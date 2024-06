24 de junio: estos son los alicantinos que tendrán que devolver las horas a su empresa si libran

La ciudad de Alicante espera impaciente a que empiecen las Hogueras de 2024. El día 19 de junio, con la plantà, dan comienzo las fiestas más importantes de la ciudad que concluirán la noche del 24 de junio con la cremà de los monumentos.

Este año, las fiestas comienzan un jueves y finalizan un lunes, así que una de las dudas más habituales es si el 24 de junio es festivo en la ciudad.

El 24 de junio fue declarado festivo autonómico por la Generalitat, pero será un festivo recuperable, es decir, que los trabajadores de la Comunidad Valenciana que quieran disfrutar de este día libre tendrían que devolver las horas a la empresa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante decidió solicitar el 24 de junio como festivo local, dentro de los dos días que les corresponde pedir para el calendario laboral de la ciudad (el otro fue el 11 de abril, día de la Santa Faz). La petición, posteriormente ratificada, supone que los trabajadores de la ciudad de Alicante podrán disfrutar del 24 de junio como un día festivo no recuperable, es decir, no tendrán que devolverle las horas a la empresa. El resto de trabajadores de la Comunidad Valenciana sí que tendrán que llegar a un acuerdo con su empresa si no trabajan este día.

En el año 2021, el día de San Juan sí que fue declarado festivo recuperable con lo que hubo un gran revuelo entre los trabajadores ya que se trataba de una circunstancia bastante excepcional. Pese a todo, este año y a causa de la pandemia, las Hogueras de Alicante no se celebraron.

En 2022, y con la vuelta de las Hogueras tras dos años de parón por el covid-19, el día de San Juan cayó viernes y fue festivo autonómico no recuperable por lo que el jueves, 23 de junio, fue declarado festivo local.

En 2023, el día 24 de junio cayó en sábado y fue festivo autonómico no recuperable, por lo que el Ayuntamiento de Alicante decretó que el viernes 23 de junio fuera un festivo local.

Festivos en la ciudad de Alicante

Además del 24 de junio, estos son el resto de festivos retribuidos y no recuperables de la ciudad de Alicante este 2024:

1 de enero (lunes): Año Nuevo

6 de enero (sábado): Epifanía del Señor

19 de marzo (martes): San José

29 de marzo (viernes): Viernes Santo

1 de abril (lunes): Lunes de Pascua

1 de mayo (miércoles): Día del Trabajador

15 de agosto (jueves): Asunción de la Virgen

9 de octubre (miércoles): Día de la Comunidad Valenciana

12 de octubre (sábado): Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (viernes): Todos los Santos

6 de diciembre (viernes): Día de la Constitución

25 de diciembre (miércoles): Navidad

¿Qué es un festivo recuperable?

Un festivo recuperable es aquel en el que, a pesar de que los trabajadores tienen el derecho de no trabajar ese día, deben compensar las horas no trabajadas en otro momento. Este tipo de festivos se introduce para permitir a los trabajadores disfrutar de días festivos adicionales sin afectar significativamente la productividad de las empresas.

En la práctica, esto significa que si un trabajador no trabaja en un día festivo recuperable, deberá acordar con su empleador cómo y cuándo se recuperarán esas horas. Las opciones pueden incluir trabajar horas adicionales en otros días o trabajar en un día que inicialmente no estaba programado como laborable.