Barcala, sobre permitir terrazas en aparcamientos de Alicante: "Esa medida se queda sí o sí"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, afronta las negociaciones con la oposición para aprobar la futura Ordenanza de Ocupación de Vía Pública. Unas conversaciones que se centrarán, principalmente, en el horario de recogida de las terrazas de la hostelería, ya que el dirigente popular ha rechazado tajantemente aceptar la otra gran propuesta de la izquierda: no permitir la instalación de veladores en bandas de aparcamiento.

"Esa medida se queda sí o sí". Así de claro se ha mostrado el alcalde este viernes al ser preguntado sobre la propuesta planteada por su equipo de gobierno en el borrador de la ordenanza. "Lo hicimos en pandemia y vimos que era positivo porque había negocios que no pueden poner un velador en ningún otro sitio", ha señalado Barcala.

Sobre las enmiendas planteadas por la oposición, donde la izquierda pide reducir el horario de los veladores mientras que Vox plantea extenderlo, el dirigente popular advierte de que "sobre aquellas enmiendas que van encaminadas a la restricción del comercio y el desarrollo económico ya le digo que por ahí no vamos".

En cualquier caso, Barcala insiste en que es una normativa muy amplia que "conviene leer bien" porque no afecta únicamente a la hostelería, sino también a los mercados municipales y, en definitiva, a cualquier acto o evento que precise de hacer uso de la vía pública. "No es una ordenanza de horarios, no es lo más importante", ha matizado el alcalde.

Negociaciones

Sobre el proceso de negociación, Barcala se muestra cauto y evita posicionarse sobre una propuesta concreta: "Miraremos todas las enmiendas que han sido planteadas y no habrá ningún inconveniente en incluir aquellas que entendamos que sí que aportan, mejoran y son razonables". Pese a ello, el equipo de gobierno precisará necesariamente del apoyo o abstención de al menos uno de los grupos de la oposición, al no contar con mayoría absoluta dentro de la Corporación municipal.

Los mejor posicionados para prestar a Barcala el voto necesario son, una vez más, sus socios habituales: los concejales de Vox. Las enmiendas del partido de ultraderecha se enfocan en ampliar media hora al día el horario para las terrazas planteado inicialmente por el PP. Además, también reclaman algunas modificaciones respecto a los puestos de los mercados municipales y los comercios de artesanía del Casco Antiguo.

Su portavoz, Carmen Robledillo, sostiene que su postura es "la de proteger el empleo y buscar la conciliación entre el descanso vecinal y el derecho al trabajo". Por ello, advierte de que "no podemos adoptar las medidas de Yolanda Díaz para implantarlas en Alicante y seguir machacando a los que la extrema izquierda, ilegalmente, cerró durante la pandemia".

Por otro lado, Compromís (la formación que planteó menos modificaciones horarias) descarta apoyar la normativa del PP si Barcala no cede con las terrazas en los aparcamientos: "Esta enmienda nuestra es una línea roja", ha advertido su portavoz, Rafa Mas, quien reconoce que "era positivo en pandemia poner terrazas en la calzada porque la gente no podía estar dentro por razones sanitarias" aunque considera que "lo cierto es que cuando pusieron el negocio en esas calles ya sabían que no dispondrían de terraza".

Por ello, el concejal valencianista defiende que "no podemos inundar las calles de más terrazas y perjudicar a los vecinos quitando el poco aparcamiento que hay en el centro urbano". Además, desde Compromís señalan que "nuestra mayor línea roja es que esta ordenanza debe ir en paralelo a la del Ruido, por lo que no la apoyaremos si no se tramitan en paralelo".