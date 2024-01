Ante el colapso producido por el incremento de casos de patologías como covid y gripe, el Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia que las plantillas actuales de enfermeras de las Urgencias son insuficientes para atender la gran cantidad de pacientes que permanecen en las salas de observación y en los pasillos esperando una cama libre.

Igualmente, en las plantas de los hospitales de la Comunidad Valenciana no se han reforzado las plantillas de enfermeras o lo han hecho de forma insuficiente. Se están ingresando pacientes en Servicios diferentes a los de su patología, y hay pacientes con complicaciones respiratorias que acaban en servicios como Cardiología o Urología.

"No se vive mejor situación en los centros de salud, donde hay largas esperas para conseguir una cita. Son muchos los pacientes que se acercan con la esperanza de que se les visite sin cita y cientos los que acuden de urgencia a los Puntos de atención continuada PAC (urgencias de los centros de salud). Las consultas de Enfermería están saturadas porque no se aumentan las plantillas y las mismas enfermeras que pasan consulta, atienden los domicilios, las curas, etc son las que están vacunando", señalan.

Falta de refuerzo de plantillas y de bajas

Las bajas de trabajadores por contagios no cubren por regla general, algo que debería ser prioritario, a juicio del sindicato, para no retardar más la atención que reciben los usuarios. "Tampoco la Conselleria de Sanidad ha establecido todavía ningún plan de contratación de enfermeras ni de otros profesionales para hacer frente a la saturación y a las bajas", aseguran en línea con otros sindicatos.

"Son muchas las enfermeras que, debido a su alta profesionalidad, están doblando turnos y acudiendo a trabajar fuera de su horario. Desde las direcciones de los departamentos no saben cómo van a retribuir estas horas extra, ya que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha eliminado los módulos adicionales de refuerzo establecidos por la Administración sanitaria anterior para la pandemia de covid y otros momentos de presión asistencial. Las enfermeras son los profesionales que están haciendo más horas de más, y no se les retribuye".

Falta de previsión

SATSE defiende la educación sanitaria explicando a la población la necesidad de usar la mascarilla ante cualquier síntoma, evitar las aglomeraciones sin mascarilla (transporte público, etc); y de la prevención, iniciando la vacunación de covid y gripe sin cita previa mucho antes, o incluso volver a abrir los vacunódromos a mediados de diciembre (antes de los contactos navideños) contratando enfermeras para ello.

"Ante este panorama desolador que solo puede empeorar por el incremento del frío las próximas jornadas y por el regreso de niños y jóvenes a las aulas", el Sindicato de Enfermería hace un llamamiento al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, así como a las directoras generales de Personal, Atención Primaria y Atención Hospitalaria, para que tomen medidas urgentes de cara a incrementar las plantillas de enfermería para aliviar los colapsos y reforzar la vacunación.

"No tiene sentido que nos encontremos como estamos, cuando la ola de gripe y coronavirus es algo que se repite año tras año, por lo que la Administración sanitaria podría haber tomado medidas para reforzar las plantillas de enfermeras mucho antes".

SITUACIÓN EN LOS HOSPITALES:

Departamento de Alicante-Hospital General

Urgencias Generales ha sufrido un incremento de afluencia de pacientes por la gripe, covid e infecciones respiratorias, llegando casi a los 500 pacientes /día. Esta situación de masificación está empeorada por las obras en las Urgencias. Estas "están suspendidas, por lo que se encuentran con tabiques tapando boxes, pacientes en pasillos y otros reubicados en espacios/huecos, que se han improvisado provisionalmente hasta que llegue más plantilla y puedan desplazarse a la unidad nueva de Urgencias".

Asimismo, la situación de los trabajadores es "de máximo estrés por las condiciones y falta de plantilla, además de la incomodidad para los pacientes que acuden a Urgencias y deben permanecer encamados en sitios provisionales, de paso y sin intimidad. Temporalmente están reforzando las Urgencias con personal que es totalmente insuficiente y no se están reforzando otras unidades ni sustituyendo bajas, etc. Por este incremento de ingresos respiratorios no hay camas quirúrgicas, por lo que la reducción de listas de espera quirúrgicas está casi suspendida, solo se opera aquello que no requiere ingreso hospitalario y, por supuesto, las Urgencias".

