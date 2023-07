El «boom» que de unos años a esta parte están experimentando los estudios de Formación Profesional y la alta empleabilidad que garantizan muchos de los ciclos que se imparten en los institutos de la provincia de Alicante ha provocado que miles de estudiantes se hayan quedado este año en lista de espera para poder matricularse en ciclos de algunas de las familias más atractivas o con más salidas en el mercado laboral.

Así lo han trasladado fuentes educativas de la provincia, después de que el pasado jueves la Conselleria de Educación hiciera públicos los listados definitivos de admisión para arrancar, de este modo, con el periodo de matriculación.

Ciclos de algunas de las ramas más demandadas, como Informática y Comunicaciones, Sanidad o Electricidad y Electrónica, pero también de estudios tradicionales de la FP, como los de Peluquería y Estética, Jardinería, Administración y Gestión u Hostelería, acumulan listados de no admitidos que, en algunos casos, llegan a superar de largo el centenar de alumnos por cada treintena de plazas ofertadas.

O, dicho de otra manera, tienen una demanda que triplica el número de pupitres disponibles, lo que evidencia que el incremento de plazas aprobado por Educación para el curso 2023-2024 vuelve a quedarse corto en muchas de estas titulaciones. Y ello, a pesar de que para el próximo ejercicio los institutos alicantinos ofertarán más plazas que nunca en la historia de la FP.

Más plazas que nunca

Los datos no dejan lugar a dudas. Los centros educativos que incluyen en su cartera de enseñanzas los ciclos formativos ofertaron durante el pasado curso 2022-2023 la friolera de 51.174 plazas de Formación Profesional en la provincia, que se dividen, ni más ni menos, en 156 titulaciones distintas: desde másters de FP a grados superior, medio y básico.

Para el nuevo curso que arrancará en septiembre, Educación ha aprobado para Alicante un incremento de 2.530 plazas, el mayor de toda la Comunidad —735 se crean en la provincia de Castellón y 2.441 en la de Valencia—. Estas más de 2.500 plazas se dividirán en 82 nuevas titulaciones, 8 de ellas de cursos de especialización y 74 de grado: 4 de FP básica, 29 de grado medio y 41 de grado superior.

El incremento más grande de la oferta se hará en tres familias profesionales con mucha demanda de empleo en nuestras comarcas, pero también entre el propio alumnado: la de Informática y Comunicaciones, con la implantación de diez nuevas titulaciones de grado y cursos de especialización, que ofrecen más de 250 plazas; la familia de Sanidad, con 12 títulos y 380 plazas; y la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en la que se implantan 13 ciclos con unas 440 plazas, según la planificación de la Conselleria de Educación.

Todo ello, para un alumnado que no deja de crecer. La matrícula en Formación Profesional cubre de media el 74,2% de todas las plazas que se ofertan en los centros alicantinos, con un total de 37.960 estudiantes, una cifra que ha experimentado un incremento del 32,2% en los últimos cinco años.

Toni González Picornell, director de la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad Valenciana y director del IES Pare Vitòria de Alcoy explica que de cara al próximo curso, los centros han detectado que todavía habrá un incremento de varios puntos con respecto al del pasado año. «La FP sigue creciendo y cogiendo auge cada curso», mantiene este experto, que recuerda que los estudiantes que optan por este tipo de estudios superan desde hace tiempo a los de Bachillerato, en un porcentaje que en la actualidad roza el 55 en los ciclos formativos frente al 45% en Bachiller.

Déficit en todos los niveles

La principal consecuencia de todo ello, como se ha venido explicando en este artículo, es que la oferta pública, pero también la concertada y la privada, no dan abasto para absorber a todo el alumnado. Basta con echar un vistazo a los listados oficiales publicados por Educación para comprobarlo.

Centros de referencia en la rama sanitaria, como por ejemplo el Centro Integrado de FP La Torreta de Elche, presentan grados medios como el de Cuidados Auxiliares de Enfermería cuyo cupo de no admitidos alcanza las 286 personas frente a las 44 plazas ofertadas; o de 171 aspirantes que no han entrado en Emergencias Sanitarias, donde había una oferta de 24 puestos. Y esta situación se repite también en otros grados superiores como los de Documentación y Administración Sanitarias, con 144 no admitidos, o Laboratorio Clínico y Biomédico, donde el número de alumnos sin plaza es de 288.

Lo mismo ocurre en el CIPFP Canastell de San Vicente, con grados como el de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear que alcanza los 486 no admitidos.

En otros IES especializados en Informática o Electrónica, como el Cavanilles de Alicante, también los números son elevados. Por ejemplo, el ciclo medio de Sistemas Microinformáticos y Redes suma 145 no admitidos, una especialidad que tiene espera prácticamente en todos los IES.

Aunque los ciclos formativos de grado medio y superior son los que más lista de espera acumulan en nuestra provincia, docentes y directores coinciden en que el déficit de plazas se reproduce por igual en todos los niveles, también en la FP básica, que es donde menos plazas se ofertan.

Así lo explica el director del IES Cavanilles de Alicante, Rafael Herrero: «En la FP básica los centros estamos desbordados, porque cada vez hay más cantidad de alumnos que pasan desde Secundaria, bien porque no les están yendo bien los estudios bien porque los orientadores les recomiendan aprender un oficio a través de la FP, pero luego los centros no tenemos capacidad para absorber a todos esos estudiantes, por lo que muchas veces el desencanto entre el alumnado es brutal», lamenta.

Por eso, este especialista aboga por que desde Educación continúen insuflando fondos y plazas a la Formación Profesional a todos los niveles y reclama, una vez más, que el Cavanilles se convierta en el segundo Centro Integrado de FP de Alicante, una reivindicación que ya negocian con el Consistorio y que en breve trasladarán también a la propia Conselleria: «Entendemos que el nuevo conseller no va a ser ajeno a esta realidad y va a seguir apostando por la FP», mantiene Rafael Herrero, que además aplaude la nueva denominación del departamento que dirige el alicantino José Antonio Rovira: «Unir Educación, Universidades y Empleo parece muy acertado, sobre todo porque el sistema educativo, y especialmente la FP, es una herramienta importantísima en la lucha contra el desempleo, sobre todo el desempleo juvenil», mantiene.