Los hospitales de la provincia de Alicante empiezan a sufrir la presión de los pacientes que acuden con cuadros respiratorios graves en pleno ascenso de la onda epidémica de gripe, covid y bronquiolitis. La situación es especialmente tensa en el Hospital General de Alicante, que está recibiendo en Urgencias a una media de 500 pacientes cada 24 horas cuando lo máximo suelen ser 350; con camas en los pasillos y esperas para ser atendidos de entre 6 y 10 horas; lo que lleva a familiares de pacientes y al propio personal sanitario a hablar ya de colapso.

En otros hospitales la situación también se agrava. En el General de Elche ya solo quedan libres cinco camas de las 420 camas con que cuentan por el pico de virus respiratorios, con personal desbordado y esperas de hasta seis horas. En otros se habilitan espacios y en todos aumenta la presión por los virus respiratorios.

La onda epidémica de estas patologías sigue subiendo su curva pues en siete días se ha pasado de 1.116 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunidad a 1.501; muy por encima de la media española que está en 908. Los ingresos por cuadros respiratorios graves casi se han duplicado en siete días y también multiplican por dos la media estatal. La incidencia de la gripe se ha multiplicado por cuatro entre la Navidad y la Nochevieja, fruto del alza de contagios tras las reuniones familiares y sociales propias de estas fiestas.

El empeoramiento de la situación ha dado lugar a que la Conselleria de Sanidad tome medidas. El conseller, Marciano Gómez, dijo este miércoles que se reforzará personal y se da libertad a cada área de salud para reprogramar operaciones en función de la presión que sufran sus hospitales: así, se mantendrán las urgentes y vitales, y se podrán aplazar las cirugías no urgentes. Además, desde el lunes se abre la vacunación sin cita en los centros de Atención Primaria.

Así las cosas, lo peor parece estar en el hospital más grande de la provincia, el Doctor Balmis de Alicante. Familiares de pacientes y trabajadores califican de colapso la situación en Urgencias a causa del aluvión de ingresos de enfermos con patologías respiratorias en lo que va de semana pues no se da abasto.

Sobrecarga

El personal denuncia sobrecarga, que no hay refuerzo de personal y que hay sanitarios que no tienen tiempo ni de comer. La atención de cada caso de infección respiratoria que entra por Urgencias supone entre cinco y siete horas puesto que se les tiene que buscar un espacio para sentarlos, cogerles vía, hacerle analítica de sangre, PCR, placa de tórax y ponerles tratamiento, "no paran de llegar y todo con el mismo personal". Eso después de esperar en algunos casos seis y diez horas para recibir atención médica

Incluso el martes en una de las salas de espera se cortó la entrada a familiares salvo de los que tenían alguna dependencia porque estaba llena de enfermos. Habitualmente se deja a un acompañante por paciente.

La sobrecarga en el Hospital de Alicante es desmesurada, según se quejan sanitarios, con camas no solo en los pasillos de Urgencias sino en otros puntos del centro en algunos picos asistenciales de máxima afluencia. Este miércoles los pacientes que estaban en Urgencias y pendientes de ingreso, se tuvieron subir a plantas sin habitación para poder atender el número de urgencias graves. La ubicación en pasillos no garantiza la seguridad de los pacientes y con el personal actual del centro, señalan, no es posible una correcta atención tanto en Urgencias como en los servicios de hospitalización.

Así, consideran que se precisa reforzar la atención en domicilio, unidad de hospitalización a domicilio y equipos de Atención Primaria, así como Medicina Interna y Neumología, así como Urgencias. Consultado al respecto, el jefe de servicio de Urgencias, Pere Llorens, ratifica la situación.

Pasillos

"Tenemos muchísimo volumen de pacientes, pasillos, pasillos y más pasillos. Hace tres días hubo una parada cardiorrespiratoria en un paciente en el pasillo y se pudo atender porque su hijo nos avisó. Estamos subiendo pacientes pendientes de ingresar a los pasillos de las plantas. Cero intimidad, con pacientes cambiándose en el pasillo; cero refuerzos por parte de la dirección, no viene nadie a Urgencias a preguntar. Son condiciones inhumanas para pacientes y personal", abundan distintos trabajadores, que afirman que los huecos que dejan pacientes atendidos a veces no pueden ni limpiarse y se coloca a otro aunque sean de covid y gripe.

En este sentido, apuntan que nada se sabe de las nuevas Urgencias del centro ni cuándo se entregarán.

En el Hospital General de Elche de 420 camas hay solo cinco libres ya por el pico de virus respiratorios. Aunque fuentes sindicales niegan colapso en las urgencias, otras fuentes aseguran que hay personal que está desbordado y que pacientes llegan a esperar hasta seis horas para ser atendidos.

El Hospital del Vinalopó ha registrado un aumento de afluencia de pacientes con sintomatología respiratoria, algunos de ellos con gripe, por lo que han adecuado sus circuitos para poder atender las necesidades de la población, es decir, han habilitado una planta que habitualmente tienen a medio gas y la han llenado por el pico de pacientes, según informa la dirección.

En el Hospital de Orihuela, pacientes sin patologías infecciosas están siendo ingresados en la planta de Maternidad para descongestionar otras plantas en las que acoger pacientes con virus respiratorios, según fuentes sanitarias. "En Urgencias hay a la espera de cama en hospitalización personas con más de 20 horas de espera y hay 18 pacientes en preingreso. Del mismo modo, en el Hospital de Torrevieja "las urgencias están a rebosar, observación está completa, hay boxes doblados para poder atender la demanda, y sin camas para hospitalizar a los pendientes que no caben ya ni en los boxes de observación", informan desde CC OO.

El Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy tiene las Urgencias "con elevada presión asistencial llegando a la saturación, también en las plantas del hospital". Los centros de salud del área registran una alta demanda asistencial, señala el sindicato CC OO.

En cuanto al Hospital de Elda las Urgencias están llenas, "hay carga asistencial,y las Urgencias están saturadas pero no hay colapso", con bastante trasiego de pacientes y con mascarillas en su mayoría en la sala.

Similar situación se vive en el Hospital de La Vila, donde tienen las Urgencias llenas "y con gente por los pasillos con muchas infecciones respiratorias pero aún con huecos en Observación. Hay pocas altas, se dan camas a algunos pacientes de Observación y hay cirugías programadas", concluyen fuentes sindicales.