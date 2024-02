Mazón exige el cese inmediato del subdelegado del Gobierno de Alicante

Bronca política a cuenta de la denegación de la autorización a los agricultores para cortar las autovías. El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha pedido el "cese fulminante" del subdelegado del Gobierno de Alicante, Juan Antonio Nieves, por la prohibición de las tractoradas convocadas para este viernes por los agricultores en la provincia. Mazón acusó a Nieves de haber actuado de mala fe y de manera arbitraria al haber denegado la protesta seis horas antes de la convocatoria, cuando esta se había solicitado con dos semanas de antelación. Unas acusaciones que fueron tildadas de irresponsables por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé-Castro.

"Pedimos explicaciones a la delegada del Gobierno y el cese fulminante del subdelegado en Alicante que tras quince días que han pasado desde que se solicitaron los permisos para democráticamente manifestarse para luchar por sus derechos a seis horas de que se produjera esta manifestación se denegaba y se impedía arbitrariamente el derecho a la manifestación que tienen los regantes con toda la razón del mundo", ha asegurado el presidente de la Generalitat al término de una reunión que ha mantenido con los representantes de las comunidades de regantes ante la reunión que mantendrá el lunes con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Algunos de los representantes de los regantes que se reunieron con Mazón iban a sumarse a las protestas una vez finalizado el encuentro.

"Generar la inseguridad, generar el despropósito y generar el agravio que se ha generado, no hay precedente de algo así, no tiene otra consecuencia que la dimisión o el cese inmediato del subdelegado del Gobierno y las explicaciones urgentes del insulto al más mínimo sentido común, decoro y empatía como un asunto tan grave como es la situación del campo".

Para Mazón, "se ha generado inseguridad y falta de respeto con la situación estrafalaria de la Guardia Civil, que tampoco tiene la culpa de nada, pidiendo los DNIs a los manifestantes que hace dos semanas que avisaron que se iban a manifestar con todo el derecho del mundo. La situación es kafkiana y una falta de respeto extraordinaria". A juicio del presidente de la Generalitat se trata de una "falta de sensibilidad a nada menos que al problema del campo en la provincia de Alicante. No merece más que el cese inmediato. No se puede contestar a seis horas de una manifestación planteada con responsabilidad y tiempo, es llevarla al abismo. Todo por la decisión política de hacer las cosas tarde y mal, generando inseguridad. No tienen derecho a sufrir esta inseguridad los regantes".

Mazón consideró que "no tengo que hacer llamamientos a la tranquilidad a gente que es tranquila, que pide unos permisos con quince días de antelación está demostrando que quiere hacer las cosas bien, con planificación. No es fruto de un arrebato, es fruto de la indignación ante un Gobierno que no le está defendiendo. Estamos a su lado y comprendemos la falta de seguridad que se les ha generado. Todas las manifestaciones que se han producido en Alicante por el sector del campo han sido todas modélicas".

Delegada del Gobierno

Las palabras de Mazón contaron con la inmediata respuesta de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, que consideró intolerables estas acusaciones. "¿A cuántas instituciones más va a poner en cuestión el señor Mazón? La semana pasada cuestionó a la Policía Nacional. Hoy pone en cuestión una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y a la Guardia Civil con un informe negativo alertando del peligro para la seguridad de los conductores en la autovía y las autopistas".

Bernabé aseguró que "es intolerable que un presidente de la Generalitat ponga en cuestión resoluciones judiciales sólo por sacar rédito político".

Fuentes de la Subdelegación señalaron a este diario que la denegación al corte de la autovía se produjo hace dos días y no seis horas antes de la concentración quien respondió fue el Tribunal Superior de Justicia respaldando la decisión. Asimismo incidieron en que se les había ofrecido un trazado alternativo.