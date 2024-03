El aeropuerto Alicante-Elche ofrecerá este verano un millón de plazas más que el año pasado

Si el pasado 2023 fue el mejor año de la historia del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, el actual 2024 aspira a volver a pulverizar este récord. A lo largo de la temporada alta de este año 2024, que contempla desde abril hasta octubre, se están ofertando hasta un millón de plazas más en plazas de avión, según la programación de vuelos de las compañías que operan en la terminal aérea. Datos que apuntan a que de nuevo se podría culminar otro año histórico, motivo por el que desde el sector turístico se ha empezado a urgir al Gobierno Central a que acometa la segunda pista del aeropuerto para poder seguir creciendo.

El año 2023 fue el de mayor volumen de pasajeros de la historia del aeropuerto con 15,7 millones de pasajeros. Se lograba batir la marca alcanzada en el 2019, el año previo a la pandemia en el que se registraron 15 millones. La llegada de la pandemia supuso un frenazo para el crecimiento turístico de la provincia de Alicante y, a medida que se normalizó la situación sanitaria, se fueron recuperando el volumen de pasajeros de antaño. Así, 2023 logró ser el año con mejores cifras de pasajeros de la historia de la terminal.

Las previsiones apuntan a que de nuevo este récord se va a superar, ya que no sólo hay un espectacular crecimiento de las plazas ofertadas para la temporada alta, sino que también en los dos primeros meses del año, que eran los más flojos para la llegada de turistas también se están batiendo las marcas del año anterior., con un promedio de un millón de pasajeros al mes.

Los datos de conectividad aérea del aeropuerto Alicante-Elche indican que entre el 1 de abril y el 30 de octubre recogen un total 6.916.080 plazas ofertadas en todos los vuelos que lleguen a la terminal aérea. Estos datos suponen un incremento del 13,9 por ciento de plazas respecto al histórico año pasado, esto es, un millón de plazas más que el año pasado. De todas maneras, las fuentes consultadas por este diario señalaron que se trata de plazas ofertadas y que ahora los movimientos de turistas tendrán que confirmar si se llenan o no estos vuelos. Se da por hecho de que los meses de junio, julio y agosto van a ser los de mayor actividad, pero este año la prolongación del buen tiempo permitió que los altos índices de ocupación se prolongaran más allá de lo que viene siendo la temporada alta turística.

Apertura de nuevas rutas

A lo largo de esos meses, llegarán al aeropuerto un total de 37.962 vuelos, un 13,3 por ciento más que el año pasado. En total, el número de rutas del aeropuerto alicantino asciende a 231 rutas aéreas. Ante la apertura de estas nuevas conexiones con otros países europeos, el sector turístico viene reclamando que se acometa la ampliación del aeropuerto a fin de que no limitar este crecimiento. Desde el Ministerio de Transportes, la decisión se deja en manos de Aena, al entender que si en este momento no se ha programado es porque con la infraestructura actual es suficiente para atender la llegada de nuevos vuelos. Sin embargo, desde la Generalitat, la consellera de Turismo Nuria Montes recordó que para acometer en su día la ampliación del aeropuerto de Málaga no esperaron a alcanzar el tope de cifra máxima de pasajeros.

La apertura de nuevas rutas aéreas con destinos como los países nórdicos, el este de Europa y Holanda es uno de los factores de esta fuerte subida de vuelos. Al tiempo que también se mantiene una fuerte presencia del turismo británico, que sigue siendo el principal cliente de la Costa Blanca. Más de dos millones de estas plazas que se ofertan a la provincia de Alicante proceden del Reino Unido, con una fuerte presencia de las aerolíneas low-cost. Ryanair sigue siendo la compañía con mayor número de vuelos desde la terminal Miguel Hernández. A lo que se añade la apuesta de otras aerolíneas por la provincia de Alicante, como es el caso de Jet2.com o Easyjet que ha elegido Alicante para abrir su nueva base.

El aeropuerto alcanzó el año pasado 15,7 millones de pasajeros, la mejor cifra de su historia. / Matías Segarra

Desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea como consecuencia del Brexit, el sector turístico trató de pescar en mercados diferentes para tratar de reducir la dependencia del mercando británico. Las autoridades turísticas de la Comunidad llevan unos años con la vista puesta en el turismo norteamericano y la implantación de vuelos directos entre la Comunidad Valenciana y los Estados Unidos, sin necesidad de realizar transbordos para llegar a su destino.

Aunque la actividad del aeropuerto es claramente internacional, los vuelos domésticos en el interior de España tienen también una presencia destacada, hasta el punto de que suponen más de un millón de asientos.

Otras conexiones de interés con países emisores de turistas son los Países Bajos, con cerca de medio millón; Alemania, 398.000; Francia, con más de 300.000 plazas; Bélgica, con 290.000; o Polonia con más de 250.000, un país que ha empezado a tener este año un importante peso para la provincia en emisión de turistas.

A la espera de la Semana Santa

La marcha de la Semana Santa, que arrancará la próxima semana, servirá para empezar a tomar el pulso a la temporada turística, tras un puente de fallas con unas cifras de ocupación más que satisfactorias para el sector. En el caso de Alicante, cerca del 70 %; y un 85 % en Benidorm, que ha tenido como eventos destacados las Fallas y la festividad de San Patricio, que suele atraer a una importante cifra de turistas británicos.

El sector hotelero da por hecho que la próxima semana se alcanzará el lleno durante este periodo vacacional. Aunque hay parte de los viajeros que están pendientes de cuál va a ser la previsión del tiempo para estos días, lo cierto es que desde el mes de enero el sector hotelero de Benidorm ya comenzó a detectar que había ya un alto número de reservas para los días de Semana Santa.

