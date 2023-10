Llegó el día y todo está listo para la boda. El novio se dirige a casa a la novia con la madrina para recogerla y dirigirse a la iglesia. Ella saldrá delante con el padrino. Detrás de la comitiva, familiares y vecinos acompañan a la pareja por las calles del pueblo en uno de los días más importantes para ellos. Así eran las bodas en el siglo pasado, pequeñas celebraciones que fueron evolucionando con los años y cambiando para adaptarse a los tiempos. Una evolución en las costumbres nupciales que aporta más información que la puramente festiva: cómo ha sido la evolución social, económica o incluso urbanística de un municipio como l'Alfàs del Pi. La localidad puso en marcha un proyecto de investigación que ha dado como resultado un libro con 450 fotografías de temas relacionados con las bodas de 1913 a 1987 que servirá como fuente fundamental para conocer un poco más la historia más reciente de la localidad.

¿Cómo eran las bodas antes de los años 60? ¿Y los trajes de novia? ¿Había convites? Todas estas preguntas tienen su respuesta en esa publicación que verá la luz el próximo 7 de octubre en el Espai Cultural Escoles Velles alfasino dentro de la Semana Cultural bajo el nombre A foc i casament hi va tota la gent. Costums i tradicions nupcials a l’Alfàs. Las concejalías de Patrimonio y Cultura han sido las encargadas de poner en marcha esta iniciativa para la que han contado con el Archivo Municipal pero también con una de las mejores fuentes de consulta: los testimonios de mujeres del municipio que han podido contar lo que se esconde detrás de las fotografías.

En total se han recopilado más de 750 de las que se han elegido 450 imágenes para la publicación, según explicó Carolina Frías, técnica municipal de Patrimonio Cultural. "Son testimonios públicos de un aspecto de la vida privada de las personas", añadió. Porque las bodas y todo lo que conllevaban "era una esteriorización pública tan importante que además tenía que quedar registrada".

Antes no era como ahora. Las bodas del siglo pasado tenían elementos que ahora han desaparecido. El novio iba a buscar a la novia a casa con la madrina y salía con el padrino para ir a la iglesia recorriendo las calles del pueblo. Al casarse, "cambiaban, y eran los novios los que iban delante y padrino y madrina detrás seguidos de todos los vecinos", explicó. A las bodas se invitaba a todo el pueblo. Como curiosidad, hasta la Guerra Civil, "las parejas se casaban a las 6 horas porque luego se iban a trabajar".

Y, ¿qué hay de las novias? Los trajes de novia como se conocen no llegaron a l'Alfàs hasta los años 70. Así, hasta 1957, según los datos recopilados, no se casó una mujer de blanco en el municipio alfasino: "De 1957 a 1962 iban unas de blanco y otras de negro. A mediados de los 60 ya eran todos blancos". Y tiene una explicación relacionada con la actividad económica: "Es una época clave, se nota la bonanza económica y el desarrollo del turismo y eso se traslada a las bodas y no queda solo para los más adinerados". También en los convites. Hasta los años 60, el convite se celebraba en casa del novio "con chocolate y toñas" y era por la mañana. A partir de ese momento se empezaron a hacer más "fiestas" en lugares como la pensión Molí o el hotel Niza o la Casa Abadía que abrió para eventos.

"Las bodas pierden ese carácter íntimo y es y aun concepto más similar al de ahora", indicó Frías. Las novias empiezan a poder pagarse los vestidos y a hacerse fotos del día señalado. "Hasta ese momento solo se hacía la foto de estudio, nada más. Después ya de las bodas aunque a todos los novios les hacían las mismas fotografías". Así, en ese libro se pueden ver imágenes de todo tipo, desde esos convites brindando con chocolate hasta cómo era el paseo por el pueblo tras la ceremonia.

Un ajuar con sorpresa o invitadas que se quedan sin vestido

Anécdotas hay muchas y de todo tipo. Entre las más curiosas, aquella novia a la que no le gustaba coser y tenía que hacer el ajuar para la boda: "Hizo las servilletas para el convite y se dejó en una de ellas la aguja de coser. Cuando un invitado fue a limpiarse se la clavó", cuenta Frías. Preparar ese ajuar era parte del "ritual", como podía llamarse, antes de casarse que se iniciaba desde la Comunión. Entre las piezas, estaban las sábanas: "Las que sabían bordar lo hacían ellas y las que podían lo llevaban a una costurera a Benidorm. Algunas me han confesado que no las han gastado nunca". Entre las invitadas, aquellas que compraban la tela para los trajes y en el último momento no podían utilizarlas porque tenían que ir de negro tras un fallecimiento.

El libro además "nos da una perspectiva de género muy importante sobre la época". Para las mujeres de entonces "la boda era un elemento muy importante en su vida". Era "el paso a la edad adulta" después de años "festejant" en un momento en el que solo se podía "pasear carretera arriba y abajo y ni siquiera se podían coger del brazo", explicó Frías según lo recopilado en el testimonio de las mujeres del municipio. "Accedían a otra libertad de movimientos que la que conocían", añadió. De hecho, "muchas no habían viajado nunca hasta casarse e ir de viaje de novios, solo iban a Benidorm o como mucho a Alicante a comprar".

De las imágenes recopiladas se pueden "extraer conclusiones importantes" sobre las relaciones familiares, la situación de las mujeres y la evolución económica y urbanística de l’Alfàs. El libro cuenta con diferentes secciones en las que se aborda todo lo relacionado con las bodas, desde el noviazgo hasta el día del enlace, vestidos de novia, madrinas y padrinos, la ceremonia en la iglesia, el convite, los invitados, el viaje de novios…

"Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de un numeroso grupo de mujeres alfasinas que, de manera totalmente desinteresada y entusiasta, nos han abierto sus casas, sus álbumes familiares y sus recuerdos para entender la historia más personal e íntima del pueblo. A todas ellas va dedicado este trabajo", indicó Frías. E hizo hincapié en que, aunque se puede conocer mucho a través de ellas, aún quedan "muchas historias ocultas porque la moral o situación de la época no permitía conocerlas". Así explicó que "este trabajo tiene una base científica muy imporante" y es una forma de "hablar de la historia a base de fotografías".

Con este trabajo de investigación se ha incrementado el Archivo de la Palabra, un proyecto de recuperación del patrimonio que inició la concejalía de Cultura en 2012. Se trata de un fondo documental de fotografías y de historias de vida que pretende salvaguardar el patrimonio histórico del pueblo, todas aquellas tradiciones, nombres, lugares y saberes heredados del pasado. Ahora, para conocer más detalles, solo queda sumergirse en las 450 fotografías que se han recopilado en l'Alfás del Pi.