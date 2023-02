Con los nervios ya pasados y la presión fuera, los cinco candidatos que no pasaron a la final del Benidorm Fest 2023 han respondido a una de las preguntas más esperadas: ¿Repetirían su paso por el festival los primeros eliminados? Ninguno de los artistas lo descarta, aunque piden tiempo para poner esa opción sobre la mesa.

Solo habían pasado unas horas cuando los cinco eliminados del certamen musical se han enfrentado a los micrófonos. La pregunta era obligada, ¿volverían al Benidorm Fest? La alicantina Sofía Martín afirmó que "sí volvería" porque el festival es un "altavoz gigante" que permite "conectar con la gente, no solo por la televisión, sino por redes". La joven afirma que "es una oportunidad para sentirse mejor como artista"; aunque no se atrevió a dar fechas: "El año que viene no sé qué pasará".

Y, ¿Meler? Jonathan, Javier y Lorenzo se sumaron a las palabras de la alicantina: "No nos habéis dado tiempo, pero ha sido una experiencia increíble" así que "claro que sí estamos dispuestos" aunque "ahora vamos a pensar en los meses que tenemos por delante". La respuesta de Aritz también es positiva: "sí, volvería sin pensarlo, es una oportunidad".

Cristóbal Garrido, cuyo nombre artístico es Sharonne, describió el Benidorm Fest como una "oportunidad en la vida" que "hay que aprovechar". Indicó que "vale la pena vivir esta experiencia tan grande" así que "descartarlo no", por volverse a presentar porque "nunca se puede decir de este agua no beberé. Sería una maravilla".

Twin Melody lo tiene claro: "Pensamos igual que todos. Es una experiencia muy bonita que vale la pena". Describieron el festival como "una plataforma muy guay para que la gente te conozca. Sí repetiríamos".

Los cinco artistas hablaron de sus primeras impresiones tras haberse subido al escenario de 3.500 metros cuadrados del evento musical. Meler indicó que, tras actuar, "sentimos sensación de alivio" tras la tensión y el trabajo de los últimos tres meses. "Llevábamos todo minutado, pero al llegar allí todo es demasiado, todo muy bonito".

Y, ¿qué van a hacer estos días los eliminados? Meler piensa "disfrutar" hasta el domingo tanto de los compañeros como de Benidorm "sin esa presión que nos hemos quitado". Destacaron que "el público de Benidorm es increíble. Ha sido un sueño para nosotros".

Twin Melody explicaron la "adrenalina" que tuvieron y "lo pasamos muy bien". A partir de ahora "no vamos a parar, seguiremos con la música y las redes". El resto de días también van a aprovechar porque "nos encanta esta zona de Alicante" donde piensas juntarse con sus fans y "grabar Tik-tok".

La alicantina Sofía Martín está "muy orgullosa de su actuación. La experiencia ha sido maravillosa con gente fantástica". La joven, sobre su actuación en el festival, apuntó que "de los errores se aprende. No es una caída. Voy a trabajar más que nunca". Para ella, el "camino no termina aquí pero hay más caminos".

Martín apuntó que "me sentí como una superestrella en el escenario " y "quiero repetir y repetir" para "ser la mejor versión de mi". El resto de días "voy a descansar y escribir canciones porque me he inspirado mucho". Martín quedó en el último puesto pero "estoy muy orgullosa de mi".

Aritz indicó que "estoy muy feliz" y que "me ha encantado estar en el escenario y lo viví con muchas ganas". Así recalcó que "me he dado cuenta que tanto trabajo se vio recompensado" y que "estoy dispuesto a mejorar para dar mi mejor versión". Cristóbal Garrido, cuyo nombre artístico es Sharonne, explicó la situación en la que estaba cuando salió al escenario: "Pensaba que no podría cantar". Porque un resfriado lo tenía en duda. Pero lo hizo "no sé si por la adrenalina".

"Tenía ganas de salir a actuar" y destacó el apoyo del público: "El amor ha sido increíble. Es un suma y sigue". Además recalcó la oportunidad que ha tenido en el Benidorm Fest que ha dado "un lugar a personajes que hemos estado relegados a espacios pequeños", como es el caso de las Drag Queen.

Mónica Naranjo y ¿por qué 'Diva'?

Una de las más esperadas tras su espectacular actuación en la primera semifinal era Mónica Naranjo. La que fue presentadora de la primera semifinal no se había pronunciado aún sobre el Benidorm Fest y lo ha hecho este miércoles en un enclave único: el Castell de Benidorm, con el "sky line" de fondo.

"Qué bestia eres". Esta fue la primera frase que le dijo María Eizaguirre, directora de comunicación del RTVE. Y es que la actuación de la presentadora acabó con el aplauso y ovación de todo el público asistentes. Naranjo cantó 'Diva', el tema que ganó Eurovisión en 1998 interpretada por Dana Internacional. La elección no era baladí: "Pusimos muchas opciones sobre la mesa y ganó esta por la connotación personal que tiene con mi madre".

La cantante lo explicó. Y es que cuando Dana actuó hace 25 años "estaba viendo Eurovisión con mi madre y nos marcó muchísimo". Así que ahí quedó el homenaje. "Todos sabemos la cantidad de repertorio que tiene Eurovisión. Fue complicado pero buscamos que fuera un momento especial".

Naranjo tuvo una noche larga: "No he dormido" porque las emociones eran muchas. "Le veía entre bambalinas y estaba como ellos", nerviosa. Aunque "pasen los años, esa sensación, ese miedo escénico, no se va a ir nunca, sino que va a ir a más". Les dio un consejo: "El camino acaba de empezar y es muy largo. Esto es pico y pala. El talento si no va acompañado de trabajo no es nada", les dijo la artista. El "error" es dejar de trabajar y "todos los días han que reinventarse, renovarse". La cantante fue clara: "Llevo 32 años y aún no sé nada".

Lágrimas por la polémica y el "hate" en redes

La importancia de la salud mental está, afortunadamente, cada vez más presente en los foros sociales y mediáticos. Las últimas en poner de relieve esta cuestión han sido las mellizas Twin Melody y Aritz. Las dos jóvenes no han podido evitar el llanto -compartido por Aritz- al recordar el odio y los mensajes negativos que han recibido por parte de algunos usuarios de las redes sociales.

"A nosotras también nos han echado mucho 'hate' y la verdad es que no es fácil... Por la salud mental de los siguientes concursantes del #BenidormFest, agradeceríamos que se diera espacio a personas que apoyan y no destruyen a la gente", ha pedido Aitana, antes de confesar que "nosotras también lo hemos pasado mal" y pasar el micro a Paula.

"Siempre se dice no hate, no hate, pero luego se da voz a personas que realmente están todo el rato acosando", ha comenzado su intervención, interrumpida al ver cómo su hermana se derrumbaba y rompía a llorar en mitad de la rueda de prensa. Luego ella y Aritz Aren se fundían en un abrazo. El cantante valenciano dijo sentirse "muy orgulloso" pero precisaba que "es verdad que hay muchos comentarios destructivos y damos mucha pena, pero bueno...", concluía con ironía.

Aunque su nombre no ha sido citado en ningún momento, muchos han interpretado las declaraciones de estos concursantes como una crítica a la elección del controvertido youtuber Malbert como comentarista del evento para TikTok.

Quien sí le ha señalado abiertamente ha sido el cantante Agoney, quien tras ser preguntado sobre si estaba preparado para recibir una ola de críticas por ser el favorito ha afirmado con rotundidad que "yo no me tengo que preparar para nada. A los que hay que educar es a ellos", en alusión a los que propagan el odio en las redes sociales.