Departamento de Dénia:

En Urgencias todos los boxes están llenos y hay camillas en los pasillos. Todas las habitaciones del hospital que se puede meter una segunda cama se han añadido ya. En este momento está en vigor la orden de suspender toda la actividad quirúrgica que requiera ingreso.

Departamento de Sant Joan:

En las Urgencias generales se están atendiendo una media de 400 urgencias diarias desde que empezó el pico de la gripe. Se está a la espera de recibir el aumento de personal que se solicitó para la ampliación de la zona de Urgencias de 18 enfermeras. Se ha habilitado de forma provisional cuatro camas adicionales en cada uno de los “solárium” de seis plantas. Igualmente, siempre según SATSE, se ha añadido una segunda cama en tres de las cuatro habitaciones individuales de dichas plantas de hospitalización. "Se intenta que los pacientes no estén en estas zonas más de 24 horas por las precarias situaciones de dicho espacio".

Departamento de Torrevieja:

En el Hospital de Torrevieja "se está procediendo a ingresar a los pacientes de gripe y covid por las diferentes unidades sin realizar ubicaciones concretas, lo que conlleva a tener pacientes con aislamiento por todo el hospital". Tampoco hay enfermeras para atender a todos los ingresados. "Se están incluyendo camas en muchas habitaciones. Se está obligando al personal que tiene covid sin síntomas o con pocos síntomas a que continúen trabajando, aun poniendo en riesgo de contagio a compañeros y pacientes".

En cuanto a los centros de salud del Departamento, la demora asistencial en las consultas médicas de los centros de salud oscila entre 14 días de máximo en el centro de salud de Acequión hasta el mínimo de un día en centro de salud de Rojales, haciendo una estimación media de espera para ser atendido en los centros de salud del departamento 6 días.

Departamento de Elda:

La situación de Urgencias del Hospital de Elda, del día 2 al 6 de enero se ha disparado, con saturación y muchísima presión, con más de 350 pacientes al día. Desde el día 7 la presión ha descendido en puerta de Urgencias, se mantiene presión en intermedios, se ha habilitado la unidad de pre-ingreso, donde los pacientes no permanecen más 48 horas para ser ingresados. Debido a que la presión ahora está siendo en las plantas de hospitalización, se han tomado medidas de habilitar habitaciones dobles para su ocupación según la demanda y necesidades.

Departamento de Vinalopó:

Las Urgencias del Hospital tienen bastante presión y hay entre 180-190 pacientes ingresados en las plantas de hospitalización. En el hospital de día se ha cerrado uno de los módulos y se ha habilitado zona de observación de Urgencias para pacientes no infecciosos.

Departamento de Villajoyosa:

En el hospital hay más de 40 pacientes pendientes de ingreso en Urgencias. Quirúrgicamente solo se opera prioridad 1, pacientes oncológicos y de urgencias. Solo se ha reforzado una parte del Servicio de Urgencias, concretamente la UPI.

En cuanto de los centros de salud, empieza a haber demoras de dos semanas en la cita a Atención Primaria.

Departamento de Alcoy:

Las Urgencias del hospital tienen mucho trabajo, pero aún no se ha producido una saturación importante. Las plantas de Medicina interna y Neumología están al 100%.

Los centros de salud están desbordados y las urgencias en los centros de salud han aumentado un 30-40% por temas respiratorios con respecto a la media normal.

Departamento de Orihuela:

La sala de Neumología empieza a estar desbordada y los pacientes con covid empiezan a tener que ingresar en otras unidades. En Urgencias hay más de 20 pacientes en los pasillos pendientes de ingreso.

En Atención Primaria se atienden un poco menos urgencias que el pico que se produjo en los últimos días de, pasado año.

Departamento de Elche:

En el hospital de Elche no hay camas disponibles debido a las infecciones respiratorias múltiples, llegando al punto de suspender las operaciones programadas para atajar la lista de espera quirúrgica porque no hay quirófanos disponibles. En la planta de Neumología no hay huecos libres. Las Urgencias están a tope pero se va pudiendo absorber los pacientes que deben subir a planta.