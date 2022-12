Citas de conocidos autores, frases de canciones, versos de autores locales o dichos populares. Las letras y los poemas han comenzado a llenar las calles de Bolulla. La pequeña localidad del interior de la Marina Baixa ha elegido la literatura para decorar fachadas o las escaleras del pueblo. El objetivo: que sirva como reclamo para atraer turistas al municipio.

No es el primer lugar que elige decorar con frases sus calles o utilizar esta iniciativa para que los visitantes la inmortalicen con sus móviles y recorran las redes sociales en un abrir y cerrar de ojos. Benidorm lo hizo con sus bancos con el mensaje de "#BenidormTeEspera" en plena pandemia; un reconocido establecimientos hostelero también usó esta técnica en Formentera; y se cuentan por cientos los municipios turísticos que han colocado letras a tamaño casi natural con el nombre de las localidades para que los turistas se hagan fotos y promocionen los destinos.

Así que Bolulla ha adaptado estas ideas a sus calles empinadas y rincones: "Estamos pintando frases por las calles. Es una forma de atraer el turismo y complementa al trabajo que se está haciendo con la web de Visit Bolulla", explicó a este diario el alcalde Adrián Martínez Calafat.

Pero, ¿cómo se eligen las frases? Para empezar, son los vecinos los que proponen qué quieren que aparezca en las fachadas o calles. "Hacemos partícipes a los vecinos de la iniciativa", indicó el primer edil. Con una premisa clara: deben ser mensajes que no sean ofensivos hacia nada ni nadie. Así, aquellos que tengan una frase preferida y quiera que luzca en su fachada o en el pueblo, se tiene que poner "en contacto con el Ayuntamiento" y es el consistorio el que se encarga de plasmarlas. Por ahora, hay casi una veintena de citas repartidas por edificios que han dado su permiso y también en una de las escaleras del pueblo. Pero la intención es que "haya muchas más y se vaya aumentando sin límite".

Dicha escalera se ha pintado con la bandera de España, similar a la que luce de igual manera en el municipio de Calp. En ella, en la parte roja y en la amarilla, se pueden leer ya algunas frases. "Se ha pintado ya esa, pero no será la única. Se van a pintar otras escaleras por ejemplo con la 'senyera'", indicó el alcalde.

Frases conocidas o dichos de los vecinos

"Si senyor, soc de Bolulla amb molt d'honor". Esta es una de las frases que se puede leer por las calles de Bolulla dentro de esta iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. Las citas elegidas, entre autores reconocidos, locales o dichos populares, se pueden leer en varios idiomas. "Tenemos diferentes nacionalidades y también nos visitan turistas de todas partes, por ello vamos a poner en todos los idiomas", indicó el alcalde.

Y así ha sido. "All you need is love", es una de ellas en inglés y que recuerda a la conocida canción de The Beatles; "Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler", en francés; o "nons sapremo mai quanto bene puo fene una semplice sorriso", en italiano. El valenciano también es el protagonista: "Un bon llibre sempre es una provocació". Y se pueden leer otras en castellano como "No hay camino para la paz, la paz es el camino".

Entre todas, hay una vecina que escribe poemas que ha cedido algunos de sus versos para las paredes. De hecho, cada frase que se dibuja con colores y letras diferentes lleva aparejada, en menor tamaño, la firma del autor de cada una de ellas para reconocerlo. "A mi me gusta la magia que tiene la luna llena y en las noches de verano poder contar las estrellas", es otra de las citas elegida.

"Algunos vecinos nos han comentado dichos populares que decían sus padres o abuelos para poder ponerlos en las paredes", indicó el alcalde. Y en el horizonte está añadir otros idiomas: "Tenemos una vecina japonesa y le hemos pedido una frase en este idioma para poder pintarla".

El Ayuntamiento de Bolulla espera que esta iniciativa atraiga al turismo para que conozcan el municipio. "Con poco dinero e imaginación se puede ofrecer algo diferente y además se hace partícipe a la gente del pueblo", añadió el alcalde. Es un "aliciente" más a todo lo que ofrece la localidad y que se recoge en esa página de Visit Bolulla.