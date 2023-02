Aprender solucionando un problema real a la vez que ofreciendo un servicio a la comunidad. Es el objetivo que se han marcado 150 alumnos y los profesores de tres módulos de Formación Profesional (FP) de tres institutos, dos de Elche y uno de Alicante, que se han embarcado en el complicado reto de crear una aplicación para móvil y web que permita comunicarse a aquellas personas que tienen dificultades en el habla, ya sea porque son sordociegas o por haber sufrido un ictus, tengan disfasia o un problema en la lengua.

Los alumnos usarán la inteligencia artificial para poder desarrollar esta app que permitirá a quienes tengan dificultades de habla o lenguaje hacerse entender con su interlocutor de manera simultánea. La aplicación reconoce las palabras y frases que pronuncien estas personas con problemas al hablar y mostrará en una pantalla lo que han dicho, incluso de forma simultánea y narrando la traducción en voz alta para facilitar el entendimiento.

Serán dos años los que dure este Proyecto de Investigación Aplicada (PIA) llamado «Lara», en el que están implicados los ciclos de FP del Curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data del IES Severo Ochoa de Elche, el de Grado Superior de Mediación Comunicativa del también ilicitano instituto Victoria Kent y el de Grado Medio de Atención a personas en situación de dependencia del IES Gran Vía de Alicante.

El instituto Severo Ochoa es el que lidera la iniciativa, que cuenta también con el respaldo de diversas asociaciones de personas sordociegas, mayores o dependientes, así como con la Generalitat o el Centro de Innovación Digital Avanzado de la Formación Profesional (Cida). «Hay que destacar el trabajo por retos del alumnado y el beneficio social que aporta el proyecto, con una FP de calidad, inclusiva y sostenible», manifiesta la directora del IES Severo Ochoa, Mercedes Valero, quien adelanta que la iniciativa traspasará las aulas.

Los impulsores del proyecto se dieron cuenta de que las personas que tienen dificultades en el habla no disponen de ninguna herramienta digital para poder comunicarse correctamente. Tal y como señala el responsable del programa, Aitor Medrano, la idea del PIA Lara la podría realizar cualquier empresa de tecnología interesada «pero para ella no sería rentable porque consideraría que la cantidad de usuarios que acabasen utilizándola no cubriría los costes de su desarrollo».

Pero ellos sí. «Tenemos tiempo, ilusión y muchas cabezas pensantes para hacer algo importante que mejore nuestra sociedad», señaló en la presentación de la iniciativa este martes en el Centro de Congresos de Elche.

El proyecto permitirá una sociedad más inclusiva y en este afán los alumnos dieron este martes toda una lección durante la brillante exposición que realizaron del trabajo que tienen entre manos, cada uno desde el ámbito en el que enfocarán su futuro profesional.

Y es que, como se puso de manifiesto, la mayoría de actividades de nuestro día a día implican comunicarse con otras personas lo que, la mayor parte de la población, lo da por sentado sin imaginar la dificultad y la frustración que sentiría si nadie puede entender lo que dicen.

Es lo que les sucede cada día a cientos de personas con dificultades en el habla o el lenguaje. Pero, gracias a los avances tecnológicos, esto tiene solución y es la que se la dará el proyecto. «Lara es un lugar donde comunicarse es un derecho, no un privilegio», señaló Medrano.

Voces

La aplicación, una vez que capta la voz de la persona con dificultades del habla y devuelve el texto corregido. El primer paso que se está dando en este curso es ir captando voces de distintas personas, de diferente sexo, hombre y mujer, y edades, para que el programa pueda reconocer las máximas posibles.

También se grabarán distintas frases y palabras, con diferentes fonemas y ambientes. «Como tenemos el audio de lo que ellos han dicho y el texto de lo que deberían decir correctamente, la aplicación, que tiene inteligencia artificial, va aprendiendo, tenemos muchos big data», explica Aitor Medrano.

En el proyecto participan tres módulos de Formación Profesional con alumnos de diferentes edades, desde los 15 años hasta quienes son ya padres de familia. «Están desarrollando una aplicación que cubre una necesidad de la sociedad que no estaba cubierta actualmente», indica José Robledano, responsable de Informática del IES Severo Ochoa de Elche.

La aplicación se irá entrenando con más audios para ver su evolución. «Lo ideal es tener muchos audios para que la aplicación llegue a generalizar, a que reconozca a cualquiera», indica Aitor Medrano.

De esta manera, la utilidad de la aplicación no se quedará solo en el ámbito educativo, sino que podrá emplearse en el día a día de estas personas. La intención es que tenga un largo recorrido y que, incluso, la Conselleria de Educación la pueda utilizar en el alumnado de Primaria y Secundaria que tiene problemas de lenguaje, según explica la directora del IES Severo Ochoa.

Como señaló el coordinador del proyecto «solo queda ajustar las velas, poner rumbo al horizonte y navegar hasta el fin del mundo». Con este alumnado tan implicado y con tantas ganas de aprender y de demostrar su valía profesional, ese barco llegará a buen puerto.