Barcala encara la recta final para la aprobación de los presupuestos para el año 2024 después de un ejercicio con las cuentas prorrogadas, por no haber podido conseguir los apoyos suficientes en la votación de las cuentas. Y lo hace con el terreno «allanado» con una de las formaciones: Vox, su muleta habitual durante la etapa del bipartito con Ciudadanos y, según parece, también ahora, en solitario.

Los técnicos municipales han admitido más del 60% de las propuestas planteadas por la formación de ultraderecha, frente al 30% que han concedido a Compromís, el 27% del PSOE y el escaso 11 % de Esquerra Unida - Podemos.

Los del partido de Santiago Abascal son, una vez más, los mejor posicionados para apoyar al gobierno local de Barcala aunque, según sostienen, no será fácil que den su brazo a torcer. Pese al «guiño» del alcalde, que prevé aprobar parte de sus propuestas en la Comisión de Hacienda que tendrá lugar este mismo jueves, previa al pleno de Presupuestos, los de Vox ya advirtieron la semana pasada de que su apoyo al borrador de las cuentas municipales pasa necesariamente por conocer el texto de la futura ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, para asegurarse de que esta no contiene posibles restricciones o sanciones al tráfico. Una exigencia que el Partido Popular ha rechazado durante los últimos días, y que podría convertirse en un verdadero obstáculo para los de Barcala, aunque el hombre fuerte del alcalde, Manuel Villar, aseguró que su partido no se plantea volver a prorrogar el presupuesto: «Si hemos hecho todo esto, es para aprobarlo», señaló hace solo unos días el vicealcalde.

¿Nueva prórroga?

Pese a que ambas formaciones dicen mantenerse firmes en su postura, una de las dos tendrá que ceder: o bien los populares se comprometen a no aplicar sanciones en la futura Zona de Bajas Emisiones (exponiéndose a una denuncia ante Europa de la oposición municipal); o la formación ultra se conforma con «colar» una quincena de propuestas entre el borrador de las cuentas, y fía a la palabra del alcalde la futura normativa respecto a las emisiones. Si ninguno de los dos grupos se conforma, todo apunta a que los presupuestos volverán a prorrogarse un año más, ya que ni Compromís, ni el PSOE, ni Esquerra Unida-Podemos parecen estar por la labor de convertirse en los nuevos socios del alcalde.

Precisamente, es la bancada de la izquierda la que menos enmiendas ha conseguido que pasen el corte de los técnicos. En concreto, 27 del PSOE; 18 de Compromís y 4 de EU-Podemos. Tras conocerse el resultado de la criba, las tres formaciones han coincidido en que se encuentran lejos de dar luz verde a las cuentas de Barcala. Para Ana Barceló, del PSOE, «los presupuestos no dan respuesta a las necesidades sociales ni al desequilibrio entre los distintos barrios»; por su parte, el líder de Compromís, Rafa Mas, ha lamentado que estas sean «las cuentas de los recortes sociales, la ausencia de inversiones y el negacionismo ultra»; mientras que el portavoz de EU, Manolo Copé, ha afeado al PP el rechazo de buena parte de las enmiendas de la oposición y ha apuntado que "la falta de participación en este Ayuntamiento está siendo una constante durante este mandato".