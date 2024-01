Si los hospitales se han llenado de pacientes con cuadros respiratorios graves, también lo están las consultas médicas de Atención Primaria en la provincia de Alicante, donde se están dando citas presenciales y telefónicas para dentro de tres semanas. El primer nivel asistencial sufre una enorme presión cada vez que hay un pico estacional de estas infecciones, con hasta 20 pacientes no demorables adicionales por consulta a los que ya están citados, y los profesionales hablan de "saturación".

Los médicos están atendiendo en los primeros días de año cupos de más de 60 enfermos diarios en Primaria. De hecho, las urgencias en los centros de salud de pacientes con cuadros respiratorios han crecido más de un 40%.

Además, se da la circunstancia de que la vacunación sin cita que ha puesto en marcha la Conselleria de Sanidad está sobrecargando algunos centros de salud que no disponen de personal de refuerzo para esta tarea, "y muchísimos pacientes se acumulan exigiendo ser atendido de inmediato", señalan fuentes sanitarias.

Algunos centros de salud están dando cita telefónica a pacientes para el 25 de enero, como el del Hospital Provincial, en Alicante. Los centros de Atención Primaria de Elche tienen una demora para cita del médico de cabecera entre 15 y 20 días en adelante. En Primaria hay muchos profesionales (de distintas categorías) que están de baja, de permiso o de vacaciones y "no se les está cubriendo", explican los sindicatos. Por ejemplo, el centro de salud El Pla tiene 15 días de demora para el médico de Familia.

Los delegados sindicales de CCOO del departamento han visitado varios centros de salud para comprobar in situ la situación; y describen que en de San Fermín, uno de los más demandados de la ciudad, la demora alcanza los 20 días.

"El personal médico, a parte de sus 35 pacientes citados, atienden una media de entre 10 y 15 pacientes adicionales que requieren atención urgente y acuden al centro sin cita. Al finalizar estas consultas deben atender los avisos domiciliarios, de los cuales atienden entre 3 y 5 cada uno, con lo que la prolongación de la jornada puede llegar a ser de varias horas cada día", explican desde CC OO.

En este mismo centro, el personal administrativo del mostrador, formado por siete personas, "está incompleto, faltan dos de ellos por diferentes motivos y no se les ha sustituido, cuando no hay déficit de estas categorías en la bolsa de trabajo. Inevitablemente, se forman colas de pacientes para poder ser atendidos/as en el mostrador. Además, el coordinador del centro médico está de baja desde hace dos meses, y su trabajo de coordinación lo está gestionando una administrativa, pero se acumulan cuestiones inherentes al cargo de coordinación sin resolver".

Salud mental con lista de espera

Situación similar sucede en el centro de salud del Raval, añadiendo facultativos sin cubrir por incapacidad temporal desde hace un mes y personal de Enfermería que tiene ausencias por baja y por jubilación. "En el servicio de Salud Mental, psicología está infradotada, lo que provoca listas de espera de más de 3 meses para primeras visitas".

También en el centro de salud de El Pla hay profesionales médicos sin cubrir, lo que hace que la demora alcance los 15 días, añadiendo mayor presión al personal. "Dado el aumento de las agendas médicas, es el colectivo de enfermería el que en muchas ocasiones se está encargando de hacer una primera vista al paciente en la que realizan test de gripe o covid".

En Atención Primaria del departamento Marina Baixa algunos centros tienen demoras de tres semanas y el resto van al día. "Tienen facultativos sin poder sustituir y con problemas en la vacunación por no tener refuerzo de enfermero asignado", según UGT, que afirma que también está ocurriendo en los ambulatorios de las áreas de salud de Alicante o Sant Joan, según denuncia UGT.

También hay saturación en el primer nivel asistencial en el departamento de Elda, especialmente los Puntos de Atención Continuada, que abren tras el cierre de los centros de salud. En cambio, "para vacunarse no hay demora se apuntan en recepción y se vacunan a cualquier hora", señalan desde CC OO.

Incapacidad temporal

En el área de salud de Alcoy, la inmunización sin cita va bien salvo en el centro de salud de La Fábrica, que tiene mucha población. Las consultas médicas también tienen mucha demanda. Fundamentalmente de pacientes respiratorios.

El departamento de la Marina Baixa tiene varios facultativos en situación de incapacidad temporal sin poder sustituirlos y con problemas en la vacunación por no tener refuerzo de enfermero asignado, añaden los sindicatos de Sanidad. En Primaria algunos centros tienen demoras de tres semanas para cita con el médico y el resto van al día, y sobre la vacunación no hay incidencias, señala desde CC OO.

Respecto a la vacunación a demanda, tras la captación de pacientes, van de forma ordenada en los centros de salud de la Vega Baja. Los médicos de los equipos de Atención Primaria no se libran de los contagios y "están sufriendo un aumento importante de casos por infecciones respiratorias, según zonas básicas". Desde el departamento de salud recuerdan que los pacientes con síntomas no graves pueden acudir a los puntos de atención continuada para evitar saturar las Urgencias.

En el área de Torrevieja se están dando citas con el médico para un plazo de nueve días.

Picos asistenciales

“Todos los años se reproduce la misma situación de alta presión asistencial en esta época, debido sobre todo a los virus respiratorios, por lo que es momento de planificar con antelación planes de contingencia para intentar reducir al máximo estos incrementos de picos asistenciales. Desde CCOO pedimos a la Administración que se adelante y tome medidas para evitar la saturación del sistema sanitario y de sus profesionales”, señala Mª Ángeles Gómez, responsable de negociación colectiva de la FSS CCOO PV.

Eva Plana, responsable de Salud de UGT Serveis Públics del País Valencià, ha recordado que uno de los acuerdos del nuevo gobierno de la Generalitat es aumentar el presupuesto sanitario al 30% del total con especial mención a la Atención Primaria. "La epidemia de gripe y de otros virus respiratorios no ha hecho sino poner en evidencia las carencias en el ámbito sanitario en especializada y Atención Primaria. Estos niveles asistenciales están infradotados, y acusan un déficit estructural de profesionales. Las medidas que no pongan el foco estos factores, como las de vacunación sin cita, etc. podrán paliar en parte los problemas, pero no los solventarán".