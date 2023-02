Es jueves y es el día de la segunda semifinal del Benidorm Fest en la que se elegirán a los últimos cuatro finalistas. Pero antes de que llegue ese momento, RTVE ha desvelado algunos de los detalles de cómo será esa gala. Para empezar, el orden en el que actuarán los nueve artistas. Lo segundo, quiénes serán los artistas invitados en esta ocasión: Gloria Trevi, Miguel Poveda y Álvaro Soler.

Quién será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las actuaciones de los aspirantes y quién será el último en subirse al escenario es de los datos más esperados. Será Famous el primero en actuar, seguido de José Otero; Karmento; Rakky Ripper; Blanca Paloma; E'Femme, Siderland; Alfred; y Vicco.

María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, ha anunciado los nombres en el Mirador del Castell: "El show está servido". La responsable estaba junto a dos de los tres artistas invitados que actuarán este jueves en la segunda semifinal: Gloria Trevi y Miguel Poveda. La presencia de ambos artistas consagrados provocó que muchos curiosos se acercaran al lugar y gritaran el nombre de la artista mexicana desde lejos en varias ocasiones.

Aunque no se han desvelado muchos más detalles de cómo serán las actuaciones que se podrán ver en directo este jueves, un juego de palabras ha sido el culpable de que finalmente se conociera qué canción interpretará Miguel Poveda esta noche sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. Primero solo dijo que "su cometido era celebrar los 50 años de una canción de Eurovisión que haré muy a la Poveda, a mi forma". Los asistentes se quedaron pensativos.

Pero cuando Eizaguirre tomó la palabra para preguntar de nuevo a Trevi, lanzó un "¿Eres tú eurofan?". Poveda sonrió y le dijo a la responsable de RTVE: "Me dices que no digas nada y ya lo has dicho tú". Ella le miró son cara de no digas más. Pero ya era un secreto a voces que se corroboró cuando Poveda hizo otro chascarrillo ante la pregunta de Eizaguirre sobre "¿qué es la música para ti?". Él contestó: "Eres tú". El título estaba claro. El artista flamenco cantará en el Benidorm Fest la canción que Mocedades interpretó en Eurovisión en 1973.

Trevi reveló de su interpretación que traerá una "vibra mágica", que "va a poner mucha pasión" y "prepárense para vivir la gloria". Para ella es la primera vez que visita Benidorm: "Es maravilloso" y ha venido también a "comer paella, riquísima". La cantante mexicana afirmó sentirse "muy emocionada de presentarme en este evento que es pionero".

¿Son 'eurofans' ambos artistas? "Muy 'eurofan'", por la música y porque también "tengo amigos". Hay que recordar que Poveda coincidió en el programa de RTVE, "Dúos increíbles" con Agoney. Así indicó que el Benidorm Fest lo vive "con corazón exaltado" y que está "muy feliz" de participar en la gala. Trevi también dijo que sí.

Ambos mostraron su admiración por el Benidorm Fest y destacaron la importancia que tiene como trampolín para los nuevos artistas. Ahora solo queda disfrutar de la segunda semifinal en sí y de las actuaciones de los tres artistas invitados. Todavía queda la duda de si habrá alguna sorpresa más.