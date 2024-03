Barcala reabre la puerta a un espacio de caravanas en Alicante: "El problema es el suelo"

El gobierno local de Luis Barcala no descarta un espacio para el turismo de autocaravanas en Alicante aunque, eso sí, aún no sabe dónde podría ubicarse. El alcalde reabre la puerta ahora a un área "camper" después de que la concejala de Turismo, Ana Poquet, señalase que no estaba "en las prioridades" del ejecutivo municipal.

Apenas unos días después de las declaraciones de la edil popular, en las que aseguró que este tipo de turismo itinerante "no está dentro de la estrategia" del equipo de gobierno, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha vuelto a poner encima de la mesa la posibilidad de construir un espacio destinado a este tipo de vehículos: "Cuando la concejala hablaba en estos términos se refería a que no tenemos encima de la mesa el proyecto para ejecutar", ha matizado el dirigente del PP, "pero sí que tenemos en estudio unas áreas donde poder ubicar las caravanas y las autocaravanas".

En concreto, Poquet se refería al proyecto impulsado por el extinto bipartito de los populares y Ciudadanos, que buscaba adecuar un espacio en la zona de Urbanova dotado de estacionamiento y servicios (duchas, cambio de aguas...) para los campistas. "Es un proyecto de la anterior legislatura", señaló, ya que se ha aprobado recientemente ubicar el futuro mercadillo en los terrenos donde pensaba proyectarse el área "camper".

Problema de competencias

En cuanto al conflicto existente con estos vehículos (que se instalan de forma irregular en distintos puntos del litoral alicantino) el alcalde ha señalado que, el próximo lunes, está programada una reunión interna entre las concejalías de Turismo, Tráfico y Seguridad. En ese encuentro, se preparará una nueva cita con el Servicio Provincial de Costas en la que, según Barcala, se pretende "delimitar perfectamente cuáles son las competencias de cada administración" para aclarar "qué actuación tenemos que seguir".

En un primer momento, el ejecutivo municipal señaló que el problema de Urbanova se estaba dando en "un terreno de Costas", a lo que el subdelegado, Juan Antonio Nieves, asegura que no va a «polemizar con el Ayuntamiento por mucho que lo intente» dado que «nos dedicamos a buscar soluciones en lugar de culpar a otras administraciones».

Sin espacio en Alicante

En el pasado 2021, la ciudad perdió su único aparcamiento específico para autocaravanas, abierto solo cuatro años antes en Playa de San Juan, para ubicar temporalmente el espectáculo itinerante del Circo del Sol. Tras la marcha de la internacionalmente conocida compañía, las instalaciones no recuperaron su uso inicial. Actualmente, sirven como "almacén" temporal de los nuevos contenedores de recogida separada de residuos que la empresa concesionaria del servicio de Limpieza está instalando progresivamente en la ciudad.

Sobre la posible ubicación del futuro espacio para autocaravanas, el alcalde ha señalado que el problema es similar al que ya expuso a principios de semana tras reunirse con la consellera de Turismo, Nuria Montes: la falra de parcelas. "Estamos hablando de que necesitamos suelo para uso hotelero, vivienda social, suelo industrial... de ahí la urgencia del nuevo Plan General", ha destacado Barcala.

"Te pones a buscar ubicaciones y no es sencillo encontrarlas", lamenta el alcalde, quien considera que los espacios contemplados "o bien no son idóneos o el uso no está habilitado", por lo que ese es el trabajo que está haciéndose ahora, "ver cuáles son las carencias y ver las posibles ubicaciones de todo tipo de suelo".