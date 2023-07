El caos ha llegado. El cierre de una gran parte del aparcamiento del Hospital Comarcal de la Marina Baixa por las obras de ampliación del mismo está provocando estos días un caos circulatorio en el recinto y los alrededores de este centro hospitalario, el único público de toda la comarca y al que acuden a diario cientos de usuarios de los 18 municipios de esta área.

Así lo han denunciado trabajadores y pacientes afectados, que critican que la Conselleria de Sanidad no haya habilitado una zona de aparcamiento alternativa, como inicialmente estaba previsto, para evitar que decenas de conductores tengan que estacionar sus vehículos de cualquier manera en arcenes, márgenes o en la carretera de acceso al Hospital, a pesar de la falta de aceras y de iluminación y el riesgo que ello conlleva.

Ubicado en término municipal de La Vila Joiosa, el Hospital Marina Baixa se encuentra a mitad de camino entre esta localidad, Benidorm y Finestrat, de modo que la inmensa mayoría de usuarios y trabajadores acude al mismo con coche, frente a una minoría que lo hace en el TRAM o en la línea de autobús público.

Como ya contó en su día este diario, la construcción de la nueva ala hospitalaria, que tiene un presupuesto cercano a los 60 millones de euros, ocupará prácticamente toda la superficie del actual aparcamiento que se habilitó a finales de 2019, tanto con la obra en sí como con el acopio de materiales o el paso de grúas o vehículos pesados.

Aunque por ahora no se ha cerrado en su totalidad, sí ha quedado ya inhabilitada la mayor parte de este estacionamiento, lo que desde hace días obliga a la mayoría de personas que acuden a este centro a aparcar sus vehículos fuera del recinto y tener que desplazarse andando hasta el Hospital por una carretera que ofrece muy poca seguridad.

El delegado sindical de Comisiones Obreras, Juan Ramón Such, ha explicado que los trabajadores o gente que acude a las consultas a primera hora sí suelen tener sitio para estacionar en el poco hueco que queda de parking, pero ha lamentado que "a partir de media mañana, ya es imposible, lo que está generando un caos terrible".

Conflictos a diario

En este sentido, el portavoz de CC OO indica que la gente que acude con personas mayores en silla de ruedas o con problemas de movilidad o con niños con carrito se ve obligada a aparcar en la carretera o en bancales cercanos y desplazarse con ellos hasta el Hospital "por un camino que no reúne las condiciones mínimas" o, por el contrario, ha de descargar a estos pasajeros en la puerta del centro hospitalario y después irse a aparcar, lo que, a juicio de Such, "tampoco es lo más idóneo ni lo más seguro". Y quienes salen de trabajar o de acompañar a un afamiliar cuando ya ha caído la noche "tienen que ir casi hasta la gasolinera para coger su coche prácticamente a oscuras, a pesar de los antecedentes que tenemos en este Hospital", agrega el delegado de CC OO.

"Estamos sufriendo un problema que todos sabíamos que tarde o pronto iba a pasar, no es algo sobrevenido", ha lamentado el también presidente de la Junta de Personal, que además atribuye la responsabilidad a la dirección del departamento: "El Ayuntamiento de La Vila cedió una parcela para ampliar el aparcamiento actual y evitar este caos, pero la gerencia no ha querido hacerlo, no sabemos muy bien por qué", señala Juan Ramón Such, quien además ha indicado que la falta de plazas para aparcar, además de caos, "genera conflictos y discusiones a diario entre conductores cuando se queda una plaza libre y todos la quieren".

Por este motivo, reclaman que se aporte una solución de inmediato para paliar todos estos problemas que, según advierten, pueden ir a más conforme avancen las obras y la temporada estival.