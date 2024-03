Barceló acusa a Mazón de tutelar la política turística de Barcala

El PSOE pide explicaciones al Ayuntamiento de Alicante por su intención de modificar el PGOU en el plano turístico. La portavoz adjunta del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha acusado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, de querer realizar este trámite con el objetivo de facilitar la creación de "suelo a la carta" para inversores interesados en desarrollar hoteles de cuatro y cinco estrellas, una directriz que, según indica, provendría directamente del Consell.

Precisamente, esta necesidad de redirigir el enfoque del turismo en Alicante hacia la promoción de más hoteles fue anunciada el pasado lunes tanto por el alcalde de Alicante como por la consellera de Turismo, Nuria Montes, durante una reunión en la que coincidieron en que la ciudad adolece de "un déficit importante de hoteles". Para resolver esta escasez, Barcala consideraba "evidente" la importancia de llevar a cabo "modificaciones puntuales al PGOU para ir generando el suelo" requerido para atender estas necesidades.

Además de esta medida, el Consistorio ya anunció que tiene programada otra modificación del PGOU que permitiría el uso terciario de la primera planta sótano en edificios ubicados frente a grandes ejes comerciales de la ciudad, lo que abriría la posibilidad de que estos espacios albergaran negocios, restaurantes, oficinas y alojamientos de alquiler turístico, hoteles y hostales, algo que hasta ahora no se encontraba permitido.

Barceló ha criticado la aparente falta de diálogo por parte del alcalde de la ciudad en este proceso y ha exigido la convocatoria del Patronato de Turismo, la Comisión de Urbanismo y el Consejo Social de la ciudad, para abordar estos cambios de manera más inclusiva. “Es un despropósito que Carlos Mazón esté tutelando la política turística de Alicante y que envíe a Nuria Montes para dar órdenes a Barcala y marcar cuál debe de ser el modelo turístico de la ciudad. Creemos que se trata de una cuestión trascendental que debe ser dialogada por el sector turístico y por los colectivos sociales”, apunta Barceló

Durante la comparecencia también ha intervenido el portavoz en materia de turismo del PSPV-PSOE en Las Cortes, Mario Villar, quien ha exigido al Consell que luche contra el intrusismo en todos los alojamientos turísticos. “Deben utilizar el sistema de inteligencia turística que puso en marcha el gobierno de Ximo Puig para detectar cuáles son las viviendas ilegales. No pueden demonizar a un sector tan importante para el turismo como son los apartamentos y las viviendas turísticas. No entendemos, precisamente, por qué el Consell ha recortado fondos en la lucha contra el intrusismo”, ha lamentado. El diputado ha enfatizado que Alicante debe tener capacidad para impulsar políticas que dinamicen el turismo.

La portavoz socialista se ha preguntado además por qué Barcala solo ha anunciado su intención de ayudar a nuevos empresarios que se quieran implantar en la ciudad mientras que no está respondiendo a las peticiones realizadas por los hoteleros que ya operan en la capital provincial, que han resistido en momentos difíciles y que han sufrido su nefasta política de planificación de obras. Sin embargo, no han recibido respuesta del Ayuntamiento. “Lo que está ocurriendo evidencia que Barcala no tiene un modelo de ciudad ni un modelo turístico y se encuentra bajo la tutela de Mazón y sin capacidad de respuesta”, destaca Barceló.

Los socialistas han recordado que el Ayuntamiento de Alicante recibió 2,4 millones de euros del gobierno central a través del Plan de Sostenibilidad, ligado a fondos Next Generation, para desarrollar la estrategia turística de la ciudad. Los fondos se recibieron en 2022 para ejecutar inversiones como, por ejemplo, adaptación al cambio climático de infraestructuras, la mejora de la iluminación del Maca o de la Lonja, o la sensorización y ampliación de espacios de aparcamiento en el entorno de los castillos.