La comunidad educativa de El Somni clama contra los retrasos en la construcción del nuevo centro en Alicante

Lazos naranja para reclamar la construcción de un centro educativo "en condiciones". Este miércoles, padres, profesores y estudiantes del Centro de Educación Especial (CEE) El Somni se han concentrado frente a las instalaciones de aulas prefabricadas en las que se encuentran de forma provisional desde hace más de un año, ubicadas en el municipio de Sant Joan d'Alacant, para reclamar al Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Educación que inicien la construcción de un centro definitivo que llevan esperando más de siete años y que está incluida dentro del Plan Edificant.

El AMPA de este centro educativo, que se constituyó hace 90 meses, ha realizado una convocatoria para colocar de forma simbólica lazos en las vallas del centro. Desde el interior, los lazos han sido colocados por parte de los estudiantes y el profesorado, y en el exterior han sido los padres y madres los encargados de realizar esta acción que simboliza la "lucha" y la "unidad" frente a una situación que consideran "injusta" para los alumnos.

"Estamos aquí una vez más mendigando un centro de educación especial digno", ha denunciado Begoña Santacreu, presidenta del AMPA del CEE El Somni. "Este centro empezó en el colegio Gloria Fuertes en 2016, luego nos movieron a Santa Faz y en diciembre de 2022 llegamos a Sant Joan. El problema es que esta cesión es temporal, aquí hay un proyecto municipal que querrán llevar a cabo en algún momento y entonces nos tendremos que ir. Solo nos queda sentarnos a pedir un centro porque ser madre o padre de un niño con necesidades especiales no es fácil", apunta Santacreu.

Un estudiante de El Somni pone un lazo en la valla del centro junto a una profesora. / HÉCTOR FUENTES

Al igual que la presidenta del AMPA, se encontraban en la protesta otras madres que han querido reivindicar el sufrimiento que les está ocasionando no poder disponer de un centro en condiciones. "Además de todas las dificultades a las que nos enfrentamos con nuestros hijos, tener que luchar para que tengan un colegio digno es vergonzoso y más cuando no hay que una razón de peso para que no se esté ya construido. Aquí prácticamente nos metimos de okupas y como es un centro de primaria que nos han prestado los baños o las instalaciones del patio no están adaptadas para ellos", agregó María Eloisa Martínez, madre de un alumno.

"No saben lo que es estar así, deberíamos dejar a los niños un día en el despacho del alcalde para que los políticos del Ayuntamiento de Alicante vieran lo que es y las necesidades que tienen. No empatizan para nada, parecen que los quieren apartar y que no molesten", expresaba Maite Benavent, madre de una alumna que cursa una FP en el centro educativo.

Pese a que este proyecto está aprobado por la Junta de Gobierno Local desde el pasado mes de octubre, los retrasos de años en el inicio de las actuaciones han incrementado el presupuesto de las obras de 5,7 a 7,8 millones de euros debido al aumento del precio de los materiales de construcción. Para poder poner en funcionamiento de nuevo las actuaciones es necesaria una revisión de precios por parte de la Conselleria de Educación, un trámite que el departamento autonómico no puede llevar a cabo sin que el Ayuntamiento de Alicante lo solicite formalmente, según fuentes autonómicas.

Esta gestión administrativa, que según fuentes de la conselleria consiste en cumplimentar un documento oficial solicitando el aumento (conocido como C5), es un paso indispensable para que se pueda llevar a cabo la modificación de la delegación de competencias. Un documento que, este miércoles, se encontraría todavía en Intervención en el Consistorio alicantino, y del que la Conselleria de Educación indica, en declaraciones a este diario, que todavía no tiene una respuesta oficial.

A esta protesta ha acudido también el concejal del grupo municipal socialista, Emilio Ruiz, en apoyo a la comunidad educativa del CEE El Somni. “Hemos llegado a esta situación porque el alcalde ha demorado la construcción del colegio durante cuatro años para hacer guerra política al Botànic. Ahora el coste del centro educativo se ha elevado hasta los 7,8 millones de euros y, hasta donde se nos ha informado, el gobierno del PP de Alicante no ha solicitado los fondos adicionales al Consell, que debe validar ese reajuste económico. Además, en el presupuesto municipal de 2024 solo se ha incluido una partida económica simbólica de un euro para la construcción de El Somni”, ha destacado Ruiz, que fue director del centro.

Frente a estas declaraciones, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que los trámites están en marcha. "La tramitación está completada y sencillamente es fijar el arranque de las obras. Estamos ahora mismo en licitación, sé que nos faltan papeles, pero la tramitación sigue adelante y estamos intentando que se haga con la mayor agilidad posible", ha afirmado el alcalde.

Según lo previsto por el Consistorio alicantino, el CEE El Somni, cuya construcción, incluida dentro del Plan Edificant, está delegada al Ayuntamiento desde diciembre de 2020, ocupará una parcela situada entre la avenida Isla de Corfú y el PAU 2 de 10.659 metros cuadrados. La nueva instalación contará con doce aulas, más los programas formativos de cualificación básica. Las aulas tendrán treinta metros cuadrados, un recinto de descanso anexo de veinte metros cuadrados y aseo y la inversión prevista para este proyecto asciende a 7,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses, según fuentes de la Conselleria de Educación.

