La Comunidad Valenciana tendrá 23 hospitales de día de salud mental para infancia y adolescencia, uno por departamento de salud, asegurando la disponibilidad de plazas en todos ellos con una ratio superior a 60 plazas por cada 100.000 habitantes menores de 18 años; así como 20 nuevos para adultos, para atajar la grave problemática actual en problemas psicológicos de la población. Estos atenderán trastornos psicóticos, de la personalidad y de la conducta alimentaria, "que estarán disponibles en todos los departamentos de salud y asegurarán una ratio mínima de 15 plazas por cada 100.000 habitantes mayores de 17 años".

Es solo uno de los detalles del Plan de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, que cuenta con un presupuesto de casi 284 millones de euros y que contempla deducciones y ayudas fiscales para las personas que necesiten tratamiento de salud mental. El plan incluye 80 acciones con el objetivo de la "prevención de la enfermedad", sobre todo en edades tempranas, acciones asistenciales y de rehabilitación y reinserción social.

"Queremos poner luz a un túnel que lleva años siendo demasiado oscuro", ha dicho el presidente Carlos Mazón tras presentar el documento junto al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el responsable de la Oficina de Salud Mental Bartolomé Pérez Gálvez.

Mazón también ha destacado que se trata del mayor presupuesto consignado en la historia de la Comunidad en materia de salud mental. "No se trata de un plan, sino de un compromiso", ha recalcado. "En materia de salud mental no hay alternativa, hay que ponerse manos a la obra desde el primer momento porque los datos son terribles y justifican este reto para revertir esta situación. Esto puede y debe cambiar: necesitamos ya hechos".

"Hoy se pone en funcionamiento el contador de pasos para cambiar la analítica de los indicadores, la batalla comienza a ganarse con detección, tratamiento y recursos, no hay mejor tratamiento", ha apostillado.

Conseller de Sanidad

Por su parte, Marciano Gómez ha destacado que se trata de un programa de salud mental "transversal", donde va a tener una importancia esencial no solamente a la Conselleria de Sanidad, sino también la Servicios Sociales y de Educación, y que se va a centrar en la prevención. "Vamos a buscar la salud con mayúsculas, es decir, prevenir y promocionar".

El responsable de la oficina de salud mental, el psiquiatra Bartolomé Pérez Gálvez ha señalado que "este no es un programa ideológico: va a basarse en evidencias científicas, no en opiniones". "Se acabó el juego, no hay salud sin salud mental", ha subrayado el psiquiatra, que afirma que "el sistema está absolutamente roto".

Camas de hospitalización

Además de los 23 hospitales de día citados, se dotará de 40 nuevas camas de hospitalización breve (agudos) para infancia y adolescencia, "asegurando una tasa no inferior a 6 camas por cada 100.000 habitantes); y la creación de 22 unidades de prevención para la atención a adolescentes con consumos problemáticos de sustancias y adicciones conductuales.

El objetivo de este plan es revertir los datos que sitúan a la Comunidad Valenciana como una de las autonomías con peores datos en salud mental. Según ha expuesto Pérez Gálvez en la presentación, es la región con la mayor prevalencia registrada de trastornos mentales al tener un 25,1% frente al 15% de media. El 42,3% de las mujeres y el 39,7% de los hombres mayores de 14 años tienen riesgo de mala salud mental, así como el 10,7% de los niños menores de 15 años.

Además, tiene la segunda mayor tasa de casos atendidos en Atención Primaria por ideación suicida o intentos autolíticos y la que presenta mayor prevalencia de consumo de alcohol y cannabis de España, la segunda en tabaco y la primera en consumo de tranquilizantes con y sin receta; y tercera en uso compulsivo de internet en escolares de 12 a 16 años.

Sin embargo, es una de las tres con peor dotación de recursos asistenciales y la tercera peor en formación de especialistas por habitantes con "importantes desigualdades" interdepartamentales. Así como la que tiene peor promedio de escolares participantes en programas de prevención por centro educativo, diez veces inferior a la media nacional.

Líneas estratégicas

El plan se articula en nueve líneas estratégicas: promover una salud mental positiva prevenir la enfermedad mental, los trastornos adictivos y el suicidio; lograr un modelo asistencial equitativo y basado en las necesidades reales de la población; la atención a la infancia y la adolescencia y al trastorno mental grave; derechos y calidad de servicios; formación sanitaria especializada, actividad investigadora y docente; acceso a ayudas sociales, empleo y vivienda, crear estructuras de coordinación y establecer convenios de cooperación internacional.

La estrategia se estructura bajo diez principios: aplicar y equilibrio realista entre las necesidades detectadas y la disponibilidad y capacidad de generación de recursos; la equidad territorial en la distribución de recursos; acciones basadas en la evidencia científica; y priorizar la promoción y la prevención.

Asimismo, se busca la igualdad asistencial en relación a otras patologías; prestar especial atención a la infancia ya la adolescencia, así como el trastorno mental grave, lograr un modelo comunitario de atención a los problemas de salud mental; la coordinación y continuidad de servicios asistenciales; la desestigmatización y respeto a los derechos humanos y el fomento de la autonomía de las personas con trastornos mentales.