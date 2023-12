Nueva fecha para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad de Alicante. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha ampliado este martes seis meses el plazo de ejecución del contrato relativo a la puesta en marcha en el anillo de Gran Vía de una herramienta obligada por Europa. Ya no será el 30 de diciembre, como estaba previsto por exigencia del Gobierno central, sino el 30 de junio de 2024. O al menos son las fechas que maneja el ejecutivo municipal. El cambio, según figura en el acuerdo aprobado, se deriva de la ejecución de obras de reurbanización en el centro, como la que afecta al eje Soto-Gadea, que ahora encara su recta final.

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones es un caballo de batalla entre el gobierno local y Vox, su principal aliado en el Pleno municipal. De hecho, fue el argumento esgrimido por los ultras para tumbar el presupuesto de 2023, un año marcado por las elecciones municipales. En las cuentas de este 2024 siguen apareciendo proyectos ligados a la ZBE, como el contrato cuya ejecución ahora se amplía. En concreto, en el proyecto de las cuentas del próximo año figura una partida de 947.460,74 euros para la puesta en marcha del anillo de la Gran Vía, que es el exterior, entre otros.

El contrato, con un presupuesto de 4,4 millones de euros, se adjudicó a Tecnologías Viales Aplicadas Teva el 15 de noviembre de 2022 y entró en vigor poco después, el 30 de diciembre de ese año. El plazo de duración del contrato era de 24 meses y "en cualquier caso se extenderá desde el día siguiente a la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024". Además, el contrato incluía que el plazo para la "implantación y puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Alicante es de 12 meses", mientras que el plazo de "mantenimiento comprenderá desde el día siguiente a la recepción del sistema de la Zona de Bajas Emisiones completamente operativo hasta el 31 de diciembre de 2024".

Sin embargo, hace unos dos meses, la empresa registró una instancia en el Ayuntamiento en la que solicitaba la "ampliación parcial para la implantación y puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Alicante de seis meses", alegando que "se produce la coincidencia con otras obras financiadas correspondientes a la convocatoria en concurrencia competitiva del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación sostenible y digital del transporte urbano, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTP)".

En concreto, la empresa se refería a las medidas de "calmado del tráfico y mejora de la movilidad sostenible en los ejes Gadea Federico-Soto", ya que esa obra comenzó a ejecutarse el 26 de junio de 2023 con una duración de seis meses, por lo que "se solapa en su totalidad con la obra correspondiente al objeto del contrato" relativo a la puesta en marcha de la ZBE. "La obra de Soto-Gadea es de un calado considerable, pues se dispone a modificar red de pluviales y resto de servicios urbanos además de secciones de calle y aceras. Todas estas actuaciones deben ejecutarse de manera previa a las correspondientes al contrato de ZBE. Ocurre también que la disposición final de las redes de servicios urbanos, las cuales utilizamos para nuestro proyecto, se han visto modificadas respecto del estado inicial, suceso entendible en el devenir de una obra. Ello ha causado una rectificación en nuestro trazado, el cual hasta que no finalice de manera completa, no podremos utilizar y terminar de definir", según explicó la empresa en su petición para ampliar el plazo de implantación de la ZBE.

Desde la contratista se añadió que, "pese a que ciertos tajos se han podido coordinar entre ambas obras, hay parte de la red troncal del proyecto de Zona de Bajas Emisiones que no va a poder ejecutarse hasta que no finalicen las obras mencionadas; esto a su vez provoca que, el resto de capítulos que dependen de la obra no van a poder llevarse a cabo en su totalidad, como tendido de fibra óptica, colocación de postes y cámaras en este ámbito, conexionados...".

El gobierno local ha dado vía libre a la petición, amparándose en el informe técnico del responsable del contrato y recordando en el acuerdo aprobado a su vez que el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Coordinación de Proyectos, ha solicitado una ampliación de plazo para la justificación de los proyectos subvencionados dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.