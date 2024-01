Una decena de autocaravanas se acumulan a diario en la zona de la Cantera, en el antiguo Tiro de Pichón. Un espacio que emerge como nueva "área cámper" improvisada, mientras el Ayuntamiento de Alicante sigue sin decidir la ubicación para trasladar el parquin de autocaravanas que hasta 2021 se ubicaba en Playa de San Juan, el único que disponía de esos servicios en el término municipal. Un solar en Urbanova era entonces uno de los posibles destinos para este aparcamiento, pero casi cuatro años después, Alicante sigue sin este espacio especializado.

La mayoría de vehículos estacionados en la zona evitaban sacar sillas, mesas y otros elementos del vehículo, para evitar las multas y ser considerados únicamente como vehículos estacionados. En su mayoría eran autocaravanas, aunque también había algún remolque y alguna furgoneta cámper. Este lunes, la Policía Local se encontraba en el área. Según el gobierno local, los agentes realizan inspecciones en la zona anexa del Tiro de Pichón "para impedir acampadas ilegales".

Desde que el bipartito desmantelara el área para autocaravanas ubicada en Playa de San Juan para acoger las instalaciones del Circo del Sol, Alicante está falta de áreas para estos vehículos, como señalan desde la Asociación de Campings de Alicante. La entidad considera que hay un "déficit" de espacios tanto en la ciudad como en la comarca, ya que oficialmente no hay ninguno en la capital de provincia y los campin cercanos se encuentran llenos.

El Ayuntamiento de Alicante asegura que "sigue trabajando con los vecinos [de Urbanova] para localizar la ubicación idónea de la futura área cámper, como ya hiciera para el emplazamiento del mercadillo". Unos trabajos que se dilatan ya más de un año y medio en el tiempo, ya que las reclamaciones de los vecinos que demoraron la decisión del Ayuntamiento se produjeron en junio de 2022.

Mientras, los cámpines de los municipios de L'Alacantí rozan el lleno técnico, como señalan desde algunos de estos negocios, como el Camping Bon Sol, ubicado en El Campello.

Campistas en la Cantera

En la Cantera, algunos de los campistas aseguraban la pasada semana haber estado más de siete días: "Mi idea es estar una semana, pero aquí hay gente que lleva bastante más tiempo y sabrá si esta zona es legal o no. Yo he visto que había aquí otras caravanas y tenía que parar unos días, así que he pensado 'bueno, me pondré por aquí', pero estoy de paso", expresaba Paco, con su autocaravana, el pasado jueves.

El perfil más habitual del campista es, sin embargo, el de un turista europeo, normalmente alemán, británico o francés, que realiza parada en Alicante en su recorrido por la península ibérica. Uno de ellos es Tyrone, oriundo de Colchester, Inglaterra, que explicaba en inglés que sabía que la zona no era de campin, por lo que solo estaba aparcado: "No se debería de acampar aquí, pero mientras no saques las sillas ni otras cosas fuera de la caravana no pasa nada. Venimos aquí porque está la playa al lado y aparcamos, no acampamos", señalaba también la pasada semana. Un caso similar era el de Frank, turista alemán que aseguraba realizar cada invierno la misma ruta: "Llevamos varios años pasando por aquí, por Alicante. Nosotros no estamos acampando, vamos con nuestra cámper y solo estamos aparcados. Solo estaremos un día porque no hemos encontrado una zona de campin. Mañana seguiremos nuestra ruta", aseguraba hace unos días.

Este lunes, tras la llegada de los agentes de la Policía Local, el número de autocaravanas se había reducido drásticamente, quedando apenas tres a primera hora de la mañana ante el temor por las multas.

Campin en Urbanova

Mientras, la falta de espacio para autocaravanas sigue provocando que el estacionamiento improvisado frente a la Playa de Urbanova esté copado de estos vehículos, pese a que un cartel advierte de la prohibición tanto de acampar como de establecerse caravanas.

Algo que no impide que numerosos campistas se establezcan en el recinto. Algunos de forma recurrente, como Wolff, un turista alemán, de la localidad de Düsseldorf, que realiza este año su novena visita a Alicante: "Vengo aquí desde 2015. Paso enero y febrero aquí y después, hasta mayo o mitad de junio, voy a otros sitios de España y Portugal. En verano vuelvo a Düsseldorf. Llevo una vida algo nómada con la autocaravana".

Otros son recién llegados, aunque conocen a otros campistas habituales de la zona, como Steve, un británico que está por primera vez en Alicante: "Llevamos aquí quince minutos, acabamos de llegar. Mi mujer y yo estamos haciendo un viaje por las costas españolas. Nos encanta España y este parece un lugar fantástico".

Sin espacio

Cuatro años después de una apertura que llegó tarde, la primera área de pernocta para autocaravanas en tránsito de la ciudad de Alicante, situada en la avenida Costa Blanca de San Juan, echó el cierre en noviembre de 2021. El ejecutivo de Luis Barcala decidió no renovar el servicio en ese espacio con el objetivo de facilitar el cambio de ubicación del espectáculo del Circo del Sol.

Desde entonces, el término municipal de Alicante no cuenta con área de pernocta para autocaravanas en tránsito. Un espacio que la Asociación de Campings considera necesario ante la falta de infraestructura. Ante la ausencia de ese aparcamiento municipal, los caravanistas, muchos nacionales pero la mayoría extranjeros, no tienen más remedio que aparcar en zonas donde no tienen permitido acampar, tal y como se reseña en los carteles de la zona. Es decir, pueden aparcar como un vehículo convencional, pero no pueden desplegar toldos ni sacar mesas o sillas al terreno como habitúan a realizar en otros espacios habilitados.

Hasta que el Ayuntamiento decida dónde ubicar el aparcamiento, la realidad es que la ciudad de Alicante se ha quedado sin aparcamiento reglado para las autocaravanas, un sector que mueve a miles de personas, sobre todo fuera de la temporada alta del turismo convencional.

En junio de 2022, los vecinos de Urbanova rechazaron que un solar del barrio, ubicado junto al Centro Social Comunitario, se convirtiera en el área para autocaravanas que estaba ubicada en Playa de San Juan. Así lo comunicaron entonces a través de un escrito registrado en el Ayuntamiento. Los residentes explicaron su rechazo en el escrito alegando que la decisión fue "tomada unilateralmente por las concejalías correspondientes sin consultar, informar previamente ni tener en consideración la opinión de la asociación de vecinos de Urbanova".

Mientras, el término municipal sigue sin espacio para estos vehículos pese a que la demanda ocupa distintos espacios frente a los arenales alicantinos.