Los inocentes es el nuevo libro de María Oruña de la saga de Los libros de Puerto Escondido, un nuevo caso de misterio concluyente por él mismo y que sin embargo forma parte de la saga de la teniente Valentina. Valentina Redondo está a punto de casarse, le quedan dos semanas, y entre los preparativos sucede un crimen masivo, algo que jamás ha afrontado Redondo junto con su equipo de investigación y que sacude la vida normal de uno de los lugares más idílicos y tranquilos, el Templo del Agua del famoso balneario cántabro de Puente Viesgo.

Un grupo de empresarios se reúne de forma anual en el balneario, y por desgracia, esta vez, el desenlace no es de tranquilidad y relax, sino que las instalaciones de este paraíso del agua se han convertido en el escenario de una masacre, con varios asesinatos cometidos de forma grupal a través del peligroso gas sarín. Valentina y su equipo se verán acompañados por un equipo de la UCO para solucionar y resolver los crímenes en tiempo record y luchando contra las filtraciones a la prensa.

Como cada una de las novelas que componen esta saga, María vuelve a sorprendernos; ella misma nos explica al final del libro, en los agradecimientos, que este libro ha supuesto un reto al tratarse de un crimen múltiple. Como la propia autora nos describe, cada libro de la serie hace un homenaje a un tipo de novela policíaca, Puerto Escondido con cuerpo histórico y tono intimista, Un lugar a dónde ir es un guiño a propósito del thriller científico. Donde fuimos invencibles tenía más estructura de novela gótica y con Lo que la marea esconde a los clásicos misterios de «habitación cerrada». El camino del fuego estaba ambientada en Escocia con un evocador domestic noir y Los inocentes es el mal llevado al súmmum: una gran aniquilación, indiscriminada en apariencia y resuelta en contraste en un escenario maravilloso, agradable y tranquilo, el Templo del Agua de Puente Viesgo.

Cada capítulo está enmarcado por un epígrafe de Dumas, Dostoyevski, Poe o Agatha Cristhie, que no son adornos literarios sino pistas al lector, en una trama que se desarrolla con más acción de toda la serie y más cercana al género policíaco que al negro. Aunque en un principio el desarrollo de la novela nos resulte inusual y extraordinario por los hechos, la forma en que María ha resuelto los procedimientos policiales y la coherencia en el desarrollo del desenlace hace que la novela, como todas sus hermanas anteriores de la saga, se convierta en una lectura interesante y sosegada a pesar del género y sin perder por ello un ápice de interés. Un juego de ingenio que ha hecho de esta saga una de las más leídas en la novela negra española habiendo superado ya el millón de lectores.

Esta forma de tratar al lector que tiene María, sorprendiéndole en cada libro, motivándole nuevos retos y construyendo historias diferentes es la clave del éxito que nació allá por el 2015 y que han hecho que su obra sea traducida al alemán, francés, italiano, portugués, polaco, ruso y a tres de las lenguas cooficiales de España, el gallego, el catalán y el vasco.

Para todos aquellos lectores que ya conocen a María, sabrán que la psicología sobre todo de la protagonista es una gran baza de sus libros. Aquí volverá a salir de forma inherente al personaje y con ella viviremos la culpabilidad y la pérdida, el amor y el odio, la soledad y el compañerismo y como no, la fuerza de la naturaleza cántabra que teñirá los cielos de colores, colmará de agua de lluvia los valles o mostrará la fuerza del mar.

En declaraciones recientes María ha dejado entrever que vamos a tener que esperar un poco para volver a leer a Valentina y que las sagas no pueden ser eternas. Lo cierto es que no importa el tiempo siempre y cuando vuelva algún día y María nunca deje dormir la pluma de la novela negra. Mientras, seguiremos visualizando a esta teniente ardua y consistente en su trabajo, concisa y precisa que está a punto de cambiar de nivel en su profesión y en su vida. Porque los inocentes son aquellos que no tienen coartada y necesitamos a una teniente como Valentina para que desenmascare al asesino.

Recomendado para todos los seguidores de María Oruña, de la saga de la teniente Valentina, para los que buscan género policíaco y negro sin continuas convulsiones en la trama, pero sí con los suficientes giros y sorpresas justificadas del personaje y de la obra. Todo en su sitio y todo con un porqué. Todo en orden. Como Valentina.