fomentar el pensamiento crítico, eso no puede hacerlo la IA, es algo que requiere de imaginación e ingenio y eso no puede hacerse con un algoritmo".

El profesor también aborda el desafío que enfrentan los maestros al cambiar la forma en que se enfocan en las tareas educativas. "Los profesores deben cambiar la manera en la que enfocan los trabajos para hacerlos compatibles con las nuevas tecnologías, es un cambio muy importante y eso estresa mucho a la gente, en la misma universidad debatimos al respecto constantemente y hay mucha gente que no sabe si será capaz de cambiar".

Por ello, el sociólogo señala que las nuevas tecnologías avanzan rápidamente, y es crucial que los educadores se familiaricen con ellas y busquen soluciones para integrarlas de manera efectiva en el aula. "Los chavales y las nuevas tecnologías siempre van cinco pasos por delante de nosotros, cuando nos enteramos de algo ellos ya llevan meses utilizándolo. Al final utilizar la IA en clase es cuestión de perderle el miedo y conocer bien el mundo en el que nos movemos para poder ir adaptándonos a los cambios".

"En clase explico que, por ejemplo, el ChatGPT es una herramienta como Google, que cuando salió se pensaba que iba a acabar con el conocimiento por el "copiapega". Como entonces, el docente debe ir por delante y este tipo de herramientas nos van a permitir ser más exigentes con los alumnos y trabajar más en clase para no mandar nada para casa", explica Navarro.

Integración de la IA en las escuelas

La Inteligencia Artificial ha experimentado una democratización notable en los últimos años, y su impacto en el ámbito educativo es cada vez más evidente. Por ello cada vez más escuelas cuentan con programas que permiten a los profesores y a los estudiantes adaptarse a los nuevos tiempos. Es el caso del centro El Limonar International School en Villamartín, de San Miguel de Salinas, que durante los últimos años ha venido integrando herramientas de Inteligencia Artificial en sus clases.

La asesora de aprendizaje digital para España de Cognita, Sabrina Espasadin, ha sido la encargada de implementar este programa de aprendizaje en este centro para lo que han desarrollado una serie de materiales dirigidos a la formación de profesores y alumnos en los que se destaca la importancia de adoptar esta tecnología de manera ética y cautelosa.

"Comenzamos hace tiempo, pero la IA ahora es más democrática", señala Espasadin. Con la explosión de la IA, decidieron tomar medidas, formar al profesorado y establecer principios éticos. "La Inteligencia Artificial se ve como un complemento y una ayuda en el proceso de aprendizaje, aunque se reconoce la necesidad de ser críticos en términos de ética y la integridad de los alumnos", explica.

Espasadin destaca la importancia de la formación del profesorado, lanzando recursos específicos para comprender la tecnología y cursos adaptados a los distintos roles y cursos. "Esta tecnología tiene un potencial gigante a la hora de usarse en el aula sobre todo por el ahorro de tiempo que supone para el profesorado a la hora de desarrollar contenidos prácticos al instante, lo que les permite adaptarse a los niveles y las necesidades especiales que tiene cada integrante del aula".

"La mayoría de los estudiantes y de los profesores utilizan el ChatGPT, cuando la utilizan los profesores son los copilotos de la aventura, ya que ellos les enseñan a personalizar las actividades en cada momento o a comprender la importancia de la huella digital y lo que implica", explica Espasandin. "Tenemos que ser conscientes de que esto va a la velocidad de la luz y tener en cuenta que estamos dentro del mundo educativo que siempre está en constante cambio".

Pero este no es el único proyecto de integración de la inteligencia artificial que ha llegado a las aulas de la provincia. Con una fórmula más cercana, la Universidad de Alicante, ha impulsado el proyecto "Aula IA" que ya ha desarrollado lecciones de autoaprendizaje y un manual para el profesorado, llevando la IA a más de 500 niños a través de talleres y cursos.

El profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UA e impulsor del proyecto Aula IA, David Tomás, revela el enfoque innovador que desde la universidad se ha impulsado para acercar la IA a los más jóvenes. "El objetivo del proyecto era desarrollar materiales para acercar la IA a niños de quinto y sexto de primaria y que conocieran como se usa. Se hizo precisamente en esos cursos de primaria porque a esas edades los niños son "como esponjas", cuando antes les enseñes a utilizarlo mejor lo usarán".

Para Tomás, si bien la IA plantea desafíos, es esencial verla como una herramienta de ayuda y no un sustituto para los profesores. "Yo siempre digo que no se le pueden poner puertas al campo, como con el ChatGPT tenemos muchos ejemplos de cosas que nos asustaban que entraran en el aula, como las calculadoras, que decían que iban a volver a los niños tontos y que no iban a saber sumar ni restar y no fue así. Al final la calculadora se ha utilizado porque facilita hacer operaciones más complejas y esto hay que asimilarlo de la misma manera, debe ser un apoyo que permita fomentar el pensamiento crítico".

La IA impulsa la inclusión

La IA se posiciona como una herramienta valiosa que, cuando se utiliza correctamente, puede transformar la enseñanza y preparar a las generaciones futuras para un mundo cada vez más digital. Sobre ello también encontramos varios ejemplos en la provincia de Alicante, como es el caso del proyecto "Cleartext", dirigido por investigadores del Centro de Inteligencia Digital de la Universidad de Alicante (CENID) en colaboración con la Asociación APSA, donde la inteligencia artificial se convierte en una herramienta transformadora para mejorar la accesibilidad de los textos en español, especialmente diseñados para personas con discapacidades cognitivas.

La profesora Paloma Moreda, líder del proyecto, destaca la importancia de eliminar barreras y proporcionar autonomía a través de la tecnología. "Cleartext es un proyecto que busca desplegar tecnologías sólidas de procesamiento de lenguaje natural para crear contenido accesible en español. Queremos eliminar las barreras lingüísticas y hacer que la información sea igualmente comprensible para todas las personas, independientemente de sus capacidades".

Pero no es el único, precisamente más 150 alumnos y los profesores de tres módulos de Formación Profesional (FP) de tres institutos, los ilicitanos IES Severo Ochoa y Victoria Kent y del alicantino Gran Vía, que se han embarcado en el complicado reto de crear una aplicación para móvil y web que permita comunicarse a aquellas personas que tienen dificultades en el habla, ya sea porque son sordociegas o por haber sufrido un ictus, tengan disfasia o un problema en la lengua.

El coordinador de este proyecto denominado "Lara" en el IES Severo Ochoa de Elche, Aitor Melgarejo, destaca que esta iniciativa busca desarrollar soluciones para personas con problemas en el habla, como aquellos que han sufrido un ictus. "Desde que estamos en marcha nuestro objetivo es desarrollar soluciones para personas con problemas en el habla, como aquellas que Siri no comprende debido a grabaciones sesgadas. La magia de la IA nos permite corregir y mejorar la comunicación y desde que estamos entrenando a nuestra IA hemos conseguido que reconozca ya la voz de una persona que tiene dificultades en el habla".

"Nuestro alumnado está muy a favor de la IA, quieren entender cómo funciona y cómo usarla de manera ética. La inteligencia artificial será una herramienta transformadora que cambiará la forma en que trabajamos y accedemos a la información", señala Melgarejo.