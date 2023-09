Benidorm rompe con la empresa encargada de los aparcamientos de la zona azul y garantiza a los usuarios la devolución del importe adicional cobrado. El Consistorio ha decidido en la sesión plenaria celebrada este lunes incoar el expediente de resolución contractual a la empresa concesionaria del servicio público de la ORA y la grúa municipal UTE Autobuses Playa San Juan y SICE debido a unos incumplimientos detectados y reflejados en los informes técnicos como "infracciones muy graves". Así, con 17 votos a favor y 8 abstenciones, se ha acordado romper con la empresa encargada de los cobros de los aparcamientos de la zona azul de Benidorm.

La resolución llevada a cabo en el pleno ha acordado incoar el expediente de resolución contractual debido al incumplimiento del contrato por el que la empresa adjudicataria del pago del aparcamiento en zona azul, así como el servicio municipal de la grúa que retiraba los coches estacionados indebidamente, cobraba unos gastos de gestión ilícitos de entre 5 y 10 céntimos por pagar desde su aplicación, recaudación adicional que no era comunicada al Ayuntamiento.

La empresa concesionaria ha sido advertida que la resolución del contrato conllevará la pérdida de fianza y el correspondiente abono del importe cobrado de forma adicional a los usuarios damnificados. El dinero de la fianza será el utilizado para pagar estos cobros no autorizados. Además, la empresa adjudicataria está obligada a seguir operando en la localidad hasta que se formalice el contrato con la nueva mercatil con tal de evitar irregularidades en el servicio público, evidentemente sin cobrar los gastos de gestión a través de la app.

El edil de Movilidad, Francis Muñoz, ha destacado que “los informes técnicos constatan que la empresa acumula muchos incumplimientos y que sigue incumpliendo, a pesar del expediente sancionador que se le abrió hace unos meses y de los múltiples requerimientos técnicos” que se le han realizado para reconducir la situación. En concreto, la mercantil acumula hasta siete infracciones muy graves en su gestión, cinco de las cuales son causa de resolución inmediata del contrato: cobrar más de lo que establece la tarifa aplicable; no comunicar al Ayuntamiento de Benidorm la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados; reducción del personal adscrito al contrato sin autorización municipal; cese de la asistencia técnica actual; incumplimiento de existencia de oficina abierta al público en una vía con estacionamiento regulado; incumplimiento con el cajero automático expendedor al no expender dinero; y, por último, incumplimiento con materiales y equipos de oficina.

Ahora se abre un plazo de audiencia a la concesionaria para que pueda responder a la resolución aprobada en pleno en un plazo de 10 días y, en función de si esta responde o no, se articularán el resto de pasos hasta la resolución general del contrato y la devolución de los cobros a los usuarios de la zona azul de la localidad. La votación en pleno ha contado con los 17 votos a favor de Partido Popular y Vox, y con la abstención de los 8 concejales socialistas.

Trabajadores

Esta resolución ha generado inquietud en la plantilla de trabajadores de los servicios de la ORA y la grúa ante un futuro laboral incierto. El secretario local del sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), Francisco González, recoge las inquietudes de los empleados de la mercantil ante la posibilidad de quedarse sin trabajo como consecuencia de esta resolución: "Queremos asegurarnos que, cuando venga otra empresa, garantice la absorción de los trabajadores de la ORA, manteniendo los contratos".

Así, desde el sindicato exigen, como representantes de los trabajadores de la ORA, que el concejal de Movilidad Francis Muñóz les conceda una reunión "a la mayor brevedad posible" con el fin de poder ser informados sobre la situación en la que quedarían los servicios de la ORA y la grúa municial, y aclarar "qué va a suceder con los puestos de trabajo y los derechos de los trabajadores".

Fuentes del Ayuntamiento de Benidorm confirman que cuando se realice la nueva adjudicación, se pondrá como requisito indispensable para la nueva concesionaria que asuma a las plantillas de la anterior, mirando por el interés de los trabajadores.

Reacción socialista

La propuesta de resolución por incumplimientos del contrato del servicio público de regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos en Benidorm también han centrado las críticas del PSOE. El concejal responsable del área de Movilidad, Miguel Soldevila, ha criticado la "inacción" del gobierno del PP a la hora de controlar a la empresa concesionaria de la zona azul durante más de seis años. “Algunas de las infracciones muy graves detectadas por los técnicos municipales datan de 2017. Seis años de incumplimientos mientras el PP miraba para otro lado”, ha indicado.

Asimismo, Soldevila ha censurado que se deje sin efecto el expediente sancionador iniciado tras el acuerdo plenario del pasado mes de abril al iniciarse este expediente de resolución. “La empresa de la zona azul sigue cobrando de más, no han devuelto el dinero a los usuarios, reducen el personal o cesan la asistencia técnica, y se queda sin sanción económica por este reiterado incumplimiento", ha subrayado el concejal socialista, que ha catalogado de "lamentable" la gestión del equipo de gobierno.

Para finalizar, Soldevila ha reclamado que el gobierno local "se ponga ya a redactar los pliegos del futuro contrato" de la zona azul y la grúa para que se pueda licitar "cuando se rescinda el actual o cuando finalice en 2025". “Viendo la pésima o nula gestión del Partido Popular en materia de contratación, con la mayoría de grandes contratos caducados, esperamos que esta vez lleguen a tiempo con los pliegos y que aseguren los contratos y la continuidad del trabajo del personal actual de este servicio, puesto que ni ellos ni sus familias son culpables de la mala gestión de la empresa concesionaria ni de la nefasta supervisión del equipo de gobierno local”, ha destacado.