Licenciado en Medicina y Cirugía con la especialidad de Psiquiatría, Bartolomé Pérez Gálvez ya fue alto cargo de la Generalitat entre 1995 y 2005.

¿Qué línea quiere seguir?

Somos los penúltimos en formación de especialistas y este es un dato importantísimo. Los primeros, según el Ministerio de Sanidad, en prevalencia de trastornos mentales registrados de demanda asistencial, es decir, en problemas psiquiátricos, y según la Sociedad Española de Psiquiatría estamos a la cola en distintos recursos. Es un momento totalmente atípico. Ya no es una cuestión económica, que lo es, sino fundamentalmente de falta de especialistas, me refiero sobre todo a psicólogos, psiquiatras y enfermería, que no se pueden suplir con otros profesionales. El déficit de especialistas no se soluciona de la noche a la mañana, va a ser de alguna década.

¿Lo principal a cambiar?

Primero el diagnóstico, que es el que hay. Aquí no es cuestión de buscar culpables porque lo son unos y otros. Esto no se ha tomado en serio y tenemos lo que tenemos. Tampoco se puede vivir de «ay, lo que se hizo, lo que falta». Hay una normativa que es fundamental que se ha obviado, que es muy curiosa y que nos condiciona mucho, que es una orden del Ministerio de Presidencia de desarrollo de programa formativo de especialistas. Esa orden que muchos consideran muy exigente, yo también, me parece muy coherente. Viene a decir que para que se puedan formar especialistas en una unidad docente tiene que tener unos recursos. Ha sido actualizada (en marzo) y tampoco pide cosas rarísimas sino unos criterios mínimos. Está diciendo que cada unidad docente acreditada ha de tener una unidad hospitalaria de pacientes agudos, una unidad infantil hospitalaria, hospital de día de adultos e infantojuvenil, hospitalización domiciliaria y por supuesto ambulatoria hospitalaria. Te pone un mapa encima de recursos y necesidades que tienes que seguir. El Ministerio dice que si queremos residentes MIR en salud mental debes tener un hospital de adultos o infantil en cada departamento.

¿Qué ha pasado con la orden?

Esta orden se ha obviado, creo que por desconocimiento, no por mala fe. Te dice que en el plazo de cuatro años las unidades, o sea en marzo de 2027, tendrán que acreditarse con unos criterios. Dicho de otro modo, si no lo arreglamos en 14 meses, estas unidades docentes, tipo La Fe, Clínico de Valencia, Elda, Elche, es decir, hospitales importantes, desaparece su capacidad de formar especialistas. Eso de cara a la población imaginemos lo que es. Si eso nos quiebra, se acabó. Pero es una ventaja también porque nos dice: vayan ustedes por acá por favor, déjense ya de tonterías, de prometer y tal. Si no tienen ustedes pan, no vayan al caviar. Y eso es lo que la sociedad ve luego porque te encuentras departamentos con una ratio de psicólogos o de psiquiatras que en países tercermundistas es mejor.

¿Cuáles van a ser los ejes?

Cumplir esa normativa que beneficia clarísimamente a la población, y que no es nuestra, sino del gobierno de la nación. Si no se cumple, fíjese el caos que es, solamente el departamento de Castellón podría satisfacer esos criterios, algo escandaloso (lo único que tienen actualmente las trece unidades acreditadas, o viables en un plazo de 14 meses, en otros tantos hospitales de la Comunidad, entre ellos Marina Baixa, Sant Joan, Elda, Elche y Orihuela, son unidades psiquiátricas de adultos pero, del resto de servicios, unos disponen y otros no). Hay un mercado privado de derivaciones pero en cambio no hay apenas hospitales de día infantojuveniles.

El Hospital de Alicante no tiene camas psiquiátricas...

El Hospital de Alicante es el segundo de la Comunidad, con cerca de 1.000 camas. Es un macrohospital. No hay ninguno en España de ese nivel que no tenga camas psiquiátricas. Es muy complejo, no es una promesa, en absoluto, pero es un reto prioritario, absolutamente (para que las tenga en dos años). El Hospital de Alicante tiene que tener camas y de forma inmediata atención psiquiátrica pasadas las 3 de la tarde. La unidad de hospitalización mental de Sant Joan funciona desde el año 2000 y a mí no me consta que haya habido interés en gobiernos anteriores de un color y de otro en abrir la de Alicante. Es más he visto cierta alegría en que solo con una unidad, Alicante tenía suficiente. Y nos olvidamos de lo básico, que es la atención ambulatoria. No voy a buscar una primera página por abrir una unidad de media estancia o de crisis, sino por cubrir esto que no es serio. Como alicantino me fastidia, claro que voy a intentar esto, pero lo primero es que no se me caiga la red en la Comunidad Valenciana, eso sería catastrófico. Estamos obligados a salvar los barcos.

¿Existe equidad?

Se puede llegar a tener un sistema equitativo entre todos los departamentos para que la ciudadanía tenga unos mínimos, que es mucho más de lo que hay. Por otro lado, hospitales como La Fe o Sant Joan, que tienen camas de hospitalización, siempre han de tener más plantilla. Por tipo de recurso (unidades de salud mental de adultos, infancia o adolescencia, psicólogo de Primaria) vemos unas disparidades brutales. El trato hacia los departamentos de Orihuela, de Elda, Torrevieja, Alcoy...es catastrófico, tienen unas medias malísimas. Y ahora va a revertirse Dénia y tenemos que solucionar su problema porque están cojos. Como alicantino en València lo exijo. Aquí hay departamentos con una media de uno o dos psiquiatras por 100.000 habitantes, cuando lo normal es tener cuatro, aunque lo ideal es muchísimo más. Es una obligación que haya una equidad porque trabajar con la mitad de recursos no se puede.

Hablemos de suicidio...

El suicidio es un problema que preocupa especialmente. La noticia es que es la primera causa de muerte en adolescentes pero ya era la segunda, por lo tanto ya era grave. La ideación suicida, que es el riesgo, se ha disparado. ¿Soluciones a plantear? Trabajar con programas de prevención en la escuela basados en la evidencia, que tengan resultados previos a nivel mundial e introducir equipos de psicólogos dependientes de los servicios de Salud Mental dentro de la escuela para la detección precoz y orientación del profesorado, para intervención breve y derivación, de tal modo que haya una continuidad y dejemos ya tanto protocolo, burocracia y lentitud en la respuesta. Que cuando haya un problema en la escuela rápidamente podamos intervenir.

Ha habido polémica con los informes breves de salud mental...

El informe de salud escolar no existe pero las revisiones pediátricas sí. Solo estamos pidiendo que se haga al niño un screening con instrumentos variados (un cribaje muy simple para detectar ansiedad o depresión). Aunque entren muchos falsos positivos, aquí sí que prefiero ser alarmista. Lo que importa es que no se nos escape nadie. Que nadie piense que un niño de bote pronto se tira por la ventana, lo hace de bote pronto en ese momento pero ya está enseñando la patita, el problema es que no sabemos reconocerlo. Nos preocupa que se tiren pero sobre todo evitar que se tiren. Lo de protocolo de suicidio siempre me ha hecho gracia. La cuestión es evitarlo. Puedes sacar beneficio mediático y político y hacerlo bien también. El problema es que los resultados no los vas a medir en tu legislatura. No me exijan que mañana haya menos suicidios porque no hay ninguna forma, exíjanmelo en diez años si no se ha encauzado. Sería lo idóneo pero aquí vivimos en el cortoplacismo político y en el impacto. Cualquiera piensa que podemos evitarlo diciéndole a un niño, que aún no tiene el lóbulo frontal desarrollado, chaval ni se te ocurra. Hay un malestar del que tiene ideación suicida y lo está planificando y está en esos programas de prevención porque se está confrontando con la realidad. Si el programa tiene eficacia vas a conseguir ayudar a ese chaval.

¿Y la detección precoz?

La detección precoz y la prevención me parecen imprescindibles en todo. En salud mental, acciones de prevención en la educación de 6 a 16 años. Ahí voy a tener un problema serio y es que soy un fundamentalista de la evidencia científica. No juego con estas cosas. En el programa «Imprescindibles» de la Conselleria de Educación (del Botànic), los talleres eran de dos horas. Entras y en dos horas dices: chavales no os suicidéis, es malo suicidarse y lo digo con esta guasa porque esto me parece que es ofensivo. Entre los requisitos de la formación de los psicólogos del programa aparecía tener el C1 de Valenciano. ¿Cuándo uno se tira por la ventana, habla en Castellano hasta el cuarto piso y luego en Valenciano? Esto me pareció el colmo. ¿Qué hizo aquí Educación, aplicar la evidencia científica contra el suicidio o colocar gente con el C1 de Valenciano? Pueden ser geniales, pero nadie me va a convencer de que con un A1, A2, B1, B2 o nada, hay psicólogos iguales o mejores que pueden hacerlo.

¿Cómo atajar el bullying?

Aquí hay una cosa que duele mucho. El chaval que sufre bullying es al que van a cambiar de instituto y el otro se queda. Eso favorece que el que lo comete acabe refrendando que su conducta no tiene castigo ninguno. Felicidades por generar un psicópata. El otro que tiene el problema de verdad se encuentra con el rechazo de la jerarquía de una institución que debería apoyarle.

¿Por qué hay tantos problemas de salud mental?

La salud mental ha sido la cenicienta histórica del sistema sanitario, eso no viene de la pandemia. No estaba en la agenda y ha entrado gracias a los medios. La cuestión no es el por qué sino que ahora hay una ventana de oportunidad que se ha generado tras el covid-19, que es grande pero va a ser cortita de tiempo, vamos a aprovechar e ir directos con las ideas muy claritas.

También hay más suicidios en la personas mayores.

Preocupa especialmente la soledad en personas mayores. Uno de los programas asistenciales que se van a implementar es el de psicogeriatría, para atender estos casos de riesgo de ruptura social que lamentablemente acaban en suicidio.