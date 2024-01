La Conselleria de Sanidad prevé implantar la próxima temporada un sistema de vacunación mixto desde el principio de la campaña, en el que se priorizará a los grupos de riesgo aunque quien voluntariamente se quiera inmunizar contra la gripe podrá hacerlo.

De este modo, este departamento estudia abrir la vacunación sin cita previa y en cualquier centro de salud cada año al inicio de la temporada de virus respiratorios. Así lo ha asegurado el conseller Marciano Gómez este jueves. Otra medida que baraja la Generalitat es reabrir centros de vacunación masiva o vacunódromos.

El objetivo de tomar medidas desde el inicio de la campaña agilizando la vacunación es "minimizar al máximo" las tensiones que genera de forma cíclica el repunte de las enfermedades infecciosas en el sistema de sanitario.Así, ha aclarado que no se trata de adelantar el inicio de la campaña, que la fija los técnicos para cada área en previsión de la llegada del frío para que las vacunas cubran el periodo de bajas temperaturas --en Galicia en septiembre y en la Comunidad Valenciana en octubre--, sino de facilitar que la gente se vacune.

"La planificación sanitaria es muy dinámica, pero sí que tengo pensado hacer alguna medida que favorezca la vacunación, teniendo en cuenta que los periodos de vacunación son directamente proporcionales a cuando se prevé que va a ser la ola de frío", ha señalado.

"Hay que poner elementos de mejora y huir de la autocomplacencia para conseguir que cada año la saturación asistencial (por estos virus) sea menor y buscar medidas positivas para que si pasa, pase menos", ha señalado Gómez, que ha recalcado que se trata de "aprender de estos momentos de crisis para que los pacientes prevengan la enfermedad y no tengamos que ser reactivos cuando ya se han puesto enfermos".

"Hay que poner elementos de mejora y huir de la autocomplacencia para conseguir que cada año la saturación asistencial que sucede de forma cíclica sea menor y buscar medidas positivas para que si pasa, pase menos" Marciano Gómez - Conseller de Sanidad

En este sentido ha recalcado, antes algunas críticas de la oposición, que la Dirección General de Salud Pública confirma que "no hay ninguna incidencia" en la vacunación en centros de salud ni en residencias --se llega a una cobertura del 91%-- y hay reservas suficientes, por lo que ha apelado a que si "cualquier servidor público detecta algún fallo lo comunique a conselleria para reponerlas".

El conseller ha señalado que "la saturación" del sistema es "cíclica" y la situación actual es "bastante similar a la de años anteriores", aunque ha admitido que se vieron sorprendidos por "el crecimiento espectacular" de la incidencia registrado entre la semana 51 y 52, con un incremento de tres veces la incidencia de gripe y dos veces la hospitalización, en plena Navidad con sus reuniones familiares y sociales en espacios cerrados.

Medidas adicionales

Esto obligó a tomar medidas adicionales de gestión siguiendo las recomendaciones de los técnicos de salud pública para "intentar destensionar el sistema en la medida de lo posible". Entre ellas, la reprogramación de la actividad quirúrgica, potenciar las unidades de hospitalización domiciliaria y la coordinación con la residencia de tercera edad y, por último, la colaboración público-privada, es decir, el desvío de pacientes a clínicas privadas, que "todavía no ha hecho falta".

Ante el crecimiento de la curva de contagios, espera que el impulso de la vacunación al administrarse sin cita previa y la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios "generen una serie de efectos positivos para evitar que el paciente enferme. Vamos a ir día a día y siempre un poquito adelantándonos a los acontecimientos", ha garantizado Gómez, que ha vuelto a pedir al Ministerio la formación de más especialistas.

Según ha indicado, la prioridad es avanzar en la vacunación para prevenir los contagios. "Tenemos tensión porque en las puertas de Urgencias hay pacientes y queremos que esa presión no llegue a las UCI", ha apuntado. "Se puede tensionar quizás algo más la situación del sistema sanitario porque está aumentando la incidencia de las enfermedades respiratorias y aún no se ha llegado al pico --que se prevé que se alcance en la tercera o cuarta semana de enero-- pero no existe un colapso, que significa que el sistema ha caído", ha recalcado.

Reunión con los gerentes

Al respecto, ha avanzado que este viernes mantendrá una reunión con los gerentes de los 23 departamentos para analizar la situación de cada hospital y el resultado de las medidas implantadas hasta ahora.

Sobre la vacunación sin cita, agradecido "la solidaridad" y "responsabilidad cívica" de los ciudadanos ya que en estos tres primeros días se han administrado un total de 72.078 dosis contra la gripe y el covid ya que así "entre todos mejoraremos el sistema sanitario, porque cuando uno se vacuna no solamente se protege él, sino previene que todos los que tiene al lado puedan infectarse".

De este modo, el total de dosis acumuladas contra la gripe desde el inicio de la campaña ascienden a 1.073.654, de ellas 112.680 dosis en Castellón, 563.577 en Valencia y 397.397 en Alicante. Por su parte, el total de dosis acumuladas de covid desde que comenzó la vacunación conjunta es de 796.304: 89.026 en Castellón, 409.907 dosis en Valencia y 297.371 en Alicante.

Uso de las mascarillas

Gómez ha explicado que las directrices sobre el uso de las mascarillas las aplica siguiendo las recomendaciones de los técnicos y que la Comunidad Valenciana cuenta con "los mejores". "Soy partidario de seguir las instrucciones del que más sabe", ha dicho.

"Nuestros expertos creen que en el momento que se llegue al pico y que haya dos semanas seguidas de descenso podemos pasar de la obligación a la recomendación".

De igual modo, ha señalado que por el momento su uso en farmacias y ortopedias es una recomendación y que por el momento no se plantean que sea obligatoria, aunque si fuera necesario se haría. "La obligatoriedad la hemos ceñido de momento en los centros sanitarios y sociosanitarios para proteger al paciente vulnerable", ha aclarado.

Por ello, ha explicado que la obligatoriedad decretada por el Ministerio le parece bien por "coherencia", pero no "en la forma" ya que adoptó esta medida de forma "unilateral sin haber oído antes a la ponencia de alertas y a la Comisión de Salud Pública, como se hacía toda la vida".