En el último pleno del mandato y sin el apoyo de la oposición. El gobierno local de Calp ha aprobado en el pleno de este lunes la adjudicación definitiva del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria que regirá en la ciudad los próximos 9 años. Será la misma empresa que gestiona actualmente el servicio la que se haga de nuevo con la concesión del mismo.

Al proceso de licitación se presentaron cinco empresas y fue Acciona Servicios Urbanos, quien actualmente presta este servicio, quien presentó la mejor oferta por un importe total de 38.738.553,59 euros (IVA incluido). Fue un comité de expertos en la materia, constituido por personal ajeno al Ayuntamiento con excepción de uno de sus miembros, nombrado por el pleno municipal quien analizó los criterios basados en juicios de valor, según explicó el consistorio. Con todo, entre las mejoras se incluye la construcción de un ecoparque, el refuerzo del servicio en temporada estival, la mejora de la flota de vehículos así como la de los contenedores de todo el municipio en un periodo de ocho meses, entre otras.

El contrato de la basura es uno de los más importantes del municipio. Así lo ha destacado la alcaldesa Ana Sala durante su intervención en el pleno en la que ha defendido que la adjudicación se haya hecho casi "in extremis" en el último pleno ordinario que se celebrará este mandato ya que faltan solo 20 días para las elecciones del 28M. "Lo más importante es que hoy se adjudica definitivamente este contrato tras un largo periplo y muchos avatares", indicó Sala. Y añadió: "Y tras 30 años de un servicio que se ha quedado antiguo". Así recalcó la necesidad de que "se ponga en marcha lo antes posible" y que "no haya ningún recurso" que lo retrase.

Cabe recordar que la recogida de residuos y la limpieza viaria está en manos de Acciona Servicios Urbanos desde hace décadas. Actualmente el servicio se está realizando sin contrato, como reconoció la alcaldesa, lo que obliga al Ayuntamiento a "pagar cada mes las facturas" del trabajo que se realiza. De hecho, en el mismo pleno se aprobó un punto sobre esta cuestión, un reconocimiento extrajudicial de crédito de casi 40.000 euros. Con la adjudicación "se acaba con esta situación" que ha traído "problemas y un déficit que llevamos sufriendo hace tiempo".

"Para mi es muy satisfactorio traer este punto al orden del día para que descansemos todos", indicó Sala. Y apeló a "un ejercicio de responsabilidad" sacarlo adelante "por el bien del pueblo y pido que nos olvidemos de electoralismos". Pero, ¿por qué no se ha adjudicado antes? La alcaldesa recordó que los pliegos ya se llevaron a pleno en abril de 2021 pero que no ha sido hasta ahora cuando se ha sacado adelante. Entre las razones, estarían "las zancadillas" puestas en este tiempo, algunas por los recursos de la oposición.

Pero la euforia de Sala por sacar adelante este contrato no era compartida por la oposición. El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, indicó que "lo importante no es sacar adelante el contrato hoy sino que funcione mejor que los últimos 30 o 20 años". Así recalcó que "atan con él a las dos próximas corporaciones" y que "no ha habido consenso" en la elaboración del mismo. Para el representante de la formación, el nuevo contrato puede "traer consecuencias" sino "se controla bien".

Quiles tuvo palabras para la gestión del PP y el resultado de su gestión en estos años y recordó algunos casos como el relacionado con anteriores contratos de la basura. Y recriminó a la alcaldesa que "por mucho que quiera, su corazón es del PP". En clara referencia a la actual situación de Sala que ha dejado las filas populares y ha fundado su propio partido con el que concurrirá como candidata a las elecciones del 28M. En cuanto al servicio, recalcó que "no se mejoran las rutas y no hay una política para la reducción de residuos". Aún así añadió que "confiamos que se cumpla el contrato" pero "es muy mejorable".

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, anunció la abstención de su grupo porque "ya votamos en contra de los pliegos". Así alegó que "no nos gusta el contrato como yal y estaremos pendientes de su fiscalización".

Santos Pastor, portavoz del PSPV-PSOE, fue muy crítico con los pliegos porque "continúa el mismo modus operandi que se viene practicando en los últimos tiempos" que es insuficiente para la localidad. "El pliego que se trajo en 2021 era el mismo que ya se trabajaba años antes, sin novedades", añadió. Y afeó al gobierno local su "falta de exigencia" en ese sentido. Los socialistas tienen "muchas dudas de que mejoremos en nada. Sí en los vehículos o los contenedores nuevos pero no en el servicio porque las reglas del juego son las mismas que los últimos años".

El que fuera portavoz de Cs y ahora candidato con el partido de la alcaldesa, el concejal Juan Manuel del Pino, defendió la nueva adjudicación. Este edil heredó las concejalías de Limpieza y Recogida de Residuos después de que Sala se las retirara al concejal del PP Domingo Sánchez. "Comparto con muchas personas que es un servicio complejo y difícil de mantener. Pero hay que buscar soluciones y de la manera más óptima posible", explicó.

Así recalcó que "hemos trabajado todo el mandato par allegar a este punto y poder adjudicarlo en el último pleno". Del Pino defendió que el gobierno local "ha cumplido con su tarea" y que "serán los que vengan después los que tendrán la tarea de fiscalizar sin miramientos que se cumpla el pliego". Añadió que "el nuevo contrato trata de mejorar el anterior" para una "etapa de nueve años que empieza ahora".

Sala tras una maqueta y el tono electoral

Debatido el punto, Sala tomó la palabra para hablar de este asunto aunque hizo más: defender la gestión urbanística hecha por el gobierno local en los últimos años durante varios minutos y con una gran maqueta de un proyecto sobre su mesa. Habló de gran complejo inmobiliario por el proyecto que se crea en una parcela próxima a la playa de la Fossa, que es "inédito" en el país y que "resuelve" un gran problema (el Ayuntamiento no pagará finalmente 8 millones de euros de la expropiación rogada que pedían los propietarios). Además indicó que habrá un hotel, dotaciones pública o un edificio para servicios sanitarios. Toda una explicación para "vender" el proyecto con maqueta incluida.

Pero la intervención fue afeada por la oposición por su extremado tono electoral además en un punto que nada tenía que ver con el urbanismo. Quiles lo hizo por el "tono electoral" y Perles le recordó que podría estar incumpliendo precisamente lo recogido por la Junta Electoral sobre "vender logros" en plena campaña electoral.

Las referencias al periodo electoral próximo no pararon. El pleno de Calp aprobó también este lunes también una transferencia de crédito dentro del presupuesto, un trámite habitual que realizan los gobiernos para mover el dinero disponible en una partida a otra en la que supuestamente es más necesario. Pero a dónde iba destinado parte de ese dinero es lo que provocó un amplio debate en el que se juntaron varios temas, desde el Bous al carrer a la puerta de la iglesia.

Porque en esa moción, el gobierno local incrementaba hasta los 30.000 euros a la tradicional fiesta calpina sacados de la partida de hermanamiento. Un movimiento que provocó la crítica del concejal socialista Marco Bittner. El partido daba libertar para votar y él dijo que lo haría en contra por "conciencia". El edil es miembro de la Asociación Cultural Ecologista de Calp (ACEC), animalista: "No voy a dar dinero a la tauromaquia", indicó. A sabiendas de que "le costará votos a mi partido". Y tuvo más palabras: "La subvención a la iglesia va a acabar en Fiscalía". En el mismo punto se destinaba dinero para arreglar la puerta del templo.

La alcaldesa defendió la transferencia de crédito porque "hay una previsión de ingresos y gastos y surgen cosas que hay que cambiar" y recalcó que "las administraciones públicas están para ayudar a las personas" sean particulares y asociaciones. Y "otra cosa es que hay gustos para todos, pero no podemos obviar lo que somos" y la importancia de, por ejemplo, las fiestas locales. Por su parte, el número dos de Defendamos Calpe, Toni Tur, destacó "arbitrariedad" a la hora de dar subvenciones.

La última sesión plenaria ordinaria sirvió para aprobar también la modificación de la actual ordenanza por la utilización de la Casa de Cultura o el Plan Joven Territorial de Calp, entre otras propuestas.

Y el gobierno local rechazó la propuesta del PSOE de modificar el artículo 24 del PGOU que en el punto 7º da libertad a las construcciones hoteleras para no computar el volumen de sus áreas de servicio y comunes; y del punto 8 donde se limita ese espacio al 20% pero que en la Interpretación nº 2 del PGOU se deja sin efecto esa limitación. El socialista Marco Bittner enmendó su propuesta para suavizarla e intentar conseguir el apoyo del gobierno local modificando ambos puntos por uno que incluyera establecer una limitación clara para esos hoteles y otro en el que se pidiera un informe a la Comisión Territorial de Urbanismo sobre si es viable esa interpretación nº 2.

Bittner defendió su moción y la alejó de "electoralismos" sino que pidió llegar a un compromiso entre todos los grupos municipales. "Está claro que hasta después de elecciones esto no se va a dirimir", indicó el socialista, pero "me gustaría arrancar el compromiso de todos". La oposición, Compromís y Defendamos Calpe, apoyó la necesidad de abordar este tema lo antes posible.

Pero el gobierno local no lo apoyó. Sala la calificó como propuesta "inorportuna y electoralista". Entre otras razones desde el PP indicaron que a "15 días de acabar el mandato" no era el momento para aprobar todo este asunto. Aunque Del Pino indicó que "estamos de acuerdo" en el fondo, también recalcó que no es el momento y pidió dejarlo sobre la mesa. Además indicó que "está iniciada" la consulta pública sobre este asunto.

Rifirrafe entre Sala (expopular) y una concejala del PP

Con todo, en el punto de ruegos y preguntas, el tema del césped el campo de fútbol provocó un enfrentamiento entre la alcaldesa, antes del PP, y la concejala popular que ostenta Deportes, Ana Perles. La segunda le pidió explicaciones sobre ese asunto deportivo a pesar de estar dentro del mismo gobierno local y le pidió que diera explicaciones. "¿Qué usted me pregunte a mi por el campo de fútbol? No sé que ha pasado en Deportes que no ha salido una a la primera". Añadió que "le manda el candidato del PP que venga a atacarme y no se lo consiento".

Sala contestó que "tengo educación" y "no esperen al último pleno para sonrojarme" en tono electoralista. "He estado en el PP hasta que se me ha dejado de tratar bien. Cuando eso pasa, me aparto", indicó Sala a las palabra que en el pleno le dirigió Quiles sobre que su corazón estaba en el Partido Popular. Perles pidió de nuevo la palabra, pero Sala no se la dio. Y terminó: "Lamento llegar al último pleno en estas circunstancias, yo no lo he provocado".