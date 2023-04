¿Ir hasta el casco urbano de Alicante desde una partida rural en taxi por 1,45 euros? Pues sí, será posible. El Ayuntamiento de Alicante tiene previsto adelantar el servicio de Transporte a Demanda con las Partidas Rurales al próximo mes de mayo, dos meses antes de lo anunciado inicialmente por la concejalía de Transporte y la nueva concesionaria MIA (Movilidad Inteligente de Alicante, del grupo Vectalia) en respuesta a las peticiones de las asociaciones de vecinos. El nuevo servicio arrancará en pruebas con un número limitado de usuarios la primera quincena de mayo, para iniciar su actividad ordinaria en la segunda.

El nuevo servicio permitirá a los vecinos de las partidas rurales alicantinas trasladarse hasta el casco urbano de la ciudad y enlazar con la red del TAM para conectar con cualquier zona del casco urbano por el mismo coste que cualquier otro usuario.

El TAD se prestará con taxis, previa reserva, al precio de 1,45 el viaje como en el resto del sistema TAM, con la obligatoriedad de registrarse primero en la aplicación y abonar 17,5 euros, tres euros del soporte y 14,5 euros, del bono de 10 viajes. Serán válidos todos los bonos de transporte del TAM y el transbordo gratuito la primera hora, al igual que en el TAM.

El servicio de Transporte a Demanda es un sistema de transporte bajo demanda promovido por el Ayuntamiento de Alicante, incluido en el nuevo contrato de transporte urbano recientemente iniciado, que dará cobertura a las partidas rurales de la ciudad y que permitirá los desplazamientos, mediante taxi compartido, entre las partidas rurales y la ciudad.

Constará de seis líneas: L1 Alicante-Moralet, L2 Alicante-La Cañada-Moralet-Villanueva-Alicante (circular), L3 Alicante-La Alcoraya-Rebolledo, L4 Alicante-Salar-Fontcalent-Alicante, L5 Alicante-Bacarot y L6 Villafranqueza-Tángel. Los nodos de transbordo o cabeceras de referencia en Alicante de estas líneas quedarán establecidos en Ciudad Jardín, avenida de Orihuela con Gran Vía y Villafranqueza, de tal manera que los usuarios podrán llegar desde las distintas partidas rurales hasta las paradas de bus urbano con las que podrán enlazar con la red del TAM de Alicante.

Los horarios de las líneas se establecen cada dos horas desde la cabecera de referencia, con salidas entre las 06:00 y las 20:00 en día laborable, y entre las 08:00 y las 20:00 en sábados, domingos y festivos. El servicio TAD va dirigido a cualquier persona, sea residente o no en la ciudad de Alicante, que se haya registrado en el sistema como usuario del TAD.

Registro y abonos

Una vez completado el registro o alta del usuario en el sistema, habrá que abonar un primer importe de 17,5 euros para poder realizar reservas, de cuya cantidad 3 euros corresponden al soporte virtual y 14,50 al Bono 10 Viajes TAD, aunque será válido cualquier bono del sistema TAM y se habilitará igualmente la posibilidad de transbordo gratuito la primera hora.

Abonado este primer importe, las tarifas aplicables en el TAD serán las mismas que en la red TAM. Por tanto, el usuario podrá pagar en efectivo o con tarjeta de crédito al taxista o consumiendo 1,45 euros de su Bono 10 TAD en las mismas condiciones que en el autobús o tranvía. El pago podrá realizarse en la aplicación mediante tarjeta o ingreso bancario.

El servicio dispondrá de una serie de paradas identificadas. La reserva del viaje deberá realizarse para expediciones anteriores a las 8 horas antes de las 20 horas del día anterior, y entre las 8 y las 20 horas una hora antes, el mismo día de la expedición (2 horas antes en caso de usuarios con diversidad funcional o menores que necesiten dispositivos de retención) y las reservas para expediciones posteriores a las 20 horas deberán realizarse antes de las 19 horas del mismo día del viaje.

Cómo utilizar el servicio

El usuario deberá acudir con antelación a la hora programada a la parada. Al subir, el viajero deberá mostrar al conductor del taxi el documento identificativo que utilizó para registrarse como usuario del sistema e indicar qué modo de pago va a utilizar (efectivo, tarjeta bancaria, saldo bono 10 TAD o bono multiviaje TAM).

Para utilizar el TAD el usuario deberá registrarse previamente en la aplicación «Choufer» desarrollada por Vectalia para la gestión integral de servicios de transporte a demanda a través de la web, la app o telefónicamente. Para ello, habrá que rellenar el formulario de datos. Podrá registrarse toda persona mayor de 5 años. En el caso de menores no emancipados, el registro en su nombre sólo podrá realizarlo su padre, madre o tutor. Es un requisito de la plataforma, aportar un correo electrónico y contraseña para habilitar el acceso telemático, así como seleccionar el área geográfica «Partidas Rurales-Ciudad Alicante» y aportar DNI, pasaporte o NIE.

Limitaciones y prohibiciones

Entre las limitaciones del sistema, no se podrán llevar bultos de más de 25 kilos por usuario y volumen máximo de 100 litros, no se podrán realizar paradas en puntos que no estén autorizados y, obligatoriamente, una de las dos paradas (origen o destino) del viaje reservado, será la cabecera de referencia en Alicante de la línea TAD seleccionada.

Queda prohibido utilizar el TAD sin reserva, pretender alterar el recorrido o paradas establecidas en la reserva, ocupar un asiento distinto al asignado por el conductor del taxi, alterar la convivencia dentro del vehículo con actitud o comportamientos molestos y utilizar el TAD con maletas o bultos que no haya sido previamente declarados.