La constante vigilancia de la sierra de Crevillent por parte de más de un centenar de voluntarios este verano ha contribuido a que en lo que va de temporada no se hayan producido incendios en el entorno natural, y todo a pesar de que esta misma semana el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activó el nivel 3 de preemergencia de incendios forestales, por lo que había riesgo extremo.

Desde julio y hasta el 31 de agosto un total de 110 integrantes de siete entidades locales se han enfundado en una camiseta azul para la ocasión y han dedicado largas y calurosas jornadas por turnos para peinar la sierra con el fin de sensibilizar al visitante para que respete el medio natural, y también para protegerlo de basura y ramas secas que puedan propagar el fuego.

Tradición

Lo cierto es que a pesar de que se trata de fechas en las que buena parte de la población está de vacaciones, el programa de voluntariado impulsado por la concejalía de Medio Ambiente se ha convertido ya en una tradición en el municipio alfombrero.

Fue el pasado 27 de junio cuando se hizo la primera toma de contacto con los participantes. Entonces se dieron pautas del protocolo de actuación y se determinaron los puntos estáticos y dinámicos establecidos en el paraje para la labor de vigilancia.

El propio Ayuntamiento, que coordina, facilitó a las asociaciones el material necesario y se informó de que los gastos de dietas y combustible se cubrirían a través de una subvención de la Diputación.

Casos

Juan Francisco Selva, del club deportivo de caza La Totovia de Crevillent, refiere que una docena de socios han colaborado con la causa. En su caso lleva más de una década subiendo a la sierra en verano para atajar incendios forestales y explica que su entidad ha participado desde los orígenes «aportando grandes beneficios en tema de conservación, en prevención de incendios y también en concienciar del cuidado de la sierra a toda la gente no solo los meses críticos de verano».

En este sentido, abogan por una labor de conservacionismo ampliada a todo el año y explica que se han organizado para realizar la vigilancia desde lugares estratégicos de alta visión de zonas potencialmente propicias para propagarse un incendio.

José Antonio García, miembro del club Atletismo Marathón de Crevillent, indica que estos dos meses sólo han detectado alguna quema particular no autorizada pero no incidencias. Ha estado acompañado de otros trece voluntarios de entre 20 y 75 años y reseña que su entidad viene colaborando desde hace nueve años. En esta edición han actuado dos días a la semana desde las 7.30 horas hasta el mediodía.

Al igual que ellos, también se ha sumado estos meses Cruz Roja, Protección Civil, asociación «Amics de la Natura», Colla Ecologista «El Campanà», y el club «Corre per Crevillent».