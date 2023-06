Con rotunda unanimidad. Los 25 concejales del Ayuntamiento de Benidorm han apoyado este jueves en bloque todos los puntos propuestos por el alcalde de la ciudad, el popular Toni Pérez, en el pleno extraordinario donde ha salido adelante la organización municipal de cara a los próximos cuatro años y donde se votaban asuntos como los sueldos de los concejales, la distribución de las dedicaciones exclusivas, la composición de las comisiones o la periodicidad en la que se celebrarán los plenos.

Como ya avanzó ayer este diario, el gobierno local logró el miércoles sellar un acuerdo con el principal grupo de la oposición para garantizarse su apoyo en esta sesión plenaria, a cambio de concederle dos dedicaciones exclusivas para repartir entre sus ocho concejales, las mismas con las que inició el anterior mandato, así como un puesto de asesor, uno menos de los que contaba hasta ahora.

A cambio, el PP se quedará con trece de las quince dedicaciones exclusivas que le permite la ley para repartir entre sus 16 ediles, así como 11 cargos de confianza, mientras que el único concejal de VOX no obtendrá nada, ni sueldo fijo ni asesor, a pesar de que inicialmente había pedido uno de cada. Esta negativa no ha impedido, no obstante, que el representante de la formación ultraderechista también haya votado a favor en todos y cada uno de los puntos del orden del día.

De esta manera, el equipo de gobierno de Toni Pérez ha logrado el respaldo de todo el pleno para aprobar los sueldos que, a partir de ahora, cobrará el alcalde y el resto de concejales benidormenses, un asunto que siempre despierta el interés de la ciudadanía y que, en esta ocasión, se mantendrá en los mismos términos a lo ya acordado en el año 2019, aunque aplicando las subidas del IPC acordadas por el Gobierno central para todos los cargos públicos.

Así se quedan los sueldos

¿A cuánto ascenderán los emolumentos de la nueva corporación municipal? Como en mandatos anteriores, el salario más elevado será para el alcalde, que, según la moción aprobada, tendrá dedicación exclusiva y percibirá el salario establecido "en las leyes de Presupuestos anuales del Estado para los miembros de las corporaciones locales conforme al límite máximo establecido en el nuevo artículo 75 bis de la ley de Bases de Régimen Local, en función del índice de población (...), con una reducción del 5%.

O, dicho de otra manera, se aplicará un cinco por ciento menos del salario que la ley permite cobrar a los alcaldes de poblaciones de entre 50.001 y 75.000 habitantes. De esta forma, el sueldo de Toni Pérez acabará rondando los 71.729 euros brutos, divididos en catorce pagas, lo que arroja un sueldo bruto de unos 5.120 euros al mes.

A partir de ahí, los concejales del equipo de gobierno con dedicación exclusiva percibirán las retribuciones fijadas para el alcalde, con una reducción del 30%; es decir, unos 50.211 euros brutos al año en catorce pagas, que se quedarían en unos 3.586 euros brutos al mes.

Por su parte, los dos concejales con dedicación exclusiva en la oposición percibirán el sueldo asignado al alcalde, con una reducción del 55%. Dicho de otra manera, 32.278 euros brutos anuales, que divididos en catorce pagas se quedan en unos 2.305 euros brutos al mes.

Por lo que se refiere a los tres concejales del PP, seis de PSOE y uno de VOX que cobrarán por asistencia a plenos y comisiones, el acuerdo alcanzado fija una indemnización de 275 euros por asistencia a pleno, así como 110 euros por acudir a cada una de las comisiones informativas a las que se les convoque. De modo que, en el caso de que asistan a las cuatro comisiones informativas que se convocan a la semana -y de las que formarán parte los 25 ediles de la corporación- y al pleno ordinario mensual, pueden acabar cobrando alrededor de 2.035 euros al mes.

Por último, los portavoces de los grupos municipales -Lourdes Caselles, PP; Cristina Escoda, PSOE; y J. Miguel San Martín, VOX- percibirán un plus de 187,11 euros al mes; mientras que los portavoces adjuntos -Mónica Gómez, PP; y Sergi Castillo, PSOE- tendrán un complemento de 140,33 euros al mes.

Representación en otros entes

Además de lo anterior, tambié se ha acordado que las sesiones plenarias se celebren el último lunes de cada mes, preferentemente a las 09.00 horas. Los meses de agosto y diciembre, en su caso, se decidirá por la Junta de Portavoces. Asimismo, el cambio de la fecha de celebración del pleno ordinario, siempre en fecha posterior a la prevista, se decidirá previo acuerdo de la misma Junta de Portavoces.

También por unanimidad se ha designado a los representantes de la corporación en órganos colegiados. Así, en el Consorcio de Aguas y Saneamiento de la Marina Baixa el Ayuntamiento estará representado por la concejal Ana Pellicer como titular y por Aída García Mayor como suplente; mientras que en el Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos las ediles titular y suplente serán Aída García Mayor y Mónica Gómez respectivamente. Jesús Carrobles (titular) y Aída García Mayor (suplente) representarán al Ayuntamiento en el Consorcio del Parque Comarcal de Servicio de Extinción de Incendios de la Marina Baixa; y Mónica Gómez hará lo propio en el Institut d'Ecología Litoral. Esta misma edil será la representante en el Parque Natural de Serra Gelada.

La representante municipal en el Comité de la Cruz Roja de Benidorm será Ángela Zaragozí; en la Confederación Hidrográfica del Júcar, José Ramón González de Zárate; y Maite Moreno lo será en el Consejo Escolar Municipal y en el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Dénia.

Además, se ha aprobado la creación y composición de las comisiones informativas permanentes: la Comisión de Hacienda, la Comisión de Urbanismo, la Comisión del Área Socio-Cultural y Turismo, la Comisión de Régimen Interior y la Comisión Especial de Cuentas. Formarán parte de las mismas los 25 concejales y concejalas de la Corporación: 16 del grupo municipal del Partido Popular, 8 del grupo socialista y 1 de Vox.

Asimismo, se ha dado cuenta del nombramiento de los tenientes de alcalde y de las delegaciones que ostenta ya cada concejal del equipo de gobierno, ambas cuestiones avanzadas el pasado martes por el alcalde, Toni Pérez. También se ha dado cuenta de las delegaciones e integrantes de la Junta de Gobierno Local y la delegación de la potestad sancionadora en el concejal de Seguridad Ciudadana.

Sorteo mesas electorales

Por último, durante esta primera sesión extraordinaria, también se ha realizado el sorteo de las mesas electorales para las elecciones generales del próximo 23 de julio, fecha en la que están llamados a las urnas 42.609 electores en Benidorm.

Un total de 711 personas serán convocadas para conformar las 79 mesas electorales que funcionarán en los 16 colegios electorales de Benidorm. En total, y como en anteriores citas con las urnas, se eligen nueve ciudadanos electores por mesa: un presidente titular y dos suplentes, más dos vocales y cuatro suplentes.

Fuentes municipales han explicado que los próximos días se iniciará el proceso de notificación a los cargos electos de cada mesa electoral.