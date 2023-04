El Ayuntamiento de Benidorm ya tiene la liquidación del presupuesto de 2022. Un documento que arroja cómo ha sido la ejecución de las cuentas y que para ese año deja un remanente, es decir, un ahorro de 13,1 millones de euros. Así lo ha desvelado este viernes el alcalde Toni Pérez quien indicó que la documentación ya se ha remitido al Gobierno central para su análisis.

Ese ahorro de más de 13 millones de euros se va a destinar a "gastro social y a dinamizar la economía", según explicó el primer edil. O lo que es lo mismo, el PP prevé que vaya a parar a ayudas a familias, empresas o al tejido productivo de la ciudad que lo necesita y que aún sufre las consecuencias de la pandemia. Así, habrá que incorporar ese importe a las cuentas ahora vigentes que, al no haberse aprobado unas nuevas, son las prorrogadas de 2022. El alcalde explicó que ese importe del remanente se "derivará todo lo posible" a repetir campañas e iniciativas como la del bono comercio de #BenidormTeDaMás, aunque no especificó cuándo se repetirá esta campaña.

Y, ¿qué otros datos económicos refleja esa liquidación del presupuesto del pasado año? Pues que se ha "rebajado el periodo de pago a proveedores". Así, el periodo medio anual está en 4,23 días, según el alcalde, lo que "es importante porque refleja la capacidad de inyección a las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento". El primer edil recordó que "la ley establece que sea de 30 días" por lo que "estamos muy por debajo".

Con todo, las cuentas reflejan que la actual deuda viva del consistorio de Benidorm está en 31,5 millones de euros, "la mayoría procedentes de los préstamos solicitados" para pagar algunas inversiones como las obras de la Edusi, el Plan de Sostenibilidad Turística, la ampliación del cementerio de Sant Jaume, las obras de la nueva pasarela de Poniente, las de la catenaria de Levante o "para hacer frente a los 4 millones de euros de IVA de la primera fase del Centro Cultural", entre otras.

El alcalde explicó que "cuando se habla de deuda algunos están incómodos por esa calidad de la deuda; nosotros estamos reconfortados". Y es que "podríamos devolver la deuda actual con remanentes como el de 2022 en tres años pero lo haríamos sustrayendo al tejido local las ayudas que vamos a impulsar". Pérez añadió que "gestionar la ciudad va muchos más allá que lo que dicen los números". Para el primer edil, "esta es la realidad de las cosas, negro sobre blanco".

Sin presupuesto de 2023

El lunes se dará cuenta al pleno de esa liquidación del presupuesto de 2022. Posteriormente se debería incorporar la cuantía a las cuentas municipales de 2023, aunque con las elecciones a la vuelta de la esquina el proceso podría alargarse. Este documento es "fundamental" para poder tener un nuevo presupuesto, algo a lo que ya se llega tarde. Según el alcalde del PP, precisamente los comicios locales harán que el presupuesto de este año ya no esté en el calendario del actual gobierno local. ¿Por qué? Pues según Pérez, por responsabilidad: "En otros momentos antes de elecciones, los grupos acordábamos no aprobar cosas que tendrían que gestionar las corporaciones de después". Por lo que será igual en esta ocasión.

Así recalcó que, aunque no hay nuevas cuentas, "ya hay ayudas en marcha para la sociedad sin tener un presupuesto nuevo". El alcalde especificó que "lanzar" ahora un borrador de las cuentas para 2023 "sí lo calificaría de rodillo". Además añadió que "al alcalde no le preocupa que no haya presupuesto hoy en día". Y destacó que a veces las decisiones se toman por "cautela y sensatez".