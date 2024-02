“El eco de la oficina cansaba a los empleados, les daba dolor de cabeza y no les dejaba trabajar”

Cuando los equipos se ponían a trabajar, una traba se cruzaba en el camino, les frenaba el rendimiento y no les permitía trabajar al cien por cien. La traba era el eco, el barullo que convertía las conversaciones que se tenían en un ambiente tremendamente estresante. Yamelis Quivera, responsable del área de Inteligencia de Negocio en Aire Networks, identificó el problema y, al enterarse de que podía solventarlo en solo 24 horas, tomó cartas en el asunto.

¿Cuándo percibiste un problema acústico en vuestras instalaciones?

Desde siempre. Una vez que nos mudamos aquí a las instalaciones, no podíamos utilizar el espacio porque había demasiado eco. La gente se quejaba mucho del ruido y teníamos que buscarle una solución al problema.

¿En qué espacio os encontrasteis este problema?

Justo en este espacio que estamos observando ―señala el espacio donde se encuentra―, inclusive en los despachos que hay en los laterales. Todo el sonido que se producía en un lado, se reflejaba en el otro, y viceversa. Lo que afectaba a los equipos de trabajo.

G. T. P.

¿Cuáles son las consecuencias del problema acústico?

En primer lugar, no podían trabajar a gusto porque siempre había un ruido de fondo, lo que les cansaba mentalmente porque tenían que hacer un sobreesfuerzo. Aquí está la parte de recursos humanos, y tenían que hacer un sobreesfuerzo para poder integrarse a su trabajo. Y la parte técnica y de programación, que necesitaban un silencio absoluto, no podían trabajar. Muchos de ellos padecían de dolores de cabeza y cansancio al final de la jornada laboral.

¿Por qué os decidisteis por la solución de la empresa Calma Acústica?

Elegimos Calma Acústica, en primer lugar, por el precio, por supuesto. Eso por la parte financiera, lógicamente. Por mi parte, por la soluciones que me daban: además de quedar estéticamente muy bien, ya que me ofrecían los colores que realmente estaban acorde con la imagen corporativa de la empresa, me ofrecían unas soluciones que se adecuaban a todo el espacio.

Instalaciones de Aire Networks tras la instalaciones de paneles fonoabsorbentes. / Calma Acústica

¿Cómo fue la instalación?

Muy rápida y limpia. No tengo ninguna queja de la empresa.

¿Cuál ha sido el resultado?

Las personas quieren venir a trabajar a este espacio. Como veis, se ha transformado en un espacio colaborativo. Y llama a lo que es el trabajo en equipo, al trabajo por proyecto. Las personas se sienten atraídas porque es un espacio divertido. Los mismos paneles fonoabsorbentes han hecho este espacio divertido y dinámico. La gente quiere venir a trabajar aquí.

¿A quién recomendarías Calma Acústica?

Recomendaría Calma Acústica a todo el que lo necesite, a todas aquellas empresas, comercios o restaurantes que necesiten mitigar el sonido, el eco que se produce cuando hay mucho espacio vacío y pocos muebles. Como pasa en este espacio minimalista.