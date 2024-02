La oposición se une en Alicante para intentar poner fin a las malas condiciones en las que se encuentran los centros escolares de la ciudad. Tras darse a conocer un informe elaborado por la Federación de AMPA Enric Valor publicado el pasado mes de enero en el que se daba a conocer que el 80% de los centros de Educación Infantil y Primaria, Secundaria y Especial analizados no se encuentra en buen estado en la ciudad, los tres grupos municipales que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, han anunciado su intención de poner en marcha una comisión para realizar un seguimiento del estado de los centros educativos en la ciudad.

Para ello, las tres formaciones han presentado una moción conjunta para impulsar una comisión no permanente del pleno que tiene como objetivo realizar un seguimiento de las competencias que el Ayuntamiento tiene en materia de educación, en cuanto al mantenimiento, la limpieza y la seguridad. Así lo han anunciado el concejal del PSOE, Emilio Ruiz, y el portavoz de Compromís, Rafa Mas, en una comparecencia conjunta de la que se ha ausentado el portavoz de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, que no ha podido acudir al acto por encontrarse en un desahucio que finalmente se ha frenado este martes en la calle Nou d'Octubre.

El concejal socialista Emilio Ruiz ha asegurado el objetivo de esta moción conjunta es que los niños de Alicante tengan a su disposición unos centros escolares de calidad para el desarrollo de su aprendizaje. “No podemos tener pantallas digitales mientras que los niños y niñas van a clase con el abrigo puesto porque no hay calefacción. No podemos decir que apostamos por el deporte y que las pistas deportivas estén impracticables. No podemos hablar de entornos amables e innovadores y ofrecer botes de pintura a los colegios para que sean los padres, madres y el profesorado los que pinten las aulas porque no tenemos pintores. No puede ser que en los consejos escolares se pase más tiempo hablando de deficiencias que de sus proyectos educativos”, ha explicado.

El concejal socialista ha enfatizado que lo que se pretende es que Barcala asuma de una vez las competencias en materia de mantenimiento, limpieza y seguridad, que corresponden al Ayuntamiento en 59 centros de educación público. “Los socialistas en el inicio del curso escolar ya advertimos de que la situación es insostenible en numerosos centros, donde incluso se generan situaciones de peligro. No han hecho nada por solucionarlo. No es cuestión de alarmar a la comunidad educativa, pero esto es una realidad que responde a una falta de inversión continuada”, señala Ruiz.

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha asegurado que lo que se produce en la ciudad es la "tormenta perfecta" para el empobrecimiento de la educación pública. "Los centros presentan múltiples deficiencias, cada vez hay más alumnos en la pública a esto se le suma la falta de conserjes, personal de limpieza y seguridad. Mari Carmen de España ha sido concejala de Educación seis años y dice que ha visitado 40 colegios, pero no sabemos si no se ha dado cuenta de las deficiencias que tienen, suponemos que habrá ido a pasearse", explica Mas.

"Tenemos que intentar frenar esto ya entre todos los grupos. No es una petición de los grupos políticos, están las comunidades educativas organizándose en plataformas por el grave problema que está sufriendo la pública en la ciudad de alicante. Tenemos las peores infraestructuras educativas de toda España y no es una dejadez de funciones, es una estrategia de empobrecimiento de la pública para derivar alumnado a la concertada", asegura el portavoz de Compromís

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Manolo Copé, ha recordado a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación que "la izquierda política de esta ciudad hemos hecho un frente común para que la educación pública en Alicante sea una prioridad y se acaben las promesas incumplidas tanto en lo que se refiere al mantenimiento de los centros como en la necesaria ampliación de plantilla de conserjes. Todo el apoyo a las familias que están cansadas de promesas incumplidas, de planes que nunca llegan y de inversiones que se retrasan de manera indefinida", indica Copé.