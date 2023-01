«Hace 30 años había más vida en Crevillent, y los jóvenes deben tener ilusión por vivir aquí»

Lourdes Aznar atiende a este diario tras una intensa reunión como interventora del Ayuntamiento de Almoradí. Esta crevillentina sabe que pasar del despacho a un continuo trato con sus vecinos será un cambio radical en su vida a partir de estos meses, aunque asegura estar decidida.

Hace un mes se anunció que encabezará la lista electoral del PP para las municipales. ¿Cómo lo afronta?

De primeras cuando recibí la llamada dije que no, llevo en la vida municipal 28 años y me encanta desde del punto de vista técnico, pero nunca había pensado este cambio. Lo hablé en casa con la familia y al final me dijeron que por qué no. A los dos siguientes días empecé a soñar con esto y lo otro, por qué no, nunca he sido política aunque alguna vez me ofrecieron ser concejal. Participo activamente en mi puesto de trabajo pero siempre con un perfil más técnico que político, pero me gusta la vida municipal, tengo mucha vocación de público, me debo a mis vecinos y me anima a tomar la decisión.

¿Por qué pensaron en usted?

Creo que han buscado una cara nueva, una ilusión nueva, una mujer. La verdad es que no he preguntado por qué pensaron en mi, creo que es cambiar un poco la imagen, César Asencio llevaba 24 años al frente, había anunciado que no iba a repetir y creo que han visto importante dar la vuelta a la tortilla, tener otro punto de vista diferente y al tener un bagaje dentro de la administración al vecino eso le gusta.

Ahora que menciona al exalcalde, ¿Cómo valora su gobierno por más de dos décadas?

La labor de César la valoro muy positivamente, tiene una gestión económica que ahí está y dejó las cuentas saneadas e instalaciones importantes como el Centre Jove, campos de fútbol, la ciudad deportiva nueva, la urbanización de la rambla que fue muy importante... César puede estar muy orgulloso. Ser alcalde se que son 24 horas al día y 365 días al año, tanto alcaldes como concejales son dedicaciones plenas. Ahora veo lo que es el movimiento, y es necesario para tener un pueblo. No me da miedo, he trabajado muchas tardes en casa por mi puesto de trabajo sin tener necesidad, mi trabajo no me lo hace nadie.

¿Cómo le gustaría que fuese su equipo de trabajo a la hora de formarse la lista?

He dejado caer que habrá gente nueva, con un perfil parecido al mío, gente que le guste la política y que tenga la ilusión que tengo yo, tengo nombres en la cabeza... y habrá gente que repita, creo que es necesaria la experiencia de los que han trabajado y conocen como está el ayuntamiento, puede aportar muchísimo. La gente quiere renovación y va a haberla, pero también experiencia.

Aunque vive desde lejos el día a día municipal, ¿cómo valoraría la gestión estos últimos cuatro años?

Tenemos que valorarlo todos los vecinos el 28 de mayo. Hay cosas que no comparto, por eso me presento, hay cosas que se pueden cambiar y mejorar y mi pueblo necesita modernizarse, y estos cuatros años esa idea de modernización no la he visto.

¿Qué necesita Crevillent?

Me gustaría mejorar mi pueblo, porque cada vez lo veo más apagado. Hace treinta años tenia una vida tremenda, zonas de ocio, iba los viernes al mercado antes de ir al colegio y recuerdo mucha gente en todos los puestos tomando el turno. No es la misma vida y es una pena porque mis hijos terminan la carrera universitaria y no les veo ilusión de quedarse en el pueblo.

¿Y cuáles serían sus prioridades?

Hay que buscar que Crevillent sea un referente industrial como teníamos atrás con industrias importantes. Es verdad que la situación económica actual no es la mejor pero hay que conseguir que vengan empresas nuevas que generen puestos de trabajo, todo va a enriquecer el pueblo. Luego a nivel cultural tenemos un talento de voces, músicos, asociaciones dedicadas al teatro...y tenemos un teatro a punto de inaugurar que habrá que explotarlo mucho. Luego a nivel de seguridad todos sabemos como está Crevillent. Reconozco que cuando veo la calle solitaria me da un poco de miedo, y hay que darle más vidilla... en definitiva modernizar un pueblo, que cambie a ciudad, que haya ilusión por salir.

Porque el municipio tiene encantos...

Sí, por ejemplo tenemos una sierra espectacular, hay muchos proyectos...cuando lleguemos veremos lo que se puede hacer, tengo mucha ilusión pero no quiero empezar a decir cosas que no se si podré conseguir en el primer año si llego a la alcaldía, porque hay que tener en cuenta que cuando entremos en junio y julio llegaremos a medio presupuesto gastado.

¿Ha empezado ya a tener contacto con los vecinos en esta carrera electoral?

Hemos puesto una línea de Whatsapp, ya tenemos algunos escritos, vamos a intentar contestarlos todos, y las deportivas cómodas y libreta en mano las tenemos en casa, tenemos reuniones con asociaciones que empezamos hoy (por el viernes), estamos en marcha.

¿De qué forma le servirían sus conocimientos si llega a ser alcaldesa?

Positivamente en muchos aspectos como a nivel de gestión económica. Un interventor en teoría no tiene mentalidad despilfarradora ni de hacer las cosas mal, es garante de la legalidad, esto lo tengo dentro de mi cabeza, como dice mi alcaldesa, tengo la vena técnica, lo que no se puede hacer no me saldrá nunca, luego los números no me asustan porque los manejo desde hace muchos años. No se como está Crevillent, llevo los números de Almoradí hoy, pero me estoy estudiando ya cosas y dentro de mi puesto tengo ideas muy buenas porque Almoradí tiene mucha vida.

¿Se puede reactivar el urbanismo?

Hay que estudiarlo muy bien. Me llega que tenemos problemas con empresas que han venido y no se han ubicado en Crevillent, no podemos permitirnos el lujo de que una empresa internacional venga y se marche a otros polígonos, eso hay que estudiarlo...no se si hay que modificar el plan general porque en estos cuatro años no se ha modificado. Hay que ver por qué no se construye más, no veo grúas, es verdad que es mala época pero ni una grúa… habría que ver si está paralizado por tema de burocracia.