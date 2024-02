La familia desahuciada con dos menores en Alicante espera una orden de desalojo para dejar el hostal que financió 14 días el Ayuntamiento

La familia desahuciada con dos menores seguirá, por el momento, en el hostal cedido por el gobierno municipal. Este jueves, a las 12 horas, Isabel López, su marido y sus dos hijas adolescentes tenían que abandonar la pensión en la que han residido las últimas semanas, ya que el Ayuntamiento no había prorrogado su estancia en la misma. Algo que no ha sucedido. Isabel y su marido, apoyados por la plataforma Stop Desahucios, decidieron plantarse ante la inacción del gobierno local y no abandonar la pensión.

Pasadas las 12 horas, y ante la protesta de la plataforma, varios agentes de la Policía Local acudieron a la puerta del hostal para prevenir el corte de la vía pública que han tratado de llevar a cabo los manifestantes. Minutos más tarde llegaron media docena de efectivos de la Policía Nacional, quienes informaron a la familia de que no existía orden de desalojo, por lo que no podían forzarles a abandonar la pensión.

La afectada expresó tras este instante que lamentaban haber llegado a este extremo, ya que habían tratado de seguir las vías legales a través de los servicios sociales: "Yo no quiero vivir al margen de la ley. No quiero que nadie me denuncie. Ya no estoy pensando no en mí, sino en el bienestar de mis hijas. El bienestar de mis hijas creo que es no romper la familia y que, aunque sea en diez metros cuadrados, sigamos unidos. Lo que me pueda pasar legalmente ya me es indiferente, en una balanza pesa más lo que es mejor para mis hijas", ha indicado Isabel.

La Policía Nacional conversa con integrantes de la plataforma Stop Desahucios. / Pilar Cortés

Las dos adolescentes, de 16 y 13 años, se encontraban en el instituto durante el suceso, y la familia insiste en que prefiere mantenerlas apartadas de la protesta para que no sufran posibles consecuencias psicológicas o de bullying.

La familia insiste en que lo único que piden es una solución hasta que puedan recobrar la normalidad, al tener como únicas rentas un Ingreso Mínimo Vital y un empleo a media jornada: "Nos han dicho que legalmente no nos pueden echar, que tendría que abrir un proceso legal la pensión. Pedimos una solución. Lo que quiero es una solución temporal hasta que podamos encontrar un piso. No queremos pasar por encima de otras familias por haber hecho más ruido, pero quiero una solución. No tenemos otro remedio", ha subrayado la afectada.

Desde la plataforma Stop Desahucios han insistido en que los servicios sociales del Ayuntamiento son los encargados de dar una alternativa a esta familia: "La propietaria del hostal tiene que iniciar un procedimiento para sacarlos de aquí. El hostal era la única alternativa que teníamos, no tenemos otra. El Ayuntamiento sigue diciendo que no tiene recursos para una familia que se queda en la calle, con una menor que tiene graves problemas psicológicos, y llevan a una familia a este extremo. Deberían de tener recursos para esto que es prioritario", ha indicado Susana García, portavoz de la plataforma. García ha subrayado que, tras el freno a este nuevo desahucio esperan "tener noticias por parte del Ayuntamiento" porque "no se puede permitir que se les deje en la calle".