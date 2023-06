El Ayuntamiento de Calp se ha visto en la obligación de paralizar la adjudicación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, acordada el pasado mes de mayo, tras recibir esta semana el recurso especial interpuesto por la segunda empresa clasificada contra esta adjudicación.

Así lo han dado a conocer fuentes municipales, que han explicado que, tal y como marca la Ley de Contratos del Sector Público, este recurso hace que la formalización del contrato quede en suspenso hasta que se pronuncie el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC).

Como ya contó en su día este diario, el pleno del pasado mes de mayo adjudicó la prestación de este servicio, el de mayor coste económico para el Consistorio, a la mercantil Acciona Servicios Urbanos, la misma empresa que ha prestado hasta ahora el servicio, por un importe de 38.738.553,59 euros y 9 años de duración, tras la propuesta realizada por la Mesa de Contratación al entender que se trataba de la oferta más beneficiosa.

Al proceso de licitación se presentaron cinco mercantiles: la propia Acciona, Fomento de Construcciones y Contratas, Sociedad de Agricultores de la Vega, STV Gestión y Actúa Servicios y Medio Ambiente.

En este procedimiento de valoración de las ofertas presentadas participó lo que el Ayuntamiento de la localidad definió como un "comité de expertos" en la materia, constituido por personal ajeno al Ayuntamiento con excepción de uno de sus miembros, que fue nombrado por el pleno municipal. Este comité fue el que analizó los criterios basados en juicios de valor. Tras el informe de dicho órgano, la mesa de contratación evaluó los criterios objetivos mediante la aplicación de las fórmulas previstas en la Ley de Contratos en el Sector Público.

Desde el Consistorio de Calp han explicado que no existe un plazo determinado para que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se pronuncie sobre el recurso presentado contra la adjudicación, por lo que "no hay posibilidad de saber cuando podrá formalizarse definitivamente el contrato". Mientras tanto, el servicio continuará prestándose de manera provisional como hasta ahora por Acciona, aunque fuera de contrato y cobrando por los servicios prestados mes a mes, al haberse agotado los plazos previstos y tratarse de un servicio básico que no se puede dejar de prestar.

La alcaldesa en funciones, Ana Sala, ha señalado este miércoles que "mi objetivo ha sido siempre convertir Calp en el municipio más limpio de España, y para ello queríamos adjudicar cuanto antes este contrato con el fin de mejorar la prestación tras 30 años en los que el servicio ha quedado anticuado". Sala ha continuado lamentando que, "sin embargo, por causas ajenas al propio Ayuntamiento la puesta en marcha del nuevo contrato se verá retrasada".