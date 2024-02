CC OO y UGT se han concentrado este martes frente al Palau de la Generalitat al grito de "las promesas de Mazón, mentiras a montón" para exigir que se cumplan los acuerdos suscritos con el personal laboral a extinguir y al respecto han advertido de que aumentarán "la presión", incluso con la convocatoria de huelga, si no se desbloquea la situación para avanzar en la armonización de las condiciones laborales con el personal estatutario.

Así, tras la pancarta 'Por el cumplimiento de los acuerdos del personal laboral a extinguir' y con una fuerte pitada han coreado lemas como 'Escucha Mazón: No seas cabezón, Marciano y su gestión Sanidad al paredón'; "GVA paga ya" o "Marciano escucha, la Sanidad está en lucha", para reclamar que "al mismo trabajo, mismas condiciones".

Acuerdos

Al respecto, las secretarias generales de CCOO, Rosa Atiénzar, y de UGT, Eva Planas, han recordado que, en 2003, tras la huelga convocada por el personal laboral a extinguir, se llegaron a varios acuerdos con Sanidad para avanzar en la armonización de sus condiciones laborales con el personal estatutario ya que "comparten cada día funciones con sus compañeros pero tienen diferencias en jornada, sueldos o permisos". Sin embargo "ahora la Administración se niega a cumplirlos e incluso no reconocen su validez".

En ese sentido, señalan que son casi 4.000 profesionales los que se encuentra en esta situación ya que a los departamentos y servicios de salud que ha vuelto a la gestión pública, Torrevieja, Alzira, las farmacias sanitarias y las resonancias, desde el pasado 1 de febrero se han sumado también el área de Dénia.

Incumplimientos

Al respecto, Atiénzar ha recalcado: "No se les puede estar llenando la boca de que quieren homogeneizar las condiciones de este personal, mientras trabajan justamente para intentar dejar sin efecto esos acuerdos y no solamente no los cumplen, sino que también existen algunos departamentos con dificultades para cumplir incluso sus convenios colectivos".

Por ello, ha advertido que si no atienden las reivindicaciones incrementarán "la presión" y llevarán las movilizaciones también a los centros de trabajo. "Llegaremos hasta donde haya que llegar y la huelga no se descarta", ha avisado. Así, ha apuntado que "no es una lucha de un departamento o de otro departamento, de un comité o de otro comité, es una lucha del conjunto de personal laboral a extinguir para exigir que se cumplan los acuerdos que se firmaron como salida de huelga y que son de obligado cumplimiento".

Gestión

Del mismo modo, Eva Planas ha lamentado que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, hable de homogeneizar las condiciones de trabajo, pero "no lo recalca en los hechos" y dice incluso que son "nulos de pleno derecho". De hecho, ha recordado que en los módulos de refuerzo de productividad que se aprobaron la semana pasada dejaron fuera a este personal.

Planas ha criticado que estas diferencias no solo "complican mucho" la gestión en los hospitales sino que provocan "muchas discrepancias dentro de los propios profesionales", por lo que exige el cumplimiento de los acuerdos y mejorar sus condiciones. "El personal laboral a extinguir no es de segunda categoría y se merece unas condiciones dignas", apostillan