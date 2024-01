La Plantà de las hogueras es un momento de trabajo de alto riesgo laboral. Los trabajos en altura, el contexto de una ciudad que se prepara para celebrar sus fiestas y el calor, que se intensifica en junio, son factores de riesgo para los artistas y los trabajadores de los talleres. Unos riesgos que ha constatado el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) en una guía elaborada para los artistas fogueriles y falleros, presentada este jueves en Alicante.

La directora territorial del Invassat en Alicante, María José Caballero, ha señalado que la guía se dirige a los artistas por sus múltiples riesgos a la hora de trabajar. "Se hace hincapié en todo porque tienen riesgos de seguridad, de exposición a agentes químicos, riesgos ergonómicos y trabajan en altura, que es lo más importante, a veces en condiciones climáticas que no son favorables", ha indicado.

Una situación que constatan los propios artesanos. "La evolución de nuestro oficio ha hecho que en poco tiempo hayamos pasado a ser un trabajo de estar por casa a tener una profesionalización. Es normal que tenga que estar presente la prevención de riesgos laborales", ha indicado Joaquín Rubio, maestro mayor del Gremio de Artistas, quien ha subrayado también que es necesario dar margen a los talleres más pequeños para poder implementar todas las recomendaciones: "Hemos hecho un alegato a que haya la suficiente paciencia porque no tenemos los márgenes de beneficio para implementar todo lo que la guía expone. Y si es necesario implementarlo, sobre todo para los talleres más pequeños haría falta alguna línea de ayudas".

En la presentación de la guía se encontraba también presente el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, quien ha destacado la singularidad de la profesión de los artistas de hogueras y fallas. "El elemento más importante de esta fiesta es el monumento. Las técnicas constructivas han evolucionado, pero los talleres siguen siendo artesanales. Uno de los retos más importantes es la conciencia de que la prevención no es algo ajeno al trabajo. No se va a producir un número menor de accidentes hasta que la prevención no esté instalada en las empresas", ha considerado Galvañ.

Por último, Juan José Funchau, técnico del Invassat, ha detallado algunas de las situaciones en las que los artistas se exponen más a los riesgos laborales: "En los talleres hay problemas de higiene por el polvo, que contiene agentes cancerígenos; de seguridad por las máquinas y equipos que hay que manejar; pero también de ergonomía, por las posturas que se adoptan en la pintura", ha listado. Unos riesgos que se extienden al transporte, pero sobre todo a la Plantà, el momento más crítico para los artistas en este sentido: "Se trabaja en la calle en un contexto lúdico-festivo que no ayuda. La exposición a las condiciones climatológicas puede suponer episodios de estrés térmico. Se maneja mucho peso con un ritmo muy alto y con calor. Y se trabaja en altura, con escaleras y andamios", ha subrayado el técnico del Invassat.