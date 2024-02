«El gimnasio me va a venir muy bien al ser además un programa con profesionales que me guiarán». Pablo Fernández, un alicantino de 41 años que padece un xantoastrocitoma anaplásico pleomórfico (un tumor en el cerebro por el que lleva cuatro operaciones), es un amante del deporte. Ha practicado artes marciales, competiciones náuticas, baloncesto, iba al gimnasio casi a diario y nada en la piscina para recuperar movilidad perdida: tiene claro que «si no hubiera hecho todo eso, no estaría como estoy». Considera que la buena forma física le permitió enfrentarse de mejor manera a las cirugías, de hecho al mes de cada una de ellas estaba recuperado. «Cuando acabé la rehabilitación me dijeron que me iba a quedar con muletas, que no iba a recuperar el hombro pero he mejorado mucho».