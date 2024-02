Últimas horas bajo el cobijo del Ayuntamiento para la familia con dos menores desahuciada en Alicante

Este jueves, a las 12 horas, Isabel y su familia serán nuevamente "desahuciados". El núcleo familiar, en el que hay dos adolescentes menores de edad, sufrió el lanzamiento de la vivienda en la que residían de alquiler el pasado 25 de enero y desde entonces residen en un hostal cedido por el Ayuntamiento. Pero esa concesión se acaba. Hace una semana, el gobierno municipal extendió su estancia en esta pensión por una semana, pero no habrá nueva ampliación. Ahora, no tienen a dónde ir, tras más de quince días conviviendo en una habitación de unos diez metros cuadrados.

Una experiencia que no ha sido fácil, como ha explicado Isabel López, la afectada: "Hubo un día en el que estuvimos los cuatro enfermos, encerrados todo el día sin levantarnos". Para quien está siendo más difícil esta experiencia es para sus hijas, una de ellas en tratamiento psicológico tras sufrir un intento de suicidio derivado de la situación familiar: "La que tiene 16 años tiene aquí sus muñecos. Por su carácter, se lo está tomando todo, dentro de lo que cabe, con humor. La que tiene 13 años es muy, muy introvertida. Yo la noto, pero no le saco palabra. No sé cómo estará siendo en el instituto, porque no quiero ir y decir lo que pasa".

En este sentido, asegura que esta experiencia le está afectando psicológicamente, ya que no quiere que asocien a sus hijas con ella para que no sufran posibles repercusiones de bullying: "Me siento vigilada y no quiero que las asocien a ellas conmigo. Si me ven en el periódico, prefiero que no las asocien conmigo si no saben que soy su madre. Luego no sabes los críos cómo pueden llegar a ser. No sé. Yo imagino que algo les estará afectando, claro", señala Isabel. En el día a día, indica que ha notado cierto cambio en su actitud: "Hay cosas que igual se darían en la vida normal, pero por ejemplo esta mañana la pequeña no quería desayunar. Empiezas a preguntarte si será por esto".

Otro aspecto que ha resultado difícil para la familia, ha sido la de compartir baño. En el hostal en el que han residido, es común: "El baño es compartido. A mí me llaman muchas veces a la puerta cuando estoy dentro y no pasa nada. Pero claro, mis hijas se asustan. En la medida de lo que puedan, les digo que intenten ducharse cuando van a entrenar a baloncesto", comenta Isabel. Una actividad deportiva que las menores siguen practicando y por la que ambos padres se esfuerzan en que no abandonen: "Para mí es fundamental, es la única vida social que tienen. Si llega el fin de semana y tienen sus partidos es algo que tienen que hacer. Mejor, por si luego no quedan o están aquí metidas...", considera la afectada.

Tras el hostal

La familia asegura que no tiene a dónde ir, pero reseña que no cesará en la búsqueda de una solución: "No queremos que nuestra situación caiga en el olvido. No queremos pasar por delante de nadie, pero no queremos caer en el olvido", expresa Isabel.

El plazo que tienen para abandonar la pensión concluye este jueves a las 12 horas: "Yo creo que nos van a tirar para ver qué hacemos, a dónde vamos. Nos lo dijeron ayer muy claro, que ya nos habían hecho el favor de ampliarnos el hostal una semana más. Dirán que estamos muy cómodas", lamenta la afectada.

De esta manera, quedarán de nuevo en la calle, engrosando una larga lista de espera en la que más de 90 familias aguardan una vivienda social. Este martes, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, admitió a trámite la queja realizada por Isabel y su marido por la situación de desamparo en la que se encuentran, por lo que estudiará si intercede ante el gobierno local.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, rechazó este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la posibilidad de extender su estancia en el hostal: "Volvemos a decir lo que dijimos la semana pasada. No por el hecho de hacer más ruido hay que levantar a personas que tengan más derecho o el mismo. Si hay una lista, os puedo asegurar que los primeros interesados en que todo vaya en perfecto funcionamiento y tengan recursos aquellos que más se lo merecen son los trabajadores de la propia concejalía", aseguró.