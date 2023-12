Más dinero de vuelta a la Generalitat. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado el reintegro de 765.746 euros a la Generalitat Valenciana de los 7,2 millones recibidos para la contratación de personal social, tras justificar el gasto de unos 6,5 millones de euros. Se trata de una nueva subvención que el Ayuntamiento no emplea en su totalidad.

De hecho, hace apenas un mes, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante dio el visto bueno a otra minoración y reintegro de una subvención recibida por parte de la Generalitat. Entonces, el Consistorio tuvo que devolver en noviembre 66.204 euros al Consell por no ejecutar al completo el servicio de infancia y adolescencia.

En total, el Ayuntamiento ya ha reintegrado entre finales del pasado mandato y principio de éste unos dos millones de euros, en diferentes partidas, a otras administraciones por programas del ámbito social que se quedaron en el aire, si ejecutar.

En este caso, se trata de la línea para la atención primaria de carácter básico, que incluía la contratación de personal equipos de intervención social, junto a profesionales de las unidades de igualdad y de apoyo jurídico administrativo, además de los servicios de acogida y atención antes situaciones de necesidad social, de promoción de la autonomía, de inclusión social, de prevención e intervención con las familias y de acción comunitaria.

Dentro del plazo, el Ayuntamiento presentó escrito de alegaciones a finales del pasado mes de octubre en el que se puso de manifiesto que e relación al equipo de atención primaria básica se había justificado un total de 634 meses a jornada completa de la figura profesional de trabajadores sociales, en lugar de los 531 meses y 21 días que figuraban en el trámite de audiencia.

Por su parte, en relación al servicio de promoción de la autonomía personal, se justificaba un gasto adicional de 113.780 euros correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2022. Esas alegaciones fueron aceptadas.

Con todo, el Ayuntamiento tiene que devolver 756.746,92 euros, más unos 13.090 euros en intereses de demora antes del 20 de diciembre.

Desde el gobierno municipal, a través de la concejala Mari Carmen de España (ante la ausencia de los dos portavoces en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes) se ha alegado cuestión de plazos. "El proceso se abrió en noviembre de 2021 y nosotros iniciamos los trámites en enero de 2022. No se pudo sacar antes por los trámites obligatorios, pero no somos el único ayuntamiento al que le ha pasado", ha explicado la edil popular, quien ha subrayado que se ha justificado el "90% de la subvención".

En el expediente se añade que "el gasto de personal que no se ha realizado (y por tanto, no justificado) responde a que el contrato programa fue firmado en noviembre de 2021, pero no fue hasta iniciado el 2022 cuando se incoan los expedientes para llevar a cabo los procesos de contratación del personal, lo que supone la devolución de los meses correspondientes al tiempo que no estuvieron contratados". "Es por ello que el importe a minorar en lo relativo a los equipos profesionales se debe a las necesarias diligencias y trámites que conllevan los procesos de contratación del personal, lo que supuso que a fecha 1 de enero de 2022 no estuvieran contratados tal y como establece el contrato programa, por lo que hay que reintegrar la parte correspondiente a los meses del 2022 en lo que aún no aparecían en la plantilla municipal", según el informe.

Críticas de la oposición

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha cargado este martes contra mala gestión del gobierno del PP de Alicante tras conocerse que se han devuelto fondos de una subvención de la Generalitat destinada a Servicios Sociales. Barceló ha reprochado a los dirigentes municipales su "nefasta gestión para acabar devolviendo ayudas en una ciudad que concentra tres de los barrios más pobres de España, y con un índice de pobreza infantil que alcanza el 38%". “Es inaceptable que en lo que llevamos de 2023 el gobierno de Barcala haya devuelto más de dos millones de euros a la administración autonómica. Estamos ante un alcalde que elevaba el tono para reivindicar fondos al Consell pero se ha demostrado que, cuando los recibe, no sabe qué hacer con ellos”, ha señalado la portavoz.

No se entiende, ha proseguido Barceló, que la junta de gobierno firmara la adhesión a este programa de la Generalitat Valenciana en noviembre de 2021 y, sin embargo, "algunas de las contrataciones se demorasen, incluso, hasta junio de 2022". "Esa tardanza constata que no hubo ninguna prisa en potenciar servicios que son vitales para mantener el escudo social entre las alicantinas y alicantinos con más necesidades", ha finalizado.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha lamentado que el gobierno de Barcala "desprecie el contrato programa, una herramienta que impulsó Compromís cuando gobernaba la Generalitat y que sirve para contratar a personas que atienden a los colectivos vulnerables". "Esos más de 700.000 euros hubieran permitido contratar a más de veinte personas para atender en unos servicios sociales que tienen áreas colapsadas. Este gobierno es irresponsable, solo atiende a los que le da negocio, abandonando lo público", ha añadido.