Los bares y restaurantes de la Comunidad Valenciana se regirán a partir de ahora por un nuevo decreto que regulará todos los tipos de establecimiento y fijará unas nuevas categorías para distinguir entre restaurantes de uno, dos y tres tenedores, así como los englobados en la categoría especial L'Exquisit Mediterrani, que exigirá unos criterios de calidad adicionales. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha presentado este miércoles las particularidades del nuevo documento durante un encuentro con el sector en Benidorm, donde se han dado todos los detalles que tendrán que seguir los hosteleros para adaptarse a la nueva regulación.

El decreto 36/2023, publicado en el DOGV el pasado 3 de abril, concede a los bares y restaurantes un plazo de un año para actualizar su situación y deja sin efecto la anterior normativa reguladora, que databa del año 2009 y que, por tanto, había quedado ya obsoleta.

De esta forma, los restaurantes deberán seguir unos requisitos que serán de aplicación general para todos, dentro de los cuales recogen aspectos como disponer de cocina propia; de cartas de comidas y bebidas con precios e información actualizada; que las mismas se ofrezcan en varios idiomas, como castellano, valenciano e inglés -u otra lengua extranjera-; contar con personal suficiente para atender a sus comensales o disponer de hojas de reclamaciones, entre otras.

Los restaurantes de los hoteles que también den servicio a clientes externos podrán adherirse en las mismas condiciones que el resto, tanto para obtener la categoría de uno, dos o tres tenedores como para entrar en el registro y la marca L'Exquisit Mediterrani.

Además, el propio decreto aporta un cuestionario de autoevaluación que deberán cumplimentar los establecimientos y servirá para determinar la categoría de cada uno de ellos, con exigencias que se van incrementando conforme se asciende de nivel en el número de tenedores y que abarcan numerosos aspectos. Entre ellos, si el local está enclavado en un lugar emblemático; el espacio mínimo por cada comensal; si dispone de aparcamiento propio o concertado; si hay guardarropa; si en los aseos hay cambiador para bebés o tronas para niños; si hay bodega o si se ofrecen vinos autóctonos y de alguna DO de la Comunidad Valenciana; si el personal va uniformado; o si hay sumiller, wifi gratuito o cargadores de móvil, entre muchos otros.

Según la puntuación obtenida, se les asignarán uno, dos o tres tenedores, una categoría que, además, los establecimientos podrán lucir voluntariamente en la puerta de los locales colocando la placa correspondiente a su oferta.

Igualmente, para la obtención de la categoría especial, los restaurantes deberán, obligatoriamente, estar adheridos al Código Ético de Turismo; disponer de página web y otros soportes en redes sociales donde mostrar su oferta y los datos básicos de la empresa, como dirección, teléfono, horario de apertura, etc.; tener implantado algún sistema de calidad turística; aplicar buenas prácticas de gestión medioambiental, como la separación de residuos, el ahorro de consumos de agua o la utilización de productos biodegradables; atender a la clientela en castellano, valenciano e inglés -u otra lengua extranjera de su mercado internacional preferente- y dar formación continua a sus trabajadores.

Por último, dentro de esta categoría especial, también se podrá optar por estar dentro de dos subgrupos: cocina autóctona o arrocería, con el fin de centrar aún más la oferta, y además sienta las bases para crea la "Red Gastroturística de la Comunitat Valenciana", que tiene la finalidad de fomentar el gastroturismo tanto en el mercado turístico nacional como en el internacional.

Peso de la gastronomía como dinamizador turístico

El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, ha afirmado que "es muy importante elevar a rango de decreto y normativizar la estrategia enogastroturistica de la Comunitat Valenciana a partir de nuestra marca de calidad, como es L´Exquisit Mediterrani”. “Este reconocimiento jurídico permitirá reconocer a los locales en función de la proactividad en defensa de la calidad, la excelencia, el capital humano y el producto autóctono”, ha resaltado Colomer, que además ha recordado que "cada vez hay más gente que inspira su viaje turístico basado en la enogastronomía y, por tanto, había que hacer ese esfuerzo de consideración en torno al ecosistema gastronómico y turístico valenciano".

El titular de Turisme también ha agradecido la colaboración y participación del sector en la elaboración de este nuevo decreto, que “permitirá dar un paso más en la defensa de lo nuestro”, mientras que a los establecimientos les abrirá la puerta para poder optar a ayudas y subvenciones públicas.

"Vivimos una edad dorada de la gastronomía valenciana, gracias al esfuerzo de los chefs, de los restaurantes, de la hostelería, de los empresarios, grandes o pequeños, a veces con galardón Michelín o Repsol, pero también hay una cultura heredada de las 'guisanteras' de siempre, que están haciendo un trabajo enorme en la vertebración del territorio y eso merecía un decreto específico en el apoyo necesario", ha añadido el secretario autonómico.

Por último, ha incidido en que "no hay plan B para la no calidad a medio o largo plazo, la apuesta por el prisma turístico desde la hostelería. No seremos un destino gastronómico como lo ha sido Euskadi o Cataluña por voluntad de cuatro, sino por la implicación de todo el sector